潮新闻 2026-10-19 10:01:00

项目总用地面积51.9亩，总建筑面积17.6万平方米，将新建高标准、高品质的研发生产车间、生产辅助用房及地下室，打造集核心研发、智能生产于一体的现代化智造基地。

眼下，位于乐清市柳市镇的鸿宝电气智慧电源设备智造基地项目施工现场一片繁忙。工程车辆穿梭往来，工人们正进行场地清运和打桩作业。再过3年，一座容积率6.0的智慧电源设备智造基地将在这里拔地而起。

据了解，该项目由鸿宝电气集团股份有限公司投资建设，总投资10亿元，建设工期为2026年至2029年。项目总用地面积51.9亩，总建筑面积17.6万平方米，将新建高标准、高品质的研发生产车间、生产辅助用房及地下室，打造集核心研发、智能生产于一体的现代化智造基地。

当前，电源产业仍以传统产品为主，存在产业层次低、智能化不足、系统集成能力弱、高端智慧电源供给不足等问题，难以承接数字新基建、工业自动化、新能源等领域带来的新需求。“该项目创新推进智慧电源设备研发与产业化，融合电力电子、智能控制、物联网通信、宽禁带半导体等技术，落地后将有效补齐乐清电气产业高端智慧电源供给短板，推动传统电气产业向智能化、数字化、新能源融合方向升级。”乐清市发改局相关负责人介绍。

受访者供图

乐清工业企业众多，产业集聚效应显著，然而这也意味着土地要素紧缺。智造基地项目落地乐清，在设计之初就尝试提升容积率至6.0，尽可能在有限土地中拓展发展空间。按照设计，该项目共建设7幢楼，每幢高60米、有10层，1至8层用于生产，9至10层则用于研发。每层楼都能让货车直达，楼顶成为停车场。腾出来的空间，将引入鸿宝产业链上的电池元器件、接插件、电线电缆等供应商企业入驻，通过紧密协同，提升生产效率和产品质量。

容积率提升至6.0，将对消防安全、交通疏散等工作造成更大压力。乐清市组建专项服务专班，多次优化规划方案、现场踏勘论证，最大限度盘活土地空间、提升产业承载能力。

该项目自今年9月开始打桩，预计今年底完成打桩，明年3月开始主体施工，力争在2028年年中结顶完工。为保障项目建设进度，针对项目推进中的临时用电、土方外运、道路通行等难题，属地开通项目审批绿色通道，常态化开展周调度服务，清单化解决各项问题，大幅压缩前期审批时限，保障项目无障碍施工、高效率推进。

来 源：潮新闻

原标题： 乐清鸿宝电气智慧电源设备智造基地项目加速推进

记者 周琳子 通讯员 陈冰冰 叶周圣

本文转自：温州新闻网 66wz.com