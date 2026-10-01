温度新闻客户端 2026-10-01 09:44:13

假期还没想好去哪玩？“月满金秋·楠溪有戏”活动即将启幕，看一江秋水，逛一条古街，听一曲永昆，赏一轮秋月。

国庆假期将至

还没想好去哪玩？

“月满金秋·楠溪有戏”活动即将启幕

看一江秋水，逛一条古街

听一曲永昆，赏一轮秋月

01.丽水街

古街趣游|体验一场古风“游园会”

投壶、蹴鞠、套圈、NPC互动

穿梭古街完成趣味挑战

赢取国？？礼品

把宋韵记忆带回家

宋四雅|体验？回宋式雅？活

市集沿琴山广场铺开

与国风NPC一起体验宋代四雅

焚？、点茶、挂画、插花

从？常？活？感受宋？的雅趣

不？只“看”，还可以亲？参与

当传统戏曲遇上现代科技

「机器人舞狮+越剧演艺」成为全场焦点

古老戏台与前沿科技同框

会碰撞出怎样的火花

在湖心岛

溪畔民谣伴着晚风缓缓唱响

夜幕降临，丽水街的精彩才真正开场

「水亭秋月」实景演艺以水为幕、以月为景

演绎独属楠溪的雅致意境

昆曲巡演沿街慢行

水磨腔在青石巷弄间流转

跟着“亲？·河灯祈福”？起点亮假期

把？盏河灯、？份祝福

带进楠溪江的秋夜？

丽水街国庆活动预告

时间 活动内容 地点 10月1-3日 10:00-15:30 NPC互动 琴山戏台 机器人舞狮+越剧演艺桥 东宗祠 10月1-4日 10:30-20:30 特色研学 丽水街 《刘姥姥闯大观园》 东宗祠 《戏曲联唱》 乘风亭 水灯祈福 丽水街 永昆《水亭秋月》 湖心岛 昆曲巡演 丽水街 10月1-5日 10:00-10:30 国风巡游 丽水街 10月1-5日 20:30-21:00 溪畔民谣 湖心岛

注：演出时间以当日为准

02.狮子岩|山水有戏

狮子岩水上舞台

非遗独竹飘踏水而来

一竹一人立于江面

尽显水上功夫之奇

永昆演婉转开唱

机器人舞狮与越剧同台献艺

古典舞、鸬鹚捕鱼等节目轮番上演

入夜

五行巡游在灯火中穿行

水灯祈福点亮楠溪秋夜

灯光沿江顺流而下

把心愿寄给楠溪的月光

意犹未尽

还可乘「漫镜花舟」

体验特色水上夜游

花舟浮水、灯火倒影

月色与歌声随波而行

楠溪夜色显得格外温柔

狮子岩国庆活动预告

时间 活动内容 地点 10月1-6日 10:30-19:00 独竹飘 狮子岩 水上舞台 鸬鹚捕鱼 古典舞 10月1-5日 17:00-19:00 溪畔民谣 五灵献瑞·五行巡游 狮子岩 10月1-2日 18:00-19:00 水灯祈福 狮子岩主码头 10月1-3日 11:00-11:40 国？NPC互动 狮子岩 水上舞台 10月1-3日 14:00-14:20 永昆演艺

注：演出时间以当日为准

03.桃咖啡|唱响楠溪

逛完古街与山水

不妨把脚步停在江边

10月1日-6日 14:00-17:00

到桃咖啡及周边平台

开启【唱响楠溪】专场

一把吉他，几曲歌谣

低吟浅唱，娓娓道来

04.芙蓉古村

芙蓉古村

国庆也同样藏着好戏

10月1日-3日

古村陈氏大宗

道情与莲花接连开演

国风巡游沿街行进

游客可与古装人物对谈合影

沉浸式走进楠溪古韵

这个国庆

我们在楠溪江等你

携家人同游，与好友共赏

把假期的美好

都留在山水之间

来 源：温度新闻客户端

原标题： 机器人舞狮、独竹漂、永昆演艺……国庆嗨玩6天不重样！

本文转自：温州新闻网 66wz.com