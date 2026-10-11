侧记：智慧养老黑科技圈粉银发族

温州日报 2026-10-11 09:25:51

昨天，2026温州康养时尚生活节进入第二天。展馆里人气不减，一批智慧养老“黑科技”集中亮相，让不少老年朋友直呼“开了眼界”。能一键呼救的“一键通”、能网上下单的“幸福颐养超市”、能穿戴在鞋外侧的康复训练器、能爬楼的轮椅……科技正悄悄改变着银发族生活的模样。

一批智慧养老“黑科技”产品亮相生活节，让不少老年朋友直呼“开了眼界”。 记者 郑鹏 摄

温州网讯 昨天，2026温州康养时尚生活节进入第二天。展馆里人气不减，一批智慧养老“黑科技”集中亮相，让不少老年朋友直呼“开了眼界”。能一键呼救的“一键通”、能网上下单的“幸福颐养超市”、能穿戴在鞋外侧的康复训练器、能爬楼的轮椅……科技正悄悄改变着银发族生活的模样。

养老服务也能“网上下单”。华数传媒温州分公司（温州中广）展位把“幸福颐养超市”搬到了市民身边。屏幕上，15大类3400余项养老服务项目一目了然——居家清洁、助餐助洁、健康检查、康复指导、适老化产品租赁、精神文化娱乐，一应俱全。“子女网上下单，老人体验服务，这就是我们想打造的智慧服务模式。”幸福颐养超市养老专家施馨怡说。

服务上了线，康复设备也越来越“轻”。温州鲲步机器人科技有限公司展台前，运营总监吴楷正帮一位老人试穿“千步稳”踝关节训练器。这款产品重量仅380克，纯机械结构、无需电池，可直接穿戴在鞋外侧，患者能独立完成穿戴。“轻巧、方便，走起来有支撑感。”试穿后的市民李阿姨连连点头。吴楷说，团队由医学专家和外骨骼机器人工程师组成，希望提供从医院到家庭的全周期智能化康复方案。

康复训练之外，出行难题同样有了科技解法。不远处，温州弘扬管家服务有限公司展示的无障碍专车和电动爬楼机同样吸睛。无障碍专车配备液压升降平台，轮椅可直接登车；电动爬楼机依靠防滑履带平稳上下楼梯。该公司高级陪诊师翁巨飚介绍，该项目打通从家到医院全链条——爬楼机入户转运、专车接送、陪诊师院内代办，形成完整无障碍闭环。“移动的无障碍空间，就是要让特殊群体出门不再难。”

而在龙湾悦心城市颐养中心与龙港市悦心颐养院展位，电动爬楼机、康复运动训练机器人、经颅磁刺激仪、语言障碍诊治仪等一批康复“重器”一字排开。上海悦心健康集团为老服务中心总经理吕云表示，这些机器都是养老机构的常用设备，现代养老机构已经与传统养老机构大不一样了。科技赋能之下，养老院里的生活正变得越来越有品质。

不少老年朋友逛完一圈后不禁感慨：“以前觉得高科技离我们很远，今天一看，都是能用得上的东西。”智慧养老正一步步从概念照进现实。

来 源：温州日报

原标题： 智慧养老黑科技圈粉银发族 2026温州康养时尚生活节侧记

记者 夏晓腊 郑鹏/摄

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