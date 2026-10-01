国庆去哪嗨？瓯海“潮”好玩
2026年国庆，瓯海文旅活动集中上线！持续至10月11日，没有你玩不到，只有你想不到！这个国庆，跨越山海，直奔瓯海！
一、景区景点活动
01.温州乐园
十一·温州乐园沉浸式国风游园会
时间：10月1日-10月7日
推出“JIO好戏”沉浸式国风游园会，以“烟火赴幻境”为核心叙事主线，打造国庆治愈主题体验。
地点：温州乐园
02.梧田老街
月满塘河·鲤悦梧田——梧田老街双节同庆
时间：10月1日-10月11日
以“遇见锦鲤”为主题焕新街区场景，鱼灯摇曳、锦鲤跃动。C岛福聚广场开启“锦鲤市集”与“锦鲤游园会”，逛市集、赏鱼灯、接锦鲤。
地点：梧田老街
03.胤秀文化（温州）影视城
月满瓯江，家国同圆——来影视城当一次东瓯人
时间：2026年10月1日-10月7日09:00-19:30
以东瓯王驺摇“安民立国”故事为主线，游客可领取四种身份文牒，完成NPC互动任务，解锁瓯窑杯等奖励。每日上演古风演艺、东海鸿图拍卖会、花魁拍卖、平秦佐汉攻城等，还有百乐门星光音乐会。门票含餐饮，设汉服妆造套餐。
地点：胤秀文化（温州）影视城
04.温州芬妮&特恩森林农场
我为祖国过生日——芬妮&特恩三周年狂欢派对
时间：2026年9月25日-10月7日09:00-22:30
三周年庆遇上中秋、国庆，以“祖国生日+动物生日”为主线，打造沉浸式亲子自然庆典。150亩森林，近80%绿意，200多只动物朋友。
地点：温州芬妮&特恩森林农场
05.山根艺术村
详情见：PLAY PLAY艺术玩家总攻略|一篇看懂不迷路
时间：2026年10月1日-7日10:00-18:00
地点：温州瓯海·山根艺术村
06.温州园博园
07.园博园植然亲子园
向往&生活·旷野秋叙
时间：2026年10月1日-10月7日
以“这个国庆，把生活搬进自然里”为主题，集亲子游乐、自然探索、萌宠互动、沙滩体验、科学绘本、荒野厨房、玻璃滑道、动物主题巡游、草坪露营、秋日露营及音乐活动于一体。
地点：园博园植然亲子园
08.三垟湿地哈里乐园
明月映盛世·家国万事兴
时间：2026年9月25日-10月7日
融合汉家文化与红色革命精神，带来中秋华服盛会、游园集章兑好礼；国庆重温建国征程、体验国潮文化市集。水、陆、空特色分区体验，多项动力设施与童话风格项目相融。
地点：三垟湿地哈里乐园
二、博物馆研学*非遗手作
01.国庆探泽雅
时间：10月1日上午
跟随讲解员沉浸式探寻泽雅自然风貌与历史文脉，并参与火箭DIY手作，打造“航天小模型”。
地点：泽雅传统造纸专题展示馆
02.中国龙舟文化博物馆
童心绘祖国·彩笔颂华章国庆童画研学活动
时间：10月1日10:00-16:00
参观龙舟文化博物馆后，开展长画卷集体绘画。
寻迹红船·童绘初心国庆红色记忆研学活动
时间：10月2日-10月3日13:30-15:30
红船精神专题讲解、红船手作与主题童话创作。
国庆十二兽首考古研学探秘活动
时间：10月5日-10月7日13:30-15:30
以圆明园十二兽首为主题，融合考古发掘、文物讲解与荣誉表彰。
地点：中国龙舟文化博物馆
03.东经纸文化艺术博物馆
纸东东·纸艺寻知儿童限时挑战
时间：9月25日-10月11日
领取挑战任务卡，在观展途中寻找线索，完成纸艺知识任务。14岁以下儿童参与。
地点：东经纸文化艺术博物馆
三、商圈活动
01.温州瓯海银泰百货
火焰神鸟IP非遗表演
时间：10月1日-10月3日
国内热门巡演的夜游实景火舞高空演艺大秀，取材神鸟衔火、凤凰涅槃神话，融合火技、高空威亚杂技、巨型神鸟装置、灯光焰火等。
地点：温州瓯海银泰百货二号门外广场
02.温州万象城
详情见：国庆抽iPhone18 Pro！橡果小镇领5000份见面礼！
『橡果成熟时』秋日小镇启幕
温州万象城*原创IP@松咕噜SongGuru，现场互动，3000份周边礼免费送。
03.南湖未来one
未来2次方（南湖2周年庆）系列活动
巨型游乐场：10月1日、3日、5日16:00
真人拉霸机、巨型碰碰球、真人抓钱机、砸金蛋，每完成一关都有礼品。
蛋挞免费领：10月1日15:30，百份蛋挞免费领。
杂技荒诞夜：10月1日16:00，荒诞杂技、震撼魔术。
充气狗免费领：10月3日15:30，百只充气狗免费领。
超市估价大赛：10月1日、3日16:00，指定时间内选购产品，结账估价误差在±1%可带走全部商品。
音乐会：10月3日19:00，乐队演出、嘬奶茶比赛。
地点：南湖未来one
04.园博工坊
瓯趣星演绎
时间：10月1日-10月2日19:00-21:30
园博工坊夜生活激活，欢乐表演及互动游戏丰富市民夜间生活。
地点：园博工坊
四、文艺赋美
主办：瓯海区文化馆
演出地点：梧田老街、园博园、泽雅龙溪艺术馆
国庆去哪嗨？千年瓯韵，时尚潮城 ！
快来瓯海，赏好戏、逛市集、做手作、游山水！
来 源：温度新闻客户端
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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