国庆出行千万要注意！母子游玩遭马蜂蜇咬滑落山坡

平安瓯海 2026-10-06 10:42:55

近日，温州瓯海潘桥派出所接杨女士求助称，其与孩子在游玩途中受伤，急需救助。

母子登山游玩时，遭马蜂蜇咬、滑落山坡， 双手手臂骨折。 危急时刻 …… “警察同志！ 我和孩子在山上被马蜂蜇了， 孩子摔下山 手骨折了 。”

近日，温州瓯海 潘桥派出所接杨女士求助称， 其与孩子在游玩途中受伤， 急需救助。

经了解，当天清晨，杨女士带着孩子 登山 游玩。 不料快到山顶时突遇马蜂群， 母子二人先后遭到蜇咬， 孩子更是在惊慌躲闪之中 不慎从山坡滚落， 导致手臂骨折、身体多处擦伤。

接警后，民警陈信余、陈争舸迅速带队， 携带急救物资前往救援。 行车途中， 民警持续与杨女士保持通话， 耐心安抚其紧张情绪， 详细询问现场地形、受伤情况， 并添加其微信开启位置共享，锁定母子二人大致区域。

经过 一小时左右的 攀爬搜寻，派出所警力 最终顺利找到了受伤母子二人。 经简单检查， 二人 身上 多处 被 马蜂蜇伤， 其中孩子因滑落山坡 双手骨折、伤情较重， 所幸暂无生命危险。

在120急救人员， 将孩子骨折手臂包扎固定后， 派出所警力小心地将 面色苍白的孩子移上担架， 争分夺秒向山下转移。 经过近半个多小时的努力， 一行人终于 到达山脚， 母子二人被送上救护车。

“太谢谢你们了！要是没有你们及时救援 我真不知道该怎么办！” 成功脱险后， 心有余悸 的杨女士连连致谢。

如何避免被蜂蜇伤？

注意穿着

外出时尽量穿着长袖长裤，减少皮肤暴露。

保持镇定

如果在户外发现有马蜂从身边飞过，应保持冷静，站立不动，马蜂通常会自行飞离。切记不要拍打或奔跑，以免惊扰马蜂。

保护好头颈

如果遭到马蜂攻击，应立即用衣服等遮挡物保护好头颈，并迅速往蜂巢或蜂群相反方向逃离，也可迅速原地趴下，把裸露皮肤遮住。

被蜂蜇伤怎么处理？

挑除毒刺

如果毒刺留在体内（胡蜂蜇后不留毒刺），先不要盲目去拔掉带毒囊的毒刺，可以拿针把刺挑出来，避免用手去抓，造成毒囊破裂释放更多毒素。

清洗伤口

首选流动水冲洗10分钟至15分钟，有条件者用碘伏消毒。胡蜂毒素为弱碱性，冲洗后可用食醋这类弱酸性液体来湿敷伤口，中和毒素也能缓解疼痛；蜜蜂毒素为弱酸性，可选中肥皂水弱碱性液。

局部止痛

24小时至48小时内给予局部冰敷，可以用抗过敏药膏或清凉油涂抹，有利于皮疹的消退。

及时就医

蜇伤后密切观察半小时左右，一旦有呼吸困难，呼吸声音变粗，带有喘息声音，头痛、呕吐、心悸、胸闷、四肢无力、手脚冰凉、血尿等情况发生，立刻前往就近医院，以免耽误。

在此提醒，野外的马蜂攻击性极强，一旦蜂巢受到惊扰，就会倾巢而出，对周围的人和动物进行攻击。山区游玩时，要特别注意观察周围环境，远离可能有蜂巢的树木或岩壁。

来 源：平安瓯海

原标题： 母子游玩遭马蜂蜇咬、滑落山坡！国庆出行千万要注意→

本文转自：温州新闻网 66wz.com