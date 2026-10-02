27个点位！5条线路！国庆假期到瑞安，这么玩！

温度新闻客户端 2026-10-02 10:32:03

这个秋天，瑞安把“体育+文旅”写成了一封递向全国的邀请函。一张“浙BA”球票，不只是观赛的入场券，更是一把打开瑞安双面浪漫的钥匙：一面是江风书香里的古城烟火，一面是山野仙境中的非遗慢时光。动静之间，热血与诗意同频，带你沉浸式解锁这座城独有的温度与厚度。

温州网讯 当篮球的呐喊撞进千年古城的烟火，当赛场的激情漫向山野的清风，这个秋天，瑞安把“体育+文旅”写成了一封递向全国的邀请函。一张“浙BA”球票，不只是观赛的入场券，更是一把打开瑞安双面浪漫的钥匙：一面是江风书香里的古城烟火，一面是山野仙境中的非遗慢时光。动静之间，热血与诗意同频，带你沉浸式解锁这座城独有的温度与厚度。

商圈潮玩

解锁假日消费新玩法

金秋国庆，全城焕新！“十一”假期，瑞安各大商圈、特色街区、文旅场景全面开启假日狂欢模式，潮玩市集、老字号盛宴、汽车盛会、文艺展演接连上新，以丰富多元的消费场景，点燃全城假日烟火气。

新湖银泰城开启金秋购物节暨老字号焕新市集。活动聚焦“看得见的老手艺、尝得到的老味道、带得走的老品牌”，让藏在记忆里的瑞安老字号走出橱窗、走近大众，通过技艺展演、好物展销、互动试玩等，将传统品牌文化转化为可看、可玩、可购的沉浸式体验，唤醒市民本土情怀。

新城控股瑞安吾悦广场假日氛围全面拉满，潮玩后备箱市集热闹开市、千人红歌传唱温情上演、国庆车展同步启幕。潮流消费、文化献礼、汽车惠民等多维联动，沉浸式打造热闹十足的城市假日嘉年华。瑞立外滩生活广场上新太空主题节日美陈，搭配趣味亲子互动游戏、假日消费抽奖福利，一站式满足市民购物、休闲、遛娃需求。

家电、商超领域惠民福利同步加码。红星美凯龙推出十一焕新大促暨职工内购会，多重抽奖礼遇诚意满满；南大超市国庆期间全场正价商品8.8折，塘下大润发同步开启系列特惠活动，实打实让利市民，让群众乐享实惠假期。

赛场热度与街区烟火双向奔赴。火热进行的“浙BA”赛事为古城注入全新活力，忠义街顺势打造专属观赛点位，叠加特色假日市集与商户优惠活动。市民既可现场感受篮球赛事的热血沸腾，也能漫步古街逛市集、品风味，解锁“观赛+逛街”的全新假日体验。

江畔秋日浪漫同样氛围感十足。云江码头“云江叙秋·丰物生活集”温情上线，精致秋日主题美陈、在地文化体验、潮流社交互动一应俱全，以温柔的江景秋色，打造松弛治愈的秋日休闲场景，丰富市民假日消费、休闲、游玩新选择。

古城漫游

邂逅烟火与热血

游览路线：云江码头→39间·理想村→国旗教育馆→周予同故居→心兰书社→南戏馆→玉海楼→利济医学堂→虹桥路后街→市体育馆（“浙BA”观赛点）

清晨，第一站来到云江码头。站在飞云江畔，江风徐徐拂过，这座滨江潮流街区将餐饮、酒馆、文创零售融为一体。临江而坐，一杯咖啡唤醒元气，在波光粼粼的江景之中，开启专属于瑞安的江城叙事。

移步西山脚下，39间·理想村让人眼前一亮。昔日的老旧民居经过有机更新，蜕变为森系创意园区。一大批90后本土青年主理人扎根于此，咖啡馆、手作工坊、潮流餐饮等散落园区，老房与新潮碰撞，每一间小店都带着独特的个性，诉说着古城青年的创意故事。

拾级登上西山之巅，国旗教育馆巍然矗立。馆内珍藏着曾飘扬于天安门广场的五星红旗，四大主题展厅层层铺展国旗的发展历程，站在红旗之下，浓厚的家国情怀油然而生。下山走入幽深古巷，晚清院落周予同故居静静伫立，循着展品，回望经学史家周予同深耕学术、传道育人的一生。

穿行在玉海历史文化街区，历史的厚重感扑面而来。探访心兰书社，感受瑞安千百年来崇文重教的基因。来到忠义街南戏馆，沉浸式欣赏经典南戏《琵琶记》，游客还可以换上戏服，化身剧中人，近距离感受传统戏曲婉转悠长的魅力。

街区之内，两大国宝级地标不容错过。玉海楼作为浙江四大藏书楼之一，白墙黛瓦、荷池回廊，漫步其间，与百年书香对话；一街之隔便是利济医学堂，中国近代第一所新式中医学校，在这里读懂百年前先辈推动中西医汇通的革新魄力。

逛完古迹，到虹桥路后街享受舌尖上的瑞安，外酥里嫩的瑞安泡泡、爽滑的瘦肉丸、鲜香的猪脏粉、清爽的青瓜冻，各色地道小吃热气腾腾，忠义街上的李大同茶食，更是馈赠亲友的特色伴手礼。

夜幕降临，前往瑞安体育馆，为“浙BA”瑞安主场激情呐喊，篮球的沸腾和热血，为一整天的古城漫游画上完美的句号。

圣井“仙”游

解锁山水非遗慢时光

游览路线：马屿眼镜文化综合体→方氏几何展示馆→圣井山石殿→丰垟岛→石垟湖→蓝夹缬博物馆→千年古道

离开喧闹的赛场，向着瑞安西南部的马屿镇出发。凭“浙BA”门票，可免费游览圣井山国家4A级景区，开启一场山水与非遗交织的深度漫游。

首站来到马屿眼镜文化综合体与方氏眼镜·几何广场艺术展厅。马屿作为全国闻名的眼镜之乡，将产业美学融入光影展馆，透过创意展陈，了解瑞安眼镜产业的发展故事，感受瑞安制造的独特魅力。

随后登圣井山，探访藏于群山深处的千年石殿。山间林木葱郁，空气清新，登高远眺，云海山峦尽收眼底，沉浸式体验山野秘境的松弛感。

下山来到丰垟岛、石垟湖，开阔的湖面与绿意盎然的岛屿相映成趣。石垟湖畔的草地十分适合露营野餐，沿着湖岸缓步慢行，任由湖风抚平心绪，享受悠然的户外时光。

行程中，走进蓝夹缬博物馆，探秘这项国家级非遗技艺，看靛蓝色的纹样在布料上徐徐绽放，读懂古法印染的匠心传承。

旅途的尾声，踏上千年古道，踩着古朴石阶深入山林，在徒步中聆听山林风声，沉浸式拥抱大自然。

“十一”期间，瑞安“有迹可循”打卡活动同步上线，27个点位、5条线路，不管是亲子研学、结伴出游还是单人漫步，总有一款适合你！

参与方式：微信搜索“瑞安古城CityWalk”小程序进入“瑞安有迹可循”打卡活动。

一边是古城街巷沉淀的千年底蕴，

一边是山野秘境治愈人心的自然风光。

以篮球为纽带，跨越历史与山水，

“十一”假期来瑞安，

在呐喊与清风之间，

寻找专属于你的旅途故事吧！

来 源：温度新闻客户端

原标题： 27个点位！5条线路！国庆假期到瑞安，这么玩！

本文转自：温州新闻网 66wz.com