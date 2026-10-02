温州发布 2026-10-02 08:47:00

放眼温州的大街小巷，一面面五星红旗迎着风，漾起一片片红色的波澜。那抹随处可见的“中国红”已然成为金秋最动人的景色。

10月1日，中华人民共和国迎来77周年华诞。放眼温州的大街小巷，一面面五星红旗迎着风，漾起一片片红色的波澜。那抹随处可见的“中国红”已然成为金秋最动人的景色。

温州市区市府路、信河街、广场路、府前街等处，道路两侧悬挂起了一面面鲜艳的五星红旗，闪耀街巷洋溢着“中国红”，营造喜庆祥和的国庆氛围。郑鹏 摄

在温州朔门古港遗址街区，古巷挂起了一面面鲜艳的五星红旗，迎风飘扬。郑鹏 摄

洞头城区主干道，满目皆是喜庆景致，沿街五星红旗整齐悬挂排布，在秋日暖阳的映衬下，格外鲜亮夺目。

洞头。拍友@海岛随拍记

乐清各大交通主要干道上，一面面鲜艳的五星红旗迎风飘扬。赵翔 摄

迎风飘扬的五星红旗与街道两旁葱郁的绿树交织构成了一道亮丽的风景线。赵翔 摄

温州理工学院乐清校区，红旗飘飘，扮靓街头。城东街道供图

五星红旗整齐排列、迎风招展。虹桥镇供图

“中国红”成了最美主题色。彭宁 摄

文成城区主次干道、商圈街区、大街小巷纷纷挂上鲜艳的五星红旗，满城涌动的“中国红”，营造出热烈浓厚的节日氛围。郑士鑫、毛慧楠 摄

平阳街头巷尾披上节日“新装”，喜庆与祥和的氛围浸润整座城市。

平阳的道路两旁，一面面鲜艳的五星红旗悄然挂起，104国道、人民路、昆鳌大道、瓯南大桥……处处飘扬“中国红”。

泰顺城区主干道道路灯杆上，五星红旗次第排列、迎风猎猎。王光宁、陈圣杰 摄

愿山河锦绣，国泰民安

祝我们的祖国，繁荣昌盛！

来 源：温州发布

原标题： 温州，红了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com