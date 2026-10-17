温州轨道交通把“流量”变成“留量”

温州日报 2026-10-17 08:57:25

记者近日从市铁投集团获悉，在刚刚过去的国庆假期，温州轨道交通线网总客运量达113.5万人次，同比增长超11%，增速位居全省第二，日均客运量超14万人次，单日最高客运量近17万人次。一张轨道交通网络正在悄然重塑温州人的出行半径和消费动线。

国庆假期，惠民大排档人气十足。受访者供图

温州网讯 从轨道交通S1线惠民路站出站，惠民大排档的烟火气扑面而来；在S1线永中站旁，明月兰庭TOD社区项目销量喜人，一至三期去化率已近70%。客流沿着轨道而来，又沿着站点散入沿线的餐饮、居住、商业等场景。

记者近日从市铁投集团获悉，在刚刚过去的国庆假期，温州轨道交通线网总客运量达113.5万人次，同比增长超11%，增速位居全省第二，日均客运量超14万人次，单日最高客运量近17万人次。一张轨道交通网络正在悄然重塑温州人的出行半径和消费动线。

出行更便捷

串起市民日常美好生活

作为温州综合交通网络的骨干，温州轨道交通S1线横贯东西，串联起机场、温州南站等关键交通枢纽；S2线纵穿南北，打破城市组团之间的空间阻隔，成为城乡居民跨区域出行的重要载体。

假期里，S1、S2线的机场站、动车南站、灵昆站成为客流最集中的站点。不少市民搭乘轨道往返龙湾、瓯海、洞头，游客下飞机、出高铁，不用换乘长途汽车，直接搭乘轨道交通深入温州城区与滨海片区。在重要节假日，铁路温州南站与轨道交通S1线动车南站站点之间还会开设免安检快速通道，实现高铁与轨道交通的无缝换乘。

对于经常往返杭温两地的龚先生来说，轨道交通带来的成本变化更为直观：“和全程打车相比，‘高铁+S1’的出行组合能省下近一半通勤成本，尤其对我们频繁出差的人来说，长期下来真是既省时又经济。”

这个双节假期，不少市民避开自驾出行“堵局”，选择搭乘轨道穿梭城区、奔赴景点，轻松解锁短途休闲出游，沿线站点客流较平日显著上升。如依托S1线动车南站的区位优势，温州园博园成为假期轨道出游的热门打卡地，轨道出行的便利优势在此尽显。从S1线动车南站1号口出站，循着沿途导视步行五六分钟，经人行天桥便能直达园博园南园入口；不愿步行的市民，可在西广场换乘接驳环线，该线路10分钟一班，直达南北园接驳点。来自瑞安的李先生说：“以前来一趟要倒两趟公交，现在S1线换接驳车，一家人出门轻松多了。”

如今，随着客群出行需求的增长，动车南站和机场站往市区方向的末班车已延迟至23:15，高峰行车间隔缩短至8分40秒，乘客整体出行效率提升13%。

流量变销量

沿线商圈消费火热升温

轨道打通出行脉络的同时，持续为沿线商圈、特色街区引流赋能，实现交通流量向消费增量的高效转化。紧邻S1线惠民路站的惠民大排档，是我市打造“下车即享”轨道经济的典型样板，双节期间人气全面爆发。

据惠民大排档运营方相关负责人介绍，为期13天的惠民大排档双节嘉年华于10月7日圆满收官，项目自9月25日启幕后客流持续走高，全周期累计客流达18.6万人次，总营业额突破702万元。其中中秋、国庆核心假期客流量超7万人次，成为轨道沿线极具烟火气的消费地标。

“今天好几位家人吃了饭就赶动车出去，所以我们特地把聚餐地点订在了这里。”国庆假期最后一天中午，前来惠民大排档用餐的市民朱女士告诉记者，她的孩子和外甥女都是下午的动车去杭州，这里吃了饭坐S1线去温州南站是最方便也最快了。

除了得天独厚的交通优势，惠民大排档也趁势推出红歌接唱、猜灯谜、浙BA线下观赛等活动，全天候吸引客流集聚。假期园区门店持续火爆，午市开启排队模式，晚市外摆席位座无虚席，游客用餐后顺带选购特色小吃、伴手礼，消费场景丰富多元。

沿线的商业综合体同样在承接轨道带来的客流红利。如位于S1线浙南科技城站旁的印象汇，是我市首个轨道交通TOD商业综合体，车站出站即可抵达。商场主打休闲娱乐、特色零售、亲子、餐饮等业态，已成为科技城站周边居民常去的消费场所。

S2线莘塍站旁的新湖银泰城总建筑面积约15.6万平方米，定位“轨道+商务+品质生活”，市民从莘塍站2号出口出站，步行3分钟即可抵达。依托轨道源源不断送来的客流，项目持续承接城乡居民消费需求，激活片区商业活力。

安居聚人气

TOD项目领跑区域楼市行情

轨道带动的不只是消费，还有居住选择。S1线永中站TOD项目“明月兰庭”，由市铁投集团所属置业公司开发，坐落于龙湾区老城区核心板块，紧邻S1线永中站，总投资约18.7亿元，总建筑面积约18万平方米，其中住宅建筑面积约10.2万平方米，规划建设17幢住宅及1幢商办综合楼。项目引入绿城管理集团全程代管，严格落地“绿星标准”。截至9月底，一至三期去化率近70%，整体销量位居龙湾区第一梯队。

家住浙南科技城站附近的林先生则直言，依托轨道交通实现 “低门槛安家”。林先生在S1线惠民路站附近上班，对比周边一带的房价后，他主动选择安家S1线科技城站附近。“市区同等面积房源，首付、月供压力太大。科技城这边购房成本更低，每天搭乘S1往返上班，不用再受早晚高峰堵车困扰，油费、停车费省下来也不少。”林先生说。

记者了解到，在浙南科技城板块，S1 科技城站已经形成较为成熟的TOD人居组团。如龙湖揽境小区距离S1线科技城站仅约200米，与印象汇TOD商业综合体近在咫尺，住户出站即可直达商场，商住一体化规划吸引不少科创从业者、跨区域通勤家庭置业。

轨道带来的居住红利，在一二手房市场同步显现。温州本地房产中介陈先生介绍，轨道站点周边的新房、次新二手房，市场活跃度明显高于同片区远离轨道的楼盘。“不少刚需购房者、跨区域通勤家庭看房，较为倾向于临近市域铁路的楼盘。其二手房流转速度更快，流通稳定性更强，沿着轨道向外寻找置业洼地的客户越来越多。”

眼下，S3线正在如火如荼地建设中，建成后将与S1线、S2线共同形成总规模达150公里的“环大罗山”市域铁路骨干网，串联乐清、瑞安等主要城区，初步构建起温州都市区“1小时交通圈”。届时，轨道交通辐射半径将进一步向外延伸，更多沿线片区将融入轨道经济发展脉络，“流量”向“留量”的转化也将获得更广阔的承载空间。

来 源：温州日报

原标题： 温州轨道交通正把“流量”变成“留量”

单日最高客运量近17万人次，沿线“轨道经济”起势

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com