温州都市报 2026-10-15 09:21:10

温州网讯 “我想知道我的根在哪里？你的女儿已经长大了，她还好好的活着。”近日，河南商丘的罗女士向栏目求助。据她描述，30多年前，尚在襁褓中的她被商丘警方从一名南方口音男子手中解救，后被当地人收养。如今，她已在商丘成家，育有两个女儿，寻亲一年多，仍未找到亲生父母。

罗女士自幼便知道自己的身世。四五岁时，她听邻居和同村小朋友议论此事，向养父母求证，对方只说“邻居瞎说”。去年，她决定寻亲，得到家人支持。

为寻亲，罗女士向养父和知晓当年事件的警官打听线索。据悉，1992年，商丘警方解救了两名女婴，罗女士是其中之一，被解救时她仅有几个月大。当时，一名南方口音男子带着两名女婴被警方调查，后因缺乏证据无法认定拐卖儿童，男子被释放，两名女婴由警方安置。

罗女士说，被解救后，这名警官家中恰好有差不多大的孩子，备有小被褥、奶粉等物品，便先将她带回家照顾一天。第二天准备送往福利院时，同村的养父提出收养。彼时养父已有一子一女，但他很喜欢孩子，最终收养了罗女士。收养后，养父一家对她悉心照顾，供她读书，直至她大专毕业。

因不清楚具体出生日期，罗女士户口登记生日为1992年4月。邻居回忆，她与自家1991年8月出生的孙女差不多大。因此，罗女士怀疑自己可能出生于1991年或1992年。

寻亲期间，罗女士采集血样，录入浙江打拐DNA数据库。她还借助社交平台发布消息，先后有近100个寻亲对象与她比对，均未成功。“曾有一户人家认为我和他母亲长得很像，但最终比对失败。一次次的期待，最后都是失望收场。”此外，她做了23魔方基因检测，结果显示南方基因占90%，祖籍分析最高指向浙江温州泰顺。据分析，她的祖籍可能在泰顺县三魁镇及周边乡镇，也可能在苍南、平阳、乐清一带。“由于我的共祖片段数值较低，祖籍在温州一带都有可能。”

罗女士表示，一开始她只想弄清自己当年的遭遇，如今已不再执着于过往缘由，只想知道亲生父母是谁，找到自己的根。现在她已成家，身为人母，更加渴望找到自己的来处。

如有知情者或疑似亲属，请拨打新闻热线88868886，或与当地警方联系。

来 源：温州都市报

原标题： 襁褓中被解救，如今已为人母……河南商丘女子寻亲，基因溯源指向泰顺

记者 黄梦思

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