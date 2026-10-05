今天试营业！苍南这里有个徒步补给站！
作为徒步人的山野补给站
莒溪大峡谷入口处的
【溪涧小铺】今天试营业！
而大家心心念念的莒溪大峡谷
10月5日起也开放预约了！
清晨的薄雾漫过莒溪群山
峡谷溪水叮咚作响
暮色落满山谷
晚风捎来草木清香——
浙南原生态山野，等你来！
01出发前｜整装赴山野
天刚微亮，薄雾缠绕山谷，林间还凝着露水，溪水叮咚，是峡谷最早的白噪音。
赶早出发的徒步者，踏过湿软石阶，在正式踏入古道环线前，先到溪涧小铺做好准备。
在这里，补足饮用水与电解质，拣几份能量零食收进背包；倚着溪畔稍作停留，看晨光穿过竹林，洒落碧绿溪潭。
想简单垫垫肚子？DIY泡面桶随心搭配，烤肠、肉片自由加，热乎一口驱散晨间凉意；也可以选一杯养生草本茶饮，清润回甘，带着草木香气一同进山，向着幽深峡谷迈步。
若担心山间天气多变，雨衣、防水收纳袋、备用干爽袜子等应急好物随时取用；登山杖、遮阳帽等轻户外装备也能一站式配齐。
不必提前负重备齐所有物件，在溪涧小铺按需挑选，从容出发。
02归来时｜歇脚叙山野
落日缓缓沉进山坳，徒步者携一身风尘、满怀欢喜走出山林。
跋涉之后最期待的，便是溪涧小铺这一处温暖落脚点。卸下沉重背包，坐下歇歇酸胀的腿脚；喝一杯清爽茶饮，或泡一碗加料满满的热泡面，抚平一路疲惫。
聊聊途中遇见的清潭、怪石与溪流，分享徒步趣事，打卡属于自己的徒步成就。
山间晚风徐徐，褪去白日暑气，小铺灯火温柔亮起，见证每一次平安圆满的山野归来。
03溪涧小铺｜徒步人的山野补给站
？能量补给：
矿泉水、电解质水、零食、简餐点心
？歇脚休憩：
临溪座位，吹山风、听溪流，短暂放空
？户外刚需：
背包、登山杖、防水袋，徒步小物件一站式备齐
？山野打卡：
溪涧机位，出片绝佳，记录莒溪山水
来 源：苍南发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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