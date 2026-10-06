国庆出行千万要注意！母子游玩遭马蜂蜇咬滑落山坡
母子登山游玩时，遭马蜂蜇咬、滑落山坡，双手手臂骨折。危急时刻……“警察同志！我和孩子在山上被马蜂蜇了，孩子摔下山手骨折了。”
近日，温州瓯海潘桥派出所接杨女士求助称，其与孩子在游玩途中受伤，急需救助。
经了解，当天清晨，杨女士带着孩子登山游玩。不料快到山顶时突遇马蜂群，母子二人先后遭到蜇咬，孩子更是在惊慌躲闪之中不慎从山坡滚落，导致手臂骨折、身体多处擦伤。
接警后，民警陈信余、陈争舸迅速带队，携带急救物资前往救援。行车途中，民警持续与杨女士保持通话，耐心安抚其紧张情绪，详细询问现场地形、受伤情况，并添加其微信开启位置共享，锁定母子二人大致区域。
经过一小时左右的攀爬搜寻，派出所警力最终顺利找到了受伤母子二人。经简单检查，二人身上多处被马蜂蜇伤，其中孩子因滑落山坡双手骨折、伤情较重，所幸暂无生命危险。
在120急救人员，将孩子骨折手臂包扎固定后，派出所警力小心地将面色苍白的孩子移上担架，争分夺秒向山下转移。经过近半个多小时的努力，一行人终于到达山脚，母子二人被送上救护车。
“太谢谢你们了！要是没有你们及时救援我真不知道该怎么办！”成功脱险后，心有余悸的杨女士连连致谢。
如何避免被蜂蜇伤？
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注意穿着
外出时尽量穿着长袖长裤，减少皮肤暴露。
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保持镇定
如果在户外发现有马蜂从身边飞过，应保持冷静，站立不动，马蜂通常会自行飞离。切记不要拍打或奔跑，以免惊扰马蜂。
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保护好头颈
如果遭到马蜂攻击，应立即用衣服等遮挡物保护好头颈，并迅速往蜂巢或蜂群相反方向逃离，也可迅速原地趴下，把裸露皮肤遮住。
被蜂蜇伤怎么处理？
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挑除毒刺
如果毒刺留在体内（胡蜂蜇后不留毒刺），先不要盲目去拔掉带毒囊的毒刺，可以拿针把刺挑出来，避免用手去抓，造成毒囊破裂释放更多毒素。
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清洗伤口
首选流动水冲洗10分钟至15分钟，有条件者用碘伏消毒。胡蜂毒素为弱碱性，冲洗后可用食醋这类弱酸性液体来湿敷伤口，中和毒素也能缓解疼痛；蜜蜂毒素为弱酸性，可选中肥皂水弱碱性液。
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局部止痛
24小时至48小时内给予局部冰敷，可以用抗过敏药膏或清凉油涂抹，有利于皮疹的消退。
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及时就医
蜇伤后密切观察半小时左右，一旦有呼吸困难，呼吸声音变粗，带有喘息声音，头痛、呕吐、心悸、胸闷、四肢无力、手脚冰凉、血尿等情况发生，立刻前往就近医院，以免耽误。
在此提醒，野外的马蜂攻击性极强，一旦蜂巢受到惊扰，就会倾巢而出，对周围的人和动物进行攻击。山区游玩时，要特别注意观察周围环境，远离可能有蜂巢的树木或岩壁。
来 源：平安瓯海
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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