温州日报 2026-10-01 09:44:32

记者昨了解到，温州园博园在这个国庆假期里共安排了11场活动，集视觉体验、文化韵味、趣味互动和美食娱乐于一体，为游客呈现一场假日游玩盛宴。

温州网讯 九国花神巡游，不出国门看遍世界风情；轻功水上漂，御剑飞行、踏水而行就在眼前——记者昨了解到，温州园博园在这个国庆假期里共安排了11场活动，集视觉体验、文化韵味、趣味互动和美食娱乐于一体，为游客呈现一场假日游玩盛宴。

这个国庆，温州园博园再次把世界搬到了家门口。10月1日14:00开始的国际风情节，9位来自不同国家和地区的花神，在海丝驿（亚汇美食广场）定点表演，并一路从意大利展园巡游至三溪会市，用异域的舞步与歌声为中国庆生。

而10月1日-5日，每日13:00开始，“二仙”将在游船小环线湖面上上演六场轻功水上漂表演。

灯彩巡游上新，10月1日至7日每天下午和晚上，八位仙人开启巡游。

10月1-5日，三溪会市的秋日风物节，则把秋天呈现在游客眼前。

10月1-7日，每天9:30—22:00，三溪会市的周边，开设2026园博园潮玩市集。

10月1-7日，每天14:00-21:00，浙山浙水园·仙庄奇遇记以全域沉浸式国风游园场景，为游客献上一场可游、可赏、可玩的江南仙侠文化盛宴。

10月1-7日，每天18:00-20:30，园内游船码头，“园博水上江湖”水上游船演出活动上演。依托大小两条游船环线，活动沿途设有温州非遗木偶戏、乐坊秀、水面舞、飞龙秀等点位。

来 源：温州日报

原标题： 来温州园博园 参与国庆游玩盛宴 九国花神巡游 “水上江湖”演艺

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com