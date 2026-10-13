永嘉发布 2026-10-13 08:03:26

金秋时节，瓜果飘香，永嘉县碧莲镇的早香柚迎来了丰收季，早香柚种植面积达6000亩，年产量超8000吨，年产值近亿元。该镇还依托省级乡村振兴试点项目赋能，以科技升级提质、以产业链条增值、以文旅融合赋能，持续推动果品生产提质、特色产业升级。

金秋时节，瓜果飘香，永嘉县碧莲镇的早香柚迎来了丰收季，早香柚种植面积达6000亩，年产量超8000吨，年产值近亿元。该镇还依托省级乡村振兴试点项目赋能，以科技升级提质、以产业链条增值、以文旅融合赋能，持续推动果品生产提质、特色产业升级。

特色产业喜获丰收

走进碧莲镇石背凹早香柚基地，连片的柚树依山而植、郁郁葱葱，墨绿枝叶间缀满金黄饱满的早香柚，沉甸甸的果实压弯了枝头。果园内，工人们穿梭劳作，小心翼翼采摘成熟果实，通过单轨运输车将鲜果快速运送下山，准备发往各地。今年得益于适宜的气候条件与精细化田间管理，早香柚品质实现稳步提升，果实个头均匀，大多维持在两斤左右的优质规格，果香浓郁、品相上乘。

“这几天天气晴好，我们都在忙着摘柚子，今年的柚子熟透了，口感特别好。”基地工人郑丽文趁着晴好天气抢抓丰收时节，全力投入采摘工作。有着十余年柚子种植经验的基地工人刘洪雷坦言，今年是柚子种植的提质之年。“镇里十分重视早香柚产业发展，专门邀请农科院专家前来指导，从授粉、结果还有日常维护都有技术提升，要是‘种植自动化’做好了，相信明年柚子会更好。”

精耕细作提质增效

刘洪雷口中的“种植自动化”，是今年碧莲镇早香柚产业升级的核心亮点——新建的水肥一体化智慧种植项目。此前，永嘉县早香柚产业提升项目成功入选2025年度省级乡村振兴综合试点项目，是温州市唯一入选的重点项目，获批省级专项补助资金3000万元。依托这笔专项资金，碧莲镇深耕科技赋能现代农业，全力落地水肥一体化智慧种植项目。该系统可24小时实时监测果园土壤养分、果树光合作用、植株生长态势等核心数据，通过智能系统自动分析、精准配比水肥，对每一棵柚树实现靶向精准浇灌，彻底告别传统粗放式种植模式，大幅提升种植效率与果实品质。据悉，该系统将在今年柚子采摘季结束后，正式全面启用，全方位赋能柚树科学种植。

作为“中国早香柚之乡”永嘉的核心产区，碧莲镇早香柚种植面积达6000亩，年产量超8000吨，年产值近亿元。针对以往产业发展中统一营销薄弱、产销衔接不畅的短板，碧莲镇借力省级乡村振兴试点项目红利，积极联动专业文旅企业、县融媒体中心全媒体矩阵，全方位打通销售链路，精准破解产销瓶颈，让优质早香柚走出深山、打响品牌。

柚涧莫上隐运营负责人蔡仙儿告诉记者，当前早香柚已形成多元成熟的销售体系，以电商直播、研学采摘为核心两大渠道，销量稳步攀升。“我们联合县融媒体中心，联动本土助农主播开展常态化直播带货，日常四个账号同步开播，单日销量可达五六百单，同时依托果园研学采摘项目，吸引市民线下体验选购，有效拓宽销路。”

三产联动助力共富

不止深耕鲜果销售的基础产业，碧莲镇持续延伸早香柚产业链，深挖产品附加值，大力发展深加工产业，推动产业提质增值。如今，当地已研发早香柚果汁复合饮料、早香柚花粉纯露两款创新产品，实现从“卖鲜果”向“卖产品”的转型突破。其中，早香柚复合饮料近期已实现线上线下开售，凭借清新纯粹的口感收获市场好评；早香柚花粉纯露也在持续优化研发，进一步释放柚产业增值潜力。

在做精一产、做强二产的基础上，碧莲镇聚力三产文旅融合，推动柚产业与乡村旅游深度绑定，激活乡村发展新动能。当地高标准打造高科技恒温恒湿玻璃大棚，规划建设浮动苗床、移动采摘两大功能区域，未来将打造集科学种植教研、青少年自然研学、亲子文旅体验于一体的综合性文旅基地。同时，依托山水风光与柚园景观打造的柚涧莫上隐文旅配套项目已正式运营，为乡村文旅发展注入全新活力。“我们以早香柚为核心主题，把传统果园升级为网红打卡地，让游客可采摘、可品尝、可购物、可打卡，沉浸式体验柚乡特色，全方位丰富乡村文旅体验。”蔡仙儿表示。

据介绍，碧莲镇早香柚产业提升乡村振兴综合试点项目将于今年年底整体完成。下一步，该镇将持续聚焦早香柚一产提质、二产增值、三产赋能的三产融合发展模式，不断补链条、提品质、树品牌，持续壮大特色富民产业。目前，该镇已申报浙江省第一批重点村组团片区项目，若申报成功，将进一步推进早香柚产业提质扩面、提档升级。

来 源：永嘉发布

原标题： 产量超8000吨！这个温州特色水果熟了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com