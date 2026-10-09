温州日报 2026-10-09 09:24:35

10月5日晚，吴家老宅剧场内灯光渐暗，谢幕音乐响起，掌声从百年庭院里传出。演员一次次鞠躬，观众迟迟不散。谢幕结束后，一只大蛋糕被缓缓推出，《吴家老宅》第50场特别纪念演出在欢呼与合影中迎来纪念时刻。

温州网讯 10月5日晚，吴家老宅剧场内灯光渐暗，谢幕音乐响起，掌声从百年庭院里传出。演员一次次鞠躬，观众迟迟不散。谢幕结束后，一只大蛋糕被缓缓推出，《吴家老宅》第50场特别纪念演出在欢呼与合影中迎来纪念时刻。

蛋糕前，在剧中饰演吴百亨夫人的温州实验话剧团执行团长徐梵梦红着眼眶，被演员和观众簇拥着。从“五一”到“十一”，《吴家老宅》剧组与这座庭院共沐阳光、同历风雨，终于迎来了第50场特别纪念场。“几乎满座，热门时段甚至一票难求。”徐梵梦向所有支持方和观众表示感谢。

当天，主办方特地邀请了吴家后人、百好炼乳厂员工等对剧目给予指导帮助和作出特殊贡献的朋友。观众席中，还有几个身影格外引人注目。“13刷”观众周丽娟刚看完第13场，站在老宅灯光下，声音有些激动：“很荣幸，这是我第十三次来到老宅剧场。即便知道结局，但当帷幕拉开、灯光亮起，现场氛围与演员的每一句台词，都让故事在眼前鲜活重生。踏入百年吴家老宅，我不再只是观众，更像是故事里的人。”

还有一对在杭州上学的温州青年——任姿颖、程章乘，他们是《吴家老宅》的“民间推广大使”，看过一次后便不遗余力向身边人推荐。任姿颖笑着说，由于在网上力推，自己一度被网友当成“剧托”。这次来，她发现老宅又升级了，“让人非常沉浸。”程章乘则说，作为温州人，他们深感自豪，平时常向身边同学推介温州文化，希望带同学来温州沉浸式体验。

国庆期间，吴百亨故居还有另一部沉浸式话剧《雀起无声》与《吴家老宅》轮番上演，同样让观众从入场起就成为“戏中人”。从《吴家老宅》到《雀起无声》，百年老宅正在形成“老宅戏剧”矩阵，把观众从“看戏”变为“在场”，也让温州本土文化在演出中被更多人看见。

记者手记

知道结局，为何还会连刷13遍？

站在散场后的老宅庭院里，我忽然明白为什么有人能连刷13遍。剧情早已知道，但每一场都是“当下发生”：观众从踏入老宅起就不再是旁观者，而是剧中人——跟着演员互动、讨论案情，甚至影响演出节奏。有人第一次来就在门槛上崴了一脚，这反倒成了“沉浸式”体验的独特记忆。谢幕后的蛋糕，也不只是庆功，更像观众与剧组共同完成的“在场”仪式。

更深一层，是本土文化认同。温州故事、温州团队、百年老宅实景，历史记忆被重新激活。对观众来说，看戏之外，亦是在老宅里邂逅温州、讲述温州。50场几乎场场满座、热门时段一票难求，说明小剧场沉浸式戏剧与在地文化结合，既有生命力，也有观众缘。吴家老宅的魔力，归根到底，是让观众从“看温州”变成“走进温州”，从“看戏”变成“在场”。

来 源：温州日报

原标题： 有人连刷13场，有人网上力推 《吴家老宅》连演50场仍一票难求

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com