温州日报 2026-10-14 08:39:00

近日，苍南钱库镇第一幼儿园将托育服务延伸至钱库镇中心卫生院，幼儿等待接种疫苗时，由早教老师带他们做操、玩游戏，家长免费参与。这是苍南推进托育教育一体化改革、扩容普惠托育的侧影。

温州网讯 近日，苍南钱库镇第一幼儿园将托育服务延伸至钱库镇中心卫生院，幼儿等待接种疫苗时，由早教老师带他们做操、玩游戏，家长免费参与。这是苍南推进托育教育一体化改革、扩容普惠托育的侧影。目前，全县普惠托位达1456个，托幼一体覆盖率达75.25%。

面对县域托育资源不足、师资不均、城乡供给失衡等现象，苍南依托学前教育基础，从服务场景创新和托班内涵建设两端突破。钱库一幼联动镇中心卫生院，将专业早教资源下沉到接种等候等服务场景，常态化开展公益早教。园长谢丽丽说，情境游戏、绘本阅读等活动，帮助家长更科学、专业、有质量地陪伴孩子。

再看苍南新区实验幼儿园，他们从提质入手为托育创造更好的条件。该园配齐持证保育师与育婴师；储物柜降至孩子伸手可及的高度；洗手池按两岁宝宝的身高定制；设置安抚椅和情绪墙……生活、游戏、运动、探究均以养为主、教养融合。家长黄晶莹坦言，托育一体化让孩子从托育到进阶幼儿园实现平稳过渡，不用二次适应环境。

近年来，苍南实施托育提质扩面工程，挖掘公办园场地潜力，以“公办+普惠”双轨提供托位。目前全县91所幼儿园中，75所开设托班，提供1456个托位，托幼一体覆盖率达75.25%。该县还启动适托化改造，2026年打造4个“萌宝空间”，并采用半日托、托育进卫生院、小区流动站等形式，扩大托育服务覆盖面，让幼儿园托育资源惠及更多婴幼儿家庭。

来 源：温州日报

原标题： 苍南普惠托育不负所“托” 上千托位破解“带娃愁”

记者 林思思 苍南融媒记者 李虹蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com