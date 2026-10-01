机器人舞狮、独竹漂、永昆演艺……国庆嗨玩6天不重样！
国庆假期将至
还没想好去哪玩？
“月满金秋·楠溪有戏”活动即将启幕
看一江秋水，逛一条古街
听一曲永昆，赏一轮秋月
01.丽水街
古街趣游|体验一场古风“游园会”
投壶、蹴鞠、套圈、NPC互动
穿梭古街完成趣味挑战
赢取国？？礼品
把宋韵记忆带回家
宋四雅|体验？回宋式雅？活
市集沿琴山广场铺开
与国风NPC一起体验宋代四雅
焚？、点茶、挂画、插花
从？常？活？感受宋？的雅趣
不？只“看”，还可以亲？参与
当传统戏曲遇上现代科技
「机器人舞狮+越剧演艺」成为全场焦点
古老戏台与前沿科技同框
会碰撞出怎样的火花
在湖心岛
溪畔民谣伴着晚风缓缓唱响
夜幕降临，丽水街的精彩才真正开场
「水亭秋月」实景演艺以水为幕、以月为景
演绎独属楠溪的雅致意境
昆曲巡演沿街慢行
水磨腔在青石巷弄间流转
跟着“亲？·河灯祈福”？起点亮假期
把？盏河灯、？份祝福
带进楠溪江的秋夜？
丽水街国庆活动预告
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时间
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活动内容
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地点
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10月1-3日
10:00-15:30
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NPC互动
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琴山戏台
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机器人舞狮+越剧演艺桥
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东宗祠
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10月1-4日
10:30-20:30
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特色研学
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丽水街
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《刘姥姥闯大观园》
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东宗祠
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《戏曲联唱》
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乘风亭
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水灯祈福
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丽水街
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永昆《水亭秋月》
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湖心岛
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昆曲巡演
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丽水街
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10月1-5日
10:00-10:30
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国风巡游
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丽水街
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10月1-5日
20:30-21:00
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溪畔民谣
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湖心岛
注：演出时间以当日为准
02.狮子岩|山水有戏
狮子岩水上舞台
非遗独竹飘踏水而来
一竹一人立于江面
尽显水上功夫之奇
永昆演婉转开唱
机器人舞狮与越剧同台献艺
古典舞、鸬鹚捕鱼等节目轮番上演
入夜
五行巡游在灯火中穿行
水灯祈福点亮楠溪秋夜
灯光沿江顺流而下
把心愿寄给楠溪的月光
意犹未尽
还可乘「漫镜花舟」
体验特色水上夜游
花舟浮水、灯火倒影
月色与歌声随波而行
楠溪夜色显得格外温柔
狮子岩国庆活动预告
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时间
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活动内容
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地点
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10月1-6日
10:30-19:00
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独竹飘
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狮子岩
水上舞台
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鸬鹚捕鱼
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古典舞
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10月1-5日
17:00-19:00
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溪畔民谣
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五灵献瑞·五行巡游
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狮子岩
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10月1-2日
18:00-19:00
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水灯祈福
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狮子岩主码头
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10月1-3日
11:00-11:40
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国？NPC互动
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狮子岩
水上舞台
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10月1-3日
14:00-14:20
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永昆演艺
注：演出时间以当日为准
03.桃咖啡|唱响楠溪
逛完古街与山水
不妨把脚步停在江边
10月1日-6日 14:00-17:00
到桃咖啡及周边平台
开启【唱响楠溪】专场
一把吉他，几曲歌谣
低吟浅唱，娓娓道来
04.芙蓉古村
芙蓉古村
国庆也同样藏着好戏
10月1日-3日
古村陈氏大宗
道情与莲花接连开演
国风巡游沿街行进
游客可与古装人物对谈合影
沉浸式走进楠溪古韵
这个国庆
我们在楠溪江等你
携家人同游，与好友共赏
把假期的美好
都留在山水之间
来 源：温度新闻客户端
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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