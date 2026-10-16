温州日报 2026-10-16 08:36:50

10月15日，海风轻拂，南麂列岛的海和天一样蓝。这座被称为“贝藻王国”的海岛，迎来又一个重要时刻——2026年生物多样性关键区（KBAs）识别与海洋湿地保护研讨会暨2026年新录入KBA世界数据库中国KBA颁牌仪式在此举行。

温州网讯 昨天，海风轻拂，南麂列岛的海和天一样蓝。这座被称为“贝藻王国”的海岛，迎来又一个重要时刻——2026年生物多样性关键区（KBA）识别与海洋湿地保护研讨会暨2026年新录入KBA全球数据库中国KBA颁牌仪式在此举行。南麂列岛国家级海洋自然保护区与贵州梵净山国家级自然保护区、武夷山国家公园（江西片区）一同获颁KBA牌。至此，我国经专家审核通过的KBA增至6个，南麂成为其中唯一海洋性关键区。

从1716种到2929种

南麂的“家底”在持续“长大”

从1990年成为我国首批国家级海洋自然保护区，到此次提名为KBA，南麂列岛走过36年。截至2024年底，南麂生物物种总数达2929种，其中海洋生物2157种、约占73.6%，陆生动植物772种、约占26.4%。与建区时1716种相比，累计增加1213种。其中，中华凤头燕鸥、黄胸鹀、黑脸琵鹭、田鹀等IUCN（世界自然保护联盟）《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》物种相继被记录。

家底持续“长大”，源于长期科研积淀。南麂列岛国家级海洋自然保护区管理局相关负责人介绍，2023年南麂启动“南麂列岛国家级海洋自然保护区综合科学考察”项目，系统开展岛陆、潮间带和海域生物多样性调查，进一步摸清生物家底。申报KBA过程中，难点在于证明“全球范围内的不可替代性”。该负责人说：“KBA认定强调这一特性，这意味着我们不仅要证明南麂物种丰富，更要论证南麂在全国乃至全球生物多样性保护格局中的独特地位。”为此，当地提前一年谋划，联合浙江大学专家学者反复论证贝藻类“南北交错带”分布特征、珍稀鸟类停歇地功能等关键指标，申报材料经过多轮专家论证和修订。

全国6个KBA中唯一

南麂的海洋性关键区价值

南麂此前已拥有国家级自然保护区、世界生物圈保护区、国际重要湿地等多张“名片”。而此次入选的KBA由IUCN主导，以生物多样性价值本身为核心，用统一国际标准回答“这里为什么在全球范围内不可替代”。如果说前面的“名片”更多解决的是“怎么保护”，那么KBA回答的是“为什么值得保护”，是对南麂生物多样性价值的国际科学背书。

“南麂填补了我国海洋类型KBA的空白，也为IUCN在中国推进海洋与滨海区域KBA识别提供了重要案例。”IUCN中国代表处项目经理刘宇婷表示，IUCN中国代表处将促进中国KBA专家组在海洋领域的扩容、数据审核和能力培训，推动更多海洋保护成果进入全球KBA数据库。

国家海洋信息中心海洋生态研究室副主任陶以军表示，KBA保护理念与我国以国家公园为主体的自然保护地体系建设、生态保护红线制度，在目标上高度契合。下一步，应推进海洋KBA专家组建设，整合EBSAs、IMTAs、ISRAs等海洋生物多样性重要区域及各类保护地数据，推动将KBA纳入国家层面海洋空间规划体系与国家生物多样性战略与行动计划（NBSAP），依托南麂列岛等保护区开展海洋KBA试点工作。

面向“30×30”目标

1个海洋KBA的新起点

南麂入选KBA，不仅是一份国际科学背书，更意味着其为保护价值被纳入全球生物多样性保护的行动框架提供了重要支撑。当前，《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》提出“30×30”目标，即到2030年有效保护和管理全球至少30%的陆地和内陆水域、海洋和沿海区域。KBA识别与保护，正是落实这一目标的重要途径。

南麂入选KBA，对我国海洋环境保护具有重要意义：它增强了我国海洋KBA的代表性和国际显示度，也为海洋类型KBA识别、申报和管理提供了示范，推动海洋保护从“经验管理”走向“标准引领”。对南麂今后发展而言，这更是一个新起点。

保护区管理局相关负责人表示，南麂列岛跻身全球保护名录，是对数十载深耕海洋保护工作的巨大肯定，更是新的起点。下一步将做好三方面衔接：一是以KBA标准反哺日常保护管理，把11条全球标准转化为管理规程；二是以KBA为纽带加强国际交流，让世界了解中国海洋保护实践；三是推动KBA与国家自然保护地体系政策衔接，发挥“1+1>2”的协同效应。同时，继续坚持“保护第一、生态优先”，深化中华凤头燕鸥栖息地建设与人工招引，完善“空—天—地—海”一体化监测网络，推动海岛海洋生态系统持续向好，让“贝藻王国”在全球生物多样性保护格局中持续发出中国声音。

来 源：温州日报

原标题： 2929种生物家底 全国6个KBA中唯一海洋性关键区 ——南麂列岛获颁全球生物多样性关键区

记者 黄伟 平阳融媒记者 曹文倩 张宇仙

本文转自：温州新闻网 66wz.com