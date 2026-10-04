正在阅读：全速推进！龙港7.4公里海岸线加快“立体焕新”

全速推进！龙港7.4公里海岸线加快“立体焕新”

龙港发布 2026-10-04 08:54:45
既要挡潮安澜，也要宜游宜憩。龙港市海塘安澜工程（江南涂舥艚港海塘）项目高质量推进，7.4公里海塘将升级为集防汛、便民、绿化于一体的滨海公共空间，年底前有望初步成型。

　　既要挡潮安澜，也要宜游宜憩。龙港市海塘安澜工程（江南涂舥艚港海塘）项目高质量推进，7.4公里海塘将升级为集防汛、便民、绿化于一体的滨海公共空间，年底前有望初步成型。

　　连日来，龙港市海塘安澜工程（江南涂舥艚港海塘）项目施工现场一派繁忙景象。各作业面多点并行、全力攻坚，施工人员抢抓建设黄金期，加快推进主体施工、配套设施建设等各项工作，全力保障项目建设提速增效。

　　在施工现场，记者看到，堤内侧便民驿站主体钢筋绑扎作业正在紧张进行中，堤顶道路修筑、堤身填筑等基础工程同步稳步推进，各施工环节衔接有序、高效开展。“我们顺堤外海侧四角块以及防浪平台浇筑基本完成，几个便民服务驿站结构主体工程正在加班加点加快施工进度。”龙港市海塘安澜工程（江南涂舥艚港海塘）项目负责人周祥介绍。

　　当前，项目部正抢抓有利施工时节，全面加大人员、设备投入力度，优化施工方案、细化施工节点，开启全员攻坚、全速冲刺的建设模式，全力推动项目早成型、早落地、早见效。“水利项目讲究冬修水利，我们现在加大设备与人员的投入，争取在年底之前实现整个项目风貌初显。”周祥表示。

　　据了解，龙港市海塘安澜工程（江南涂舥艚港海塘）项目坐落于新城舥艚片区，项目北接新城片青龙湖海塘，南连舥艚渔港海塘，建设内容包含7.4公里高标准海塘提标加固、6.4公里防汛道路建设。同时配套打造3处便民服务点、6.5万平方米绿化景观等附属设施，全方位完善滨海水利配套体系，将一线海塘打造成为高标准的生态休闲带、文化健康带、智慧活力带。

来　源：龙港发布

原标题： 全速推进！龙港7.4公里海岸线加快“立体焕新”

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11