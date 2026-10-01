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机器人舞狮、独竹漂、永昆演艺……国庆嗨玩6天不重样！

温度新闻客户端 2026-10-01 09:44:13
假期还没想好去哪玩？“月满金秋·楠溪有戏”活动即将启幕，看一江秋水，逛一条古街，听一曲永昆，赏一轮秋月。

　　国庆假期将至

　　还没想好去哪玩？

　　“月满金秋·楠溪有戏”活动即将启幕

　　看一江秋水，逛一条古街

　　听一曲永昆，赏一轮秋月

　　01.丽水街

　　古街趣游|体验一场古风“游园会”

　　投壶、蹴鞠、套圈、NPC互动

　　穿梭古街完成趣味挑战

　　赢取国？？礼品

　　把宋韵记忆带回家

　　

　　宋四雅|体验？回宋式雅？活

　　市集沿琴山广场铺开

　　与国风NPC一起体验宋代四雅 

　　焚？、点茶、挂画、插花

　　从？常？活？感受宋？的雅趣

　　不？只“看”，还可以亲？参与

　　

　　当传统戏曲遇上现代科技

　　「机器人舞狮+越剧演艺」成为全场焦点

　　古老戏台与前沿科技同框

　　会碰撞出怎样的火花

　　

　　在湖心岛

　　溪畔民谣伴着晚风缓缓唱响

　　夜幕降临，丽水街的精彩才真正开场

　　「水亭秋月」实景演艺以水为幕、以月为景

　　演绎独属楠溪的雅致意境

　　昆曲巡演沿街慢行

　　水磨腔在青石巷弄间流转

　　跟着“亲？·河灯祈福”？起点亮假期

　　把？盏河灯、？份祝福

　　带进楠溪江的秋夜？

　　丽水街国庆活动预告

　　　　时间

　　　　活动内容

　　　　地点

　　　　10月1-3日

　　　　10:00-15:30

　　　　NPC互动

　　　　琴山戏台

　　　　机器人舞狮+越剧演艺桥

　　　　东宗祠

　　　　10月1-4日

　　　　10:30-20:30

　　　　特色研学

　　　　丽水街

　　　　《刘姥姥闯大观园》

　　　　东宗祠

　　　　《戏曲联唱》

　　　　乘风亭

　　　　水灯祈福

　　　　丽水街

　　　　永昆《水亭秋月》

　　　　湖心岛

　　　　昆曲巡演

　　　　丽水街

　　　　10月1-5日

　　　　10:00-10:30

　　　　国风巡游

　　　　丽水街

　　　　10月1-5日

　　　　20:30-21:00

　　　　溪畔民谣

　　　　湖心岛

　　注：演出时间以当日为准

　　02.狮子岩|山水有戏

　　狮子岩水上舞台

　　非遗独竹飘踏水而来

　　一竹一人立于江面

　　尽显水上功夫之奇

　　永昆演婉转开唱

　　机器人舞狮与越剧同台献艺

　　古典舞、鸬鹚捕鱼等节目轮番上演

　　

　　

　　

　　入夜

　　五行巡游在灯火中穿行

　　水灯祈福点亮楠溪秋夜

　　灯光沿江顺流而下

　　把心愿寄给楠溪的月光

　　

　　意犹未尽

　　还可乘「漫镜花舟」

　　体验特色水上夜游

　　花舟浮水、灯火倒影

　　月色与歌声随波而行

　　楠溪夜色显得格外温柔

　　狮子岩国庆活动预告

　　　　时间

　　　　活动内容

　　　　地点

　　　　10月1-6日

　　　　10:30-19:00

　　　　独竹飘

　　　　狮子岩

　　　　水上舞台

　　　　鸬鹚捕鱼

　　　　古典舞

　　　　10月1-5日

　　　　17:00-19:00

　　　　溪畔民谣

　　　　五灵献瑞·五行巡游

　　　　狮子岩

　　　　10月1-2日

　　　　18:00-19:00

　　　　水灯祈福

　　　　狮子岩主码头

　　　　10月1-3日

　　　　11:00-11:40

　　　　国？NPC互动

　　　　狮子岩

　　　　水上舞台

　　　　10月1-3日

　　　　14:00-14:20

　　　　永昆演艺

　　注：演出时间以当日为准

　　03.桃咖啡|唱响楠溪  

　　逛完古街与山水

　　不妨把脚步停在江边

　　10月1日-6日 14:00-17:00

　　到桃咖啡及周边平台

　　开启【唱响楠溪】专场

　　一把吉他，几曲歌谣

　　低吟浅唱，娓娓道来

　　04.芙蓉古村

　　芙蓉古村

　　国庆也同样藏着好戏

　　10月1日-3日

　　古村陈氏大宗

　　道情与莲花接连开演

　　国风巡游沿街行进

　　游客可与古装人物对谈合影

　　沉浸式走进楠溪古韵

　　这个国庆

　　我们在楠溪江等你

　　携家人同游，与好友共赏

　　把假期的美好

　　都留在山水之间

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原标题： 机器人舞狮、独竹漂、永昆演艺……国庆嗨玩6天不重样！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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