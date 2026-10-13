温州日报 2026-10-13 09:13:35

10月10日晚，一曲《中国龙》在乐清市蒲岐镇上空激荡回响，随着乐清市文化特派员服务团专场文艺表演精彩上演，“九月祈福游·蒲岐八鲜宴”蒲岐九月会市正式拉开帷幕。这场传统民俗盛会将持续至10月18日，为期九天，为市民和游客献上一场极具烟火气的文旅盛宴。

温州网讯 10月10日晚，一曲《中国龙》在乐清市蒲岐镇上空激荡回响，随着乐清市文化特派员服务团专场文艺表演精彩上演，“九月祈福游·蒲岐八鲜宴”蒲岐九月会市正式拉开帷幕。这场传统民俗盛会将持续至10月18日，为期九天，为市民和游客献上一场极具烟火气的文旅盛宴。

走进现场，在标志性的“古镇蒲岐”巍峨牌坊下放眼望去，古色古香的建筑与热闹的市集完美交融。游客们三五成群，穿梭在各个摊位之间，或品尝特色美食，或挑选心仪的商品，叫卖声、交谈声、欢笑声交织在一起，汇聚成一首热闹非凡的夜市交响曲。

开幕式现场

蒲岐镇是一座有着千年历史的海防古城，九月会市作为当地极具代表性的传统民俗活动，不仅承载着几代乐清人的乡愁记忆，更是展示当地风土人情、拉动假日经济的重要窗口。本届会市打破传统市集单一摆摊模式，着力塑造“海防所城+非遗会市”文旅IP，推出五大核心亮点。

九天昼夜不间断的沉浸式演艺是本次会市的最大亮点。每天9时至22时，明代卫所将士NPC沿街巡城，重现蒲岐千户所戍边往事；内河之上，花船演艺搭配烟花瀑布点亮古城夜色。南拳展演、门神互动打卡、马术巡游、水上飞人等节目分日间、夜间多场上演。整座蒲岐古城即是大舞台，移步见景，步步有戏。

作为本届会市的重磅内容，蒲岐八鲜宴以蒲岐抬阁经典剧目《八仙过海》为创作灵感，荟萃东海本港当季八大珍鲜，联动阿醉佬、津味鲜等本地老牌名店，由本土名厨匠心烹制。宴席从锦绣宴盘开胃，到金海鲜味入馔、海韵珍萃主菜，再以食鲜主食收尾，从冷碟到热羹层层递进，尽显蒲岐渔耕饮食文化，打造专属古镇的美食名片。

会市期间，古镇全域市集同步开市，四大区块覆盖吃喝玩乐购全场景。非遗项目现场活态展演，特色小吃、海鲜排档香气四溢，日用百货、蒲岐名特优产品琳琅满目，另设亲子游玩区、主题文创市集。其中，蒲岐名特优专区集中展销鱼松、鱼丸、鱼饼、内塘饼、油渣、鸡灯丸等本土特色物产。无论是全家出游，还是好友闲逛，都能寻得专属乐趣。

来 源：温州日报

原标题： 打造海防所城专属文旅IP 乐清蒲岐九月会市热闹开始

记者 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com