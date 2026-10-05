苍南发布 2026-10-05 15:34:00

作为徒步人的山野补给站，莒溪大峡谷入口处的【溪涧小铺】今天试营业！而大家心心念念的莒溪大峡谷，10月5日起也开放预约了！

作为徒步人的山野补给站

莒溪大峡谷入口处的

【溪涧小铺】今天试营业！

而大家心心念念的莒溪大峡谷

10月5日起也开放预约了！

清晨的薄雾漫过莒溪群山

峡谷溪水叮咚作响

暮色落满山谷

晚风捎来草木清香——

浙南原生态山野，等你来！

01出发前｜整装赴山野

天刚微亮，薄雾缠绕山谷，林间还凝着露水，溪水叮咚，是峡谷最早的白噪音。

赶早出发的徒步者，踏过湿软石阶，在正式踏入古道环线前，先到溪涧小铺做好准备。

在这里，补足饮用水与电解质，拣几份能量零食收进背包；倚着溪畔稍作停留，看晨光穿过竹林，洒落碧绿溪潭。

想简单垫垫肚子？DIY泡面桶随心搭配，烤肠、肉片自由加，热乎一口驱散晨间凉意；也可以选一杯养生草本茶饮，清润回甘，带着草木香气一同进山，向着幽深峡谷迈步。

若担心山间天气多变，雨衣、防水收纳袋、备用干爽袜子等应急好物随时取用；登山杖、遮阳帽等轻户外装备也能一站式配齐。

不必提前负重备齐所有物件，在溪涧小铺按需挑选，从容出发。

02归来时｜歇脚叙山野

落日缓缓沉进山坳，徒步者携一身风尘、满怀欢喜走出山林。

跋涉之后最期待的，便是溪涧小铺这一处温暖落脚点。卸下沉重背包，坐下歇歇酸胀的腿脚；喝一杯清爽茶饮，或泡一碗加料满满的热泡面，抚平一路疲惫。

聊聊途中遇见的清潭、怪石与溪流，分享徒步趣事，打卡属于自己的徒步成就。

山间晚风徐徐，褪去白日暑气，小铺灯火温柔亮起，见证每一次平安圆满的山野归来。

03溪涧小铺｜徒步人的山野补给站

？能量补给：

矿泉水、电解质水、零食、简餐点心

？歇脚休憩：

临溪座位，吹山风、听溪流，短暂放空

？户外刚需：

背包、登山杖、防水袋，徒步小物件一站式备齐

？山野打卡：

溪涧机位，出片绝佳，记录莒溪山水

来 源：苍南发布

原标题： 今天试营业！苍南这里有个徒步补给站！

本文转自：温州新闻网 66wz.com