温州发布 2026-10-01 10:37:47

9月29日，“一线应答”基层新闻发布计划推出第六期直播，本期聚焦温州综合保税区这一高能级对外开放平台，围绕政策优势与开放红利、企业入驻与招商引资、“温综保全球购”跨境消费等内容，邀请温州综合保税区管理集团有限公司招商合作部经理周垚俊、温州综合保税区管理集团有限公司跨境电商部主管陈怡2位基层新闻发言人，做客“温州发布”视频号直播间，在线回应市民关心关注话题。

9月29日，“一线应答”基层新闻发布计划推出第六期直播，本期聚焦温州综合保税区这一高能级对外开放平台，围绕政策优势与开放红利、企业入驻与招商引资、“温综保全球购”跨境消费等内容，邀请温州综合保税区管理集团有限公司招商合作部经理周垚俊、温州综合保税区管理集团有限公司跨境电商部主管陈怡2位基层新闻发言人，做客“温州发布”视频号直播间，在线回应市民关心关注话题。

温州综合保税区是经国务院批准设立的海关特殊监管区域，位于温州海洋经济发展示范区（海经区）雁升路1188号。它于2020年3月3日经国务院批准设立，在原温州保税物流中心（B型）的基础上，扩容升级而来，规划面积1.25平方公里。2021年3月31日一期封关运营，目前一期、二期均已通过验收，具备全域封关运作条件。

据悉，“一线应答”基层新闻发布计划是由温州市人民政府新闻办公室全新推出的线上直播互动型新闻发布活动。该计划由群众提出自己关心的问题，邀请基层单位新闻发言人以网络直播方式实时解答、在线回应。大家如有感兴趣的话题也可在线留言。

来 源：温州发布

原标题： 从企业入驻到“全球购”，温州综保区如何影响你的生活？

本文转自：温州新闻网 66wz.com