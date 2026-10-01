温州日报 2026-10-01 08:47:46

记者了解到，今年中秋节紧邻国庆节，双节叠加的运输期内，温州南站预计发送旅客96万人次，较去年同期增长15.49%。

温州网讯 “啊，我的鞋子掉了。”9月30日17时多，由郑州开往温州南的G1991次列车进站后刚打开车门，旅客便集中涌出。记者举起相机，还没按下快门，突然脚下一紧——鞋被挤掉了。弯腰捡鞋的几秒钟里，出站人流已从身边涌过，站台工作人员的哨声此起彼伏。

这是当天到达客流相对集中的一趟车，有一千多人同时出站。站台工作人员介绍，大约下午3时开始，铁路温州南站实时客流开始激增，高峰时段每小时出发人数达到7000多人。记者了解到，今年中秋节紧邻国庆节，双节叠加的运输期内，温州南站预计发送旅客96万人次，较去年同期增长15.49%。

为应对大客流，温州南站计划增开旅客列车13.5对，主要开往福州、长沙、合肥、上海、杭州等热门方向。其中颇具亮点的是温州南至杭州东的C3260次一站直达夜间列车，22:14从温州南站发车，23:57直达杭州东站，全程仅需1小时43分；南京、长沙等中长途方向线路运行时间也同步压缩，最高缩短39分钟，精准覆盖旅客夜间错峰出行需求。

图为客运员余明星正在回答旅客问题。张晨 摄

除了繁忙的站台一线，候车大厅问询处同样吃紧。“你好，请问这个检票口在哪里？”“我的学生票出了点问题能帮我看看吗？”客运员余明星坐下又站起，本以为能稍作休息，又有旅客上前问询。“平时基本上是能坐着服务的，今天不行了，几乎几秒钟就有一个旅客过来问询。”她告诉记者，她当天是从早上5点开始上班的，要连着上满12个小时再休息。此时的她声音已经略显沙哑。

候车室里，又一趟列车开始检票。站台上，人流仍在持续。每一个人匆忙的脚步背后，都是一场期待已久的团聚或旅程。

来 源：温州日报

原标题： 站台上记者被挤掉了鞋 国庆前夕温州南站迎来出行高峰

记者 张晨 摄影: 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com