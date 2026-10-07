当墨池雅韵遇上二次元，鹿城国庆上演“赶集”热

鹿城新闻网 2026-10-07 10:59:06

国庆假期，鹿城多地相继推出书画雅集、次元共生市集等活动，文化体验、购物、夜游等活动多点开花，吸引市民游客“赶集”打卡，带动假日消费市场持续升温，绘就出鹿城假日别样的文化韵味与蓬勃新活力。

国庆假期，鹿城多地相继推出书画雅集、次元共生市集等活动，文化体验、购物、夜游等活动多点开花，吸引市民游客“赶集”打卡，带动假日消费市场持续升温，绘就出鹿城假日别样的文化韵味与蓬勃新活力。

“雅”游鹿城

墨池坊飘出金秋墨韵

青砖黛瓦藏古韵，翰墨流香迎金秋。国庆假期，以“金秋墨韵”为主题的墨池雅集在鹿城区墨池坊启幕。手作体验、国风文创、音乐快闪等特色活动轮番登场，沉浸式文艺体验让千年文脉浸润市井烟火，焕发时代新生。本次雅集活动将持续至10月7日。

墨池坊文脉绵延千年，是温州城市人文底蕴的鲜活缩影。自明清起，这里庭园错落、文风蔚然：玉介园、瓯隐园、春草庐等名园点缀其间，风雅代代相传。王澈、王叔杲父子，以及冒广生、谢磊明、夏承焘等众多文人雅士曾在此栖居治学、深耕艺文……一代代名家的笔墨浸润，为街巷沉淀下丰厚的艺术遗存，也铸就了墨池坊独有的书香底色与人文气质。

墨池雅集

千年文脉赓续至今，古韵风雅再度焕新。如今，作为鹿城重要的文化地标，墨池坊正持续解锁文旅新场景、新业态，让传统文化可感、可玩、可体验，持续擦亮“中国书画第一坊”文旅金名片。“一方面，我们引入社会力量，将闲置院落打造为民间美术馆、艺术展陈空间等，持续提升片区文化吸引力与商业活力；另一方面，我们选择在重要节点推出系列墨池雅集，以沉浸式体验助推千年墨香更好地融入街巷、惠及民生。”鹿城区委宣传部相关负责人表示，本次墨池雅集深度挖掘温州本土文化根脉，汇聚辖区多家书画团体、优质艺术机构，秉持“转角即可遇书画”的文艺理念，打破传统艺文传播壁垒，推动千年传统底蕴与新潮文旅体验深度融合、双向赋能。

现场随处可见正在创作的摊主

漫步古巷，14个特色主题摊位错落排布、规整雅致，瓯窑精品、书画佳作等各类文艺展品琳琅满目，幽幽墨香萦绕整条街巷。瓯窑褐彩手绘、螺钿发簪手工制作等沉浸式手作体验项目，引得往来市民游客纷纷驻足观摩、动手体验，近距离感受传统工艺的匠心魅力。更有沿街画师现场挥毫创作，将写实人像、卡通手绘等多元新潮创作形式融入古巷场景，定格游人漫步古巷、邂逅秋韵的美好瞬间。银杏景观搭配红灯笼，打造出的金秋打卡点古韵盎然，也成为市民游客拍照留影的热门去处。

可爱的猫咪手绘结合瓯窑载体

“我们希望打破传统艺术的圈层壁垒，让全年龄段人群感受传统美术魅力。”鹿城区美术家协会主席黄国想介绍，本次市集上，该协会不仅展出传统山水、花鸟画作与卡通手绘等多元画作，还推出融合温州山水诗词文脉与萌趣动物元素的瓯窑新作，融古韵与新潮于一体，让瓯窑工艺走入大众、贴近潮流。“我们还开设瓯窑褐彩手绘体验项目，游客现场完成手绘作品后，可将作品交由专业机构烧制，成品免费邮寄到家，将游园邂逅化作可珍藏的文旅记忆，让温州传统工艺随游客走向全国。”黄国想介绍。

