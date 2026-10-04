全速推进！龙港7.4公里海岸线加快“立体焕新”

龙港发布 2026-10-04 08:54:45

既要挡潮安澜，也要宜游宜憩。龙港市海塘安澜工程（江南涂舥艚港海塘）项目高质量推进，7.4公里海塘将升级为集防汛、便民、绿化于一体的滨海公共空间，年底前有望初步成型。