温州日报 2026-10-01 09:44:32

记者昨从温州生态园管委会获悉，国庆假期，三垟湿地推出多元业态，进一步丰富游玩选择，完善服务功能。水上体验、户外露营、休闲咖啡等新项目、新场景陆续亮相，其中，湿地阳台的新晋潮流打卡地“有时SPACE”将在国庆期间推出疗愈主题活动。

国庆假期，三垟湿地东入口文昌园业态全面对外开放。 刘伟 摄

温州网讯 记者昨从温州生态园管委会获悉，国庆假期，三垟湿地推出多元业态，进一步丰富游玩选择，完善服务功能。水上体验、户外露营、休闲咖啡等新项目、新场景陆续亮相，其中，湿地阳台的新晋潮流打卡地“有时SPACE”将在国庆期间推出疗愈主题活动。

延续中秋活动的高人气，“有时SPACE”将于国庆期间14:00—21:00在湿地水岸用放空的方式拉开疗愈序幕。活动融合现场音乐、微醺酒集、艺术展览、剧场疗愈、轻量运动等多元形态，让参与者在自然里慢慢舒展，接住所有情绪。现场还设置杠上功夫、奇形怪状乒乓球比赛、盲打拳击等互动活动。

水上体验方面，10月1日，自助游船（无人驾驶）将在问花埠码头对外试运营。早鸟体验价原价160元/船，现为99元/船，可乘坐4个大人加1个12岁以下的儿童。

陆上观光同样升级。东环专线于10月1日正式开通，游客可从北入口乘坐观光车，一路穿行秋日稻田，途经未来科旅博览谷、游客服务中心，沿途将陆续上新稻香咖啡店、安野自在所等特色站点。票价方面，往返仅需10元/人，全天票20元/人，不限次数、不限线路，随心畅游。

秋天也适合奔赴一场露营。三垟湿地·撒野营地会在国庆期间开营，营地总面积约30000平方米，划分综合服务区、露营区、儿童区、户外水上运动区四大功能分区。作为温州市区唯一一家位于市中心的大型露营地，十一期间对外开放，游客需提前预约。

除新开项目外，湿地内已有的一尺花园、木丘咖啡等休闲业态，也为游客提供了歇脚休闲的好去处。国庆期间，文昌园（东入口）游客服务中心现场设有户外市集、午宴区、烤肉节、全地形遥控车体验点等游玩项目，打造“共生、滋养、慢生活”的空间体验。

来 源：温州日报

原标题： 三垟湿地国庆假期多元业态上新

记者 张晨 通讯员 许航

本文转自：温州新闻网 66wz.com