创作者现场挥毫

千年墨池，既是市民品读本土文脉的好去处，也是温州对外展示国风文化、促进中外文化交流的重要窗口。当前入境游持续复苏，“China Travel”热度不减。这个国庆，温州面向外籍人士及港澳台居民发放文旅消费券，以便捷普惠的政策激活入境消费活力，向世界展现山水温州的人文风采。沧河社社长俞坚平在现场挥毫的间隙告诉记者：“昨天便有两位俄罗斯游客到访，我为他们现场题写了‘中俄友谊万岁’，希望以笔墨为桥梁传递中外情谊。”

墨池音乐快闪现场

笔墨之外，乐声添彩。假期期间，墨池公园门口上演精彩的音乐快闪活动。鹿城区音乐家协会联合温州少艺校、温州市城南小学等携手带来“管韵飞扬·乐颂华章”民族吹管与电吹管专场演出。《我爱你中国》《金蛇狂舞》《山丹丹开花红艳艳》等一首首经典曲目轮番奏响，传统民乐与红色经典在古巷回响，营造出浓厚的国庆氛围，引得往来游客纷纷驻足聆听、拍照记录。

音乐快闪吸引市民驻足

次元破圈带来市集、话剧多元新体验

国庆假期，鹿城区滨江街道全新次元文化地标——“漫谷”试开放，并推出“漫谷·次元初见季”主题系列活动，以次元集市、舞台演艺、主题打卡、文化交流等多元沉浸式体验，吸引广大青年动漫爱好者以兴趣为纽带上演“跨次元相遇”，为国庆假期注入青春活力。

走进“漫谷”，国风、奇幻等多元风格摄影场景错落分布，吸引众多Coser驻足打卡，摄影师扎堆取景、定格精彩瞬间。次元共生市集摊位琳琅满目，涵盖热门IP周边、动漫同人作品、潮流文创饰品等丰富品类，前来挑选体验的市民、爱好者络绎不绝，人气十足。晚间，“漫谷”活力更盛，戏剧工坊舞台持续上演精品话剧、Sketch喜剧等特色剧目。这些表演打破了传统舞台单向观演模式，打造演员与观众双向互动的沉浸体验，让市民近距离感受新潮戏剧艺术魅力。

“漫谷·次元初见季”主题系列活动现场

高人气的背后，是对青年文化需求的精准把握。据介绍，此次“漫谷·次元初见季”聚焦青年文化需求，打造专业化、场景化、社群化的次元文化体验空间。“本次活动契合国庆节点，打造‘77诞辰·华夏’主题国庆特别企划，邀请华夏同好齐聚，并推出Only交流环节，参与者可穿着与主题相关的COS服入场，找到志同道合的朋友交流互动，营造青年社交新空间。”园区运营方金沅科技有限公司负责人王胡介绍。

“漫谷·次元初见季”主题系列活动现场

跳出活动看“漫谷”，在王胡看来，这个具有“年轻力”的社区，不能走传统商业场馆“先建设、后招商、被动等待客流”的老路子。“要实现常态长效发展，我们需要将‘漫谷’打造成开放平台，助力青年创作者、小众品牌与‘漫谷’共同成长，打造二次元文化共生社区。”王胡说。目前，该园区已引入原时代戏剧工厂戏剧工坊、爪马魔术剧场、宝可梦主题快闪、MDOTCMO潮牌服饰等多元业态。“针对暂不具备常设门店条件的空间，我们创新采用‘限时营业’模式，持续邀约品牌主理人、IP运营方、青年创作者入驻，七日短期展、周末限定摊、一次性主题企划均可落地，营造百花齐放、可持续运营的园区发展新生态。”王胡介绍。

从“漫谷”向外看，二次元文化正加速融入鹿城的文旅版图。印象城MEGA落地浙南首家二次元街区“二次呼吸”；南塘街区打造电竞数字CXY动漫嘉年华，丰富文旅消费场景；江心屿上线“航海王CP9”东塔网红打卡点，成为假期旅拍热门点位……如今，二次元文化正以强劲活力重构鹿城本土消费场景，持续探索文化、旅游融合新路径，为温州文旅产业发展注入新动能。下一步，鹿城将持续拥抱青年文化，不断培育新潮文旅业态，以多元场景吸引年轻群体，持续激发城市消费新活力。

来 源：鹿城新闻网

原标题： 当墨池雅韵遇上二次元，鹿城国庆上演“赶集”热

本文转自：温州新闻网 66wz.com