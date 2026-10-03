温州晚报 2026-10-03 10:36:14

举国欢庆迎华诞，赤诚热血护生命。在举国欢度国庆的温馨假期里，当全城沉浸在团圆休闲、出游欢聚的美好氛围中，温州无数爱心市民选择以更温暖、更特别的方式为祖国献礼——挽袖献血，为爱续航。

温州网讯 举国欢庆迎华诞，赤诚热血护生命。在举国欢度国庆的温馨假期里，当全城沉浸在团圆休闲、出游欢聚的美好氛围中，温州无数爱心市民选择以更温暖、更特别的方式为祖国献礼——挽袖献血，为爱续航。

10月1日，市区各大献血阵地暖意涌动、爱心满满。市中心血站新城院区、中山公园献血屋、大西洋献血屋、火车站献血屋等献血点内，前来参与无偿献血的市民络绎不绝。各行各业的爱心市民专程奔赴各个献血点位，用一袋袋滚烫热血，传递善意、守护生命，用平凡善举点亮国庆最美风景线。

为回馈每一份珍贵的热血善意，让爱心双向温暖、双向奔赴，市中心血站全程做好暖心保障服务。工作人员全程贴心引导、细致服务，耐心解答献血疑问、细致做好健康征询，全力守护每一位献血市民的身体状态。

献血现场，血站党总支委员、副站长张锋主动为献血市民递上温水、送上暖心慰问、贴心叮嘱献血后注意事项，用心陪伴每一位热血参与者。

现场温暖一幕不断上演：来自公安系统的章坚在国庆佳节迎来公益里程碑，顺利完成第200次无偿献血。一路走来，他的献血之路离不开家人的理解与支持，妻子也常常陪他来到献血现场，见证每一次挽袖奉献。从初次献血到如今的200次，章坚始终初心不改、默默奉献，以持之以恒的热血善行，生动诠释了人民警察护佑生命、大爱担当的职业本色。

来自社区岗位的余嘉良迎来人生第一次献血，初次挽袖的他略显紧张、却格外坚定，勇敢迈出公益第一步，用青春热血解锁最有意义的国庆体验。

资深献血达人朱为德再度如约而至。常年坚持、岁岁奔赴的他，早已把无偿献血当成一份不变的约定。平日里工作十分繁忙，哪怕采血途中，也会不时接到工作电话，但忙碌从未阻挡他奉献的脚步。他始终默默坚持，用一次次挽袖，持续传递滚烫的温暖力量。

一句句暖心问候、一次次贴心服务、一份份细致关怀，让每一位为爱奔赴的市民，在假期里收获满满的温暖与感动。

从清晨到傍晚，一个个温暖的挽袖身影，一次次无声的爱心奉献，汇聚成守护城市生命健康的坚实力量。没有惊天壮举，却最动人心弦；不求名利回报，却最彰显担当。每一位国庆献血者，都是这座城市最可爱的人，用赤诚热血诠释大爱无疆，以平凡善意为祖国华诞献礼。

盛世华诞，因爱更美。温州市中心血站在此衷心致敬、诚挚感谢每一位为爱奔赴的无偿献血者！感谢你们以热血赴使命、以善行护生命，用无私奉献筑牢全市临床用血安全防线。祝愿全市所有爱心献血者国庆快乐、万事顺遂、身体健康！

来 源：温州晚报

原标题： 热血迎国庆 致敬每一位为爱奔赴的献血者

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com