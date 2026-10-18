温州日报 2026-10-18 08:44:44

碧水莲山，柚香满园。10月17日，永嘉县碧莲镇上村社区龙珠公园，2026年第十四届永嘉早香柚文旅生活季启幕。

温州网讯 碧水莲山，柚香满园。10月17日，永嘉县碧莲镇上村社区龙珠公园，2026年第十四届永嘉早香柚文旅生活季启幕。

以柚为媒，千亩柚林缀满丰收果实，八方游客循香而来。活动现场，舞台表演与户外集市同步热闹开启。主舞台上，永嘉乱弹《剪枝》、诗词朗诵《嫁接》、话剧《硕果累累》轮番上演，把一颗早香柚从栽种管护、修枝嫁接到丰收采摘的全过程搬上舞台。

舞台外，户外集市游人如织，年轻乐队现场献唱，本地特色小吃摊位人气旺盛，桨板爱好者在清澈溪流上休闲体验。“过去柚子节以农产品销售为主，现在增加了各类体验项目，体验感更好。”游客黄女士今年带上长辈和孩子一同前来。

柚王评比颁奖与拍卖环节吸引了不少目光。全镇80余户柚农送样参赛，专家从果形、果皮色泽、果肉质地等维度逐项打分，选出“十大柚王”。种植户刘洪进选送的早香柚斩获“金柚王”称号。“今年早香柚整体品质很好，果肉化渣，糖度平均在12度以上，香味也出来了。”温州市农科院副研究员谢志亮介绍，早香柚最关键的是果肉要化渣，既要好吃好看，还要有香气。

随后柚王果拍卖中，陈统义经多轮角逐，以2588元拍下“柚王”（共20个早香柚），单果均价超过百元。“竞拍是表达对碧莲乡土的一份敬意，希望用实际行动支持当地农文旅发展。”陈统义说。

开幕式上，浙江农林大学产学研实践基地授牌，校地将在品种改良、标准化栽培技术推广等方面深化合作，为早香柚产业提质升级提供技术支撑。

当天，碧莲精品农特产专营店揭牌，助农博主邵安琦担任主理人。邵安琦介绍，门店将推动柚子从论斤售卖转向精品单品销售，把柚子做成礼品果，线上线下同步拓宽销路，还将尝试柚子皮糖等深加工产品。

现场，柚涧莫上隐推出的柚子汁新品推介，吸引众多游客尝鲜点赞，碧莲早香柚从“卖鲜果”向“卖产品”迈出关键一步。产业链延伸背后是项目支撑，永嘉县早香柚产业提升项目入选2025年度省级乡村振兴综合试点项目，获批省级专项补助资金3000万元。依托这笔资金，碧莲镇全力落地水肥一体化智慧种植项目，可24小时实时监测果园土壤养分、植株生长态势等数据，实现靶向精准浇灌，该系统将在今年采摘季结束后全面启用。

据悉，在做精一产、做强二产的基础上，当地聚力三产文旅融合，打造集科学种植教研、青少年自然研学、亲子文旅体验于一体的综合性文旅基地。作为“中国早香柚之乡”永嘉的核心产区，碧莲镇早香柚种植面积达6000亩，年产量超8000吨，年产值近亿元。

来 源：温州日报

原标题： “金柚王”拍出2588元！第十四届永嘉早香柚文旅生活季开启

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 汪霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com