潮新闻 2026-10-08 09:22:00

国庆假期，记者来到瑞安市塘下镇的温州医科大学附属肿瘤医院施工现场，眼见一片繁忙景象，工程车辆穿梭往来，工人们采用钻孔灌注桩的方式进行桩基作业。为保障这项省“千项万亿”重大民生工程施工进展，120多名工人坚守一线，把“黄金周”过成了“攻坚周”。

记者 王艳琼 摄

国庆假期，记者来到瑞安市塘下镇的温州医科大学附属肿瘤医院施工现场，眼见一片繁忙景象，工程车辆穿梭往来，工人们采用钻孔灌注桩的方式进行桩基作业。为保障这项省“千项万亿”重大民生工程施工进展，120多名工人坚守一线，把“黄金周”过成了“攻坚周”。

据了解，该项目由温州市政府、瑞安市政府与温医大整合省、市级公立医院资源，按照三级肿瘤专科医院标准打造。项目一期投资约18亿元，建筑面积8.72万平方米，核心建设质子治疗功能区，预留硼中子治疗功能区，配套建设门诊、住院、医技楼，将设置300张肿瘤专科床位，预计2029年竣工投用。

“质子治疗是目前公认最为先进的放疗技术之一，可以精准打击肿瘤病灶，最大程度保护周边正常人体组织。”瑞安市卫健局副局长徐启业告诉记者，该项目建成投用后，瑞安乃至温州、浙南地区肿瘤患者，“家门口”就能享受尖端医疗服务，项目将填补浙南地区高端肿瘤放疗服务的空白，更有望建成辐射浙南闽北赣东的区域性肿瘤医疗中心。

施工难度不言而喻。施工单位、中建八局温医大附属肿瘤医院项目经理桑草原介绍，单台质子治疗设备是百吨级巨型精密装置，旋转机架约3层楼高，该工程对辐射屏蔽、结构防微振、大型设备安装都有极高要求。“我们设计了4.4万平方米的地下空间、3米多厚的特殊屏蔽墙体，桩基最深80多米，打造零沉降特殊机房。”他表示，该项目技术难度大、交叉作业多，对施工组织是一场硬仗。

温州医科大学附属肿瘤医院效果图。受访者供图

多方联合打通项目建设堵点。瑞安市政府牵头组建工作专班，实行市领导挂钩联系项目机制和分类分层分级协调机制，当地发改、卫健、资规等部门，联合中建八局及相关建设联合体单位，每周召开例会，从前期立项、用地报批到现场协调，清单化解决各项问题，做到了全程靠前服务，加快项目推进速度。

“因该项目属于特殊医疗工程，建设期间需要不断现场勘察，因势利导解决建设问题。”瑞安市卫生基建服务中心主任杨引介绍，今年6月，实测发现项目场地标高与周边道路基本齐平，无有效高差排水坡度，若按原设计推进，核心治疗设备将面临雨水倒灌隐患。专班随即迅速组织多方会商、专家论证、协调审批事项，最终调整标高方案。

目前，该项目桩基工程预计10月结束，加紧进入土方施工、地下结构施工阶段。专班将持续保持全周期跟踪服务，深化帮办代办服务，针对后续规划核实、环评等验收审批事项提前指导；同步推进项目外部市政道路、水电、管网等配套设施建设，做到主体工程和外部配套同步推进。

对温州而言，该项目是做强温州中心城区、增强城市核心功能、深化校地融合发展的关键落子。项目建成后，将以肿瘤特殊新型疗法和全周期管理为特色，全面整合资源，积极引进和应用先进设备，靶向招引顶尖专家和团队，推动温州肿瘤医疗水平向国际一流接轨。

来 源：潮新闻

原标题： 假期施工不停 浙南崛起区域性肿瘤医疗中心

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com