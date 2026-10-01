最高补贴1500元 温州10类智能家居产品享15%购新补贴

温州日报 2026-10-01 09:02:46

即日起至12月31日，市民在温州全市参与活动的商家新购10类智能家居产品，可按扣除商家各环节优惠后最终成交价的15%享受补贴，每人每类限补1件，每件最高补贴1500元。

温州网讯 温州新一轮消费品以旧换新政策来了，这次专补智能家居。记者昨天从市商务局获悉，即日起至12月31日，市民在温州全市参与活动的商家新购10类智能家居产品，可按扣除商家各环节优惠后最终成交价的15%享受补贴，每人每类限补1件，每件最高补贴1500元。

此次纳入补贴的10类产品包括：智能门锁（含智能摄像头）、智能加湿器/除湿器（含智能空气净化器）、智能扫地/洗地机（含智能擦窗机器人）、智能吸油烟机、智能燃气灶/集成灶、智能洗碗机（含消毒柜）、智能马桶（含马桶盖）、智能相机（含运动相机）、智能床/床垫（含按摩椅、沙发）、智能微波炉（含微蒸烤一体机）。这是我省推动“人工智能+消费”深度融合、结合浙江消费市场实际作出的针对性部署。

补贴产品均须具备1项以上智能功能。即日起，市民可通过云闪付等上线“浙里焕新”功能的小程序，点击“智能家居购新补贴”进入所在地区活动详情页面，领取优惠名额后即可参加。补贴对应产品交易发票须于2026年12月31日前开具，产品物流配送、安装服务及全套核销资料提交须于2027年1月31日前完成。补贴资金按专项资金总量控制、逐月统筹安排原则执行，当月额度实行“先到先得、领完即止”，未申领到当月补贴的消费者可在政策存续期内后续月份继续申请（专项资金总量耗尽除外）。

来 源：温州日报

原标题： 温州10类智能家居产品享15%购新补贴

最高补贴1500元 即日起开抢

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com