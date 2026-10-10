潮新闻客户端 2026-10-10 09:49:00

国庆假期期间，温州海经区各类特色文旅点位人气持续走高，亲子、研学、运动、休闲等多元业态串起日夜精彩，为八方游客解锁了兼具活力与松弛的假日新体验。

国庆假期期间，温州海经区各类特色文旅点位人气持续走高，亲子、研学、运动、休闲等多元业态串起日夜精彩，为八方游客解锁了兼具活力与松弛的假日新体验。

聚吉地沙漠部落

亲子潮玩上新，沙漠萌宠成假日爆款。国庆首日正式营业的聚吉地沙漠部落，凭借独特的沙漠主题与萌宠互动，成为假期亲子游的热门打卡地。园区内萌宠可近距离互动投喂，还推出 “探索护照”玩法，游客手持定制专属护照打卡不同区域，集满印章即可兑换文创礼品，让游玩多了一份探索乐趣。据悉，国庆假期聚吉地沙漠部落总营业额达54.28万元，累计接待游客1.1万人次。

“特意带孩子从市区过来，能和这么多小动物亲密接触，集章换礼的设计也很有仪式感，孩子玩了一整天都不想走。”游客陈女士对这份新奇的亲子体验连连点赞。项目负责人表示，团队历经三个月打磨升级，赶在国庆假期节点开业，后续还将推出非洲主题演艺等特色内容，持续打造差异化文旅体验。

潮农·灵昆共享田园

国庆假期，潮农·灵昆共享田园也成为亲子家庭放缓脚步、亲近自然的热门目的地。其间，共享田园特别举办了家庭见面暨认领抽奖活动，认领家庭亲手体验农事种植、定格田园种植瞬间，在田园风光里收获假日的松弛与惬意。“带着孩子认蔬果，脚踩在松软的泥地里，实实在在接触土地，这才是给孩子最生动的自然课。”带着全家来体验农耕的市民王先生说道。共享田园工作人员介绍，假期里共有30余块菜园被认领，预约量持续走高，原生态的乡野气息、慢下来的农耕日子，深受追求沉浸式体验的家庭青睐。

在北堤湖军事研学基地（国中安特训营），不少市民前来开展红色研学。日间，红军长征实景体验、装甲奇兵展示等定时演出轮番上演；入夜，非遗打铁花、非遗火壶表演、篝火晚会等精彩活动点亮夜色，构建起“白天+夜晚”完整研学链条。

北堤湖军事研学基地

逛玩之余，地道美食与特色休闲空间为假日旅途增添温暖底色。鲲鹏海鲜岛汇聚本土海鲜排档、火锅烤肉、特色农家菜等多元餐饮业态，吸引了大批游客，国庆期间累计接待游客2万余人次，营业额达120余万元。除了海鲜盛宴，地道灵昆农家烧以家常手法烹制原汁原味的海鲜土菜；蓝屿咖啡、33号窑烤咖啡等特色咖啡空间为游客提供松弛休憩的角落；树下汉堡等创意西式简餐，也为假日味蕾带来更多新鲜选择。从海味大餐到休闲小食，多元餐饮满足不同游客的味蕾需求。

这个假期，温州海经区文旅市场活力持续释放，消费潜力稳步迸发。下一步，海经区将持续挖掘全域文旅资源，不断丰富游玩业态，优化服务品质，打造更多特色文旅IP，邀八方来客共同解锁潮玩与烟火交织的更多玩法。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 从亲子潮玩到乡野趣味 这个国庆假期温州海经区热度拉满

通讯员 王翼翔 记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com