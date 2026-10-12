温州日报 2026-10-12 08:22:00

10月9日，温州理工学院2026级新生开学典礼分别在滨海校区、乐清校区举行。来自全国18个省（市、区）的2723名新同学和来自12个国家的45名首届国际学生，跨越山海、如约相聚，开启人生新程。这是温理工乐清校区举行的首个开学典礼，首次迎来了国际学生，并邀请各地在温商会代表、产教融合企业代表参加。

温州网讯 10月9日，温州理工学院2026级新生开学典礼分别在滨海校区、乐清校区举行。来自全国18个省（市、区）的2723名新同学和来自12个国家的45名首届国际学生，跨越山海、如约相聚，开启人生新程。这是温理工乐清校区举行的首个开学典礼，首次迎来了国际学生，并邀请各地在温商会代表、产教融合企业代表参加。

开学典礼上，温理工校长孙芙蓉以《温以立人 理以明道 工以经世》为题，带领新生读懂“温、理、工”三字：“温以立人”，让温情成为不可替代的价值底色，要心怀温情、向善而行；“理以明道”，让理性成为驾驭时代的立身本领，要循理明辨、浚智善思，把牢人生航向；“工以经世”，让卓越成为回应时代的最好答卷，厚植学识根基，立足行业产业与社会一线砥砺才干。她说，温州理工学院是一所奋力奔跑的年轻本科院校，自2021年揭牌以来跑出加速度，软科排名较2022年提升218位、跃居全国第360位，工程学学科首入ESI全球前1%，乐清校区正式启用，“一校两区”办学新格局全面开启。

据悉，温理工今年的开学典礼实现多个“首次”。这是该校首次在乐清校区举行开学典礼。9月5日，乐清校区正式启用，首届新生成为这座新校园的“创校首届”。今年，学校首次邀请各地在温商会代表、产教融合企业代表参加开学典礼，推动产教融合、校企协同的办学思路更加鲜明。浙江怡联网络科技股份有限公司董事长胡亮，正泰集团党委书记、董事、副总裁吴炳池作为产教融合企业家代表发言，分享创业创新体会，勉励同学们汲取实干胆魄、传承温商“四千”精神。来自安徽、福建、江西、河南、河北、湖南、广东、云南、重庆、贵州等10个在温商会的会长、副会长等参会。今年也是学校首次迎来国际学生参加开学典礼。45名首届国际学生来自12个国家，为校园增添了多元活力。“留学温理工”正成为学校一张崭新名片。

当天，乐清校区开学典礼还特别举行了温州理工学院发展咨询委员会高级顾问聘任仪式，聘请全国政协常委、中国民间商会副会长、正泰集团董事长南存辉担任高级顾问。温理工党委书记陈永光为其颁发聘书。

来 源：温州日报

原标题： 温州理工学院举行2026级新生开学典礼 邀请商会、企业代表参加并分享创业创新体会

记者 曾云毕 通讯员 汤琰琰

本文转自：温州新闻网 66wz.com