国庆玩转平阳，看这一条就够了！

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国庆假期，平阳全域解锁缤纷假日玩法，沉浸式场馆展演、专属文旅活动、全民趣味赛事以及散落各乡镇的烟火趣玩全线上线，干货满满，建议收藏。

国庆假期

平阳全域解锁缤纷假日玩法

沉浸式场馆展演

专属文旅活动

全民趣味赛事

以及散落各乡镇的烟火趣玩

全线上线

干货满满，建议收藏

场馆特色活动

平阳各大文化场馆推出国庆专属展演、展览、公益活动，适配亲子研学、文艺打卡、休闲观光。

平阳木偶艺术中心

活动名称：国庆专场木偶戏演出

活动时间：10月1日~10月2日

活动地点：木偶中心大剧场

活动内容：经典木偶戏专场，演绎传统故事，带观众感受木偶非遗独特魅力。

活动名称：木偶艺术展览

活动时间：10月1日~10月7日

活动地点：木偶中心展览馆

活动内容：木偶专题展览，展示各式木偶藏品，了解木偶艺术发展历程与工艺。

平阳县图书馆

活动名称：时光影院

活动时间：10月2日、10月5日

活动地点：平阳县图书馆新馆

活动内容：公益观影活动，精选优质影片，供市民沉浸式观影，丰富业余文化生活。

活动名称：儿童情景剧《牙仙子》

活动时间：10月1日

活动地点：平阳县图书馆新馆

活动内容：开展悦读剧场-儿童情景剧《牙仙子》，以绘本为蓝本，由真人演绎儿童情景剧，让故事活起来。

平阳县视觉艺术展览厅

活动名称：庆国庆主题书画展

活动时间：10月1日

活动地点：平阳县视觉艺术展览厅

活动内容：“为祖国点亮灯牌”庆国庆亲子夜灯制作分享；纪念中国工农红军长征胜利90周年暨毛泽东、周恩来、朱德三位伟人逝世50周年书画展；2026年平阳县美术家协会会员作品展。

兴阳集团专属文旅活动

红色文创主题活动

活动时间

10月1日~10月7日

活动地点

浙南（平阳）抗日根据地旧址

活动内容

浙南红都文创商店将推出红色文创主题活动，设置抽奖、消费折扣等机制，广大群众、青少年可通过参与红色互动问答等相关活动享受福利，以趣味化、惠民化形式带动群众主动参与红色文化传播。

红色研学活动

活动时间

10月1日~10月7日

活动地点

中国工农红军挺进师纪念园

活动内容

把握“十一”重要节点，依托红色景区，面向青少年群体开展沉浸式红色研学活动，以实景化、体验式研学替代传统说教式教育，引导青少年感悟浙南红色历史。

雁荡山君澜度假酒店活动

活动时间

10月1日~10月7日

活动地点

雁荡山君澜度假酒店

活动一：寻味雁荡·小小厨神

十一期间每日上午、下午各一场DIY，亲子共同制作番薯黄夹、宋韵定胜糕、雁荡石斛绿豆糕、雁荡主题曲奇饼干等特色点心。

活动二：国庆潮夜·雁渡狂欢

结合国庆氛围，打破传统清吧调性，吸引本地年轻群体、文旅潮人，具体活动内容待定，预计主要以氛围营造方向考虑，可能涉及乐队驻唱等。

活动三：盛世国华·食贺华章

推出“宴遇全城”大型宴席预订立减特惠活动（具体内容方案以酒店官方发布为准）。

杰森的部落·瀑布咖啡音乐节

活动时间

10月1日~10月5日

活动地点

杰森的部落·瀑布咖啡

活动内容

一、安排日常演绎活动，每日分四个固定时段开展活动

1、11:00–12:00：日间特色轻体验专场

每日安排不同休闲康养类项目：1日湖边瑜伽、2日hiit 课程、3日林间冥想、4日睡眠疗愈、5日社交舞蹈，类型覆盖运动健身、身心放松、社交休闲，白天活动丰富多元。

2、14:00–18:00：固定DJ时段

五天该时段统一开展DJ活动，内容稳定连贯。

3、18:00–20:00：DJ+特色演艺融合时段

在DJ基础上搭配不同民俗 / 趣味表演：1日DJ+鼓舞、2日DJ+皮影戏、3日DJ+ 萨克斯、4日纯DJ、5日DJ+泡泡秀，每天叠加特色节目，晚间氛围感更强。

4、20:00–22:00：夜间纯DJ时段

五天此时段均为DJ活动，作为夜间固定娱乐项目延续热度。

二、在演绎活动进行的同时配合小型市集

全民赛事活动

活动名称：挥拍展风采 匹克聚麻步——全民健身匹克球交流赛

活动时间：10月3日

活动地点：麻步镇欣雅花苑多功能场地

活动内容：匹克球混合团体赛为主，设置男子双打、女子双打、混合双打多个组别

活动名称：聚力同行 “排”动精彩——麻步镇气排球友谊交流赛

活动时间：10月5日

活动地点：麻步镇树贤小学多功能厅

活动内容：开展气排球混合团体友谊赛，男女队员混合组队参赛

乡镇文旅活动

昆阳镇

活动名称：凤湖公园国庆系列文艺演出

活动时间：10月1日、10月2日、10月7日

活动地点：凤湖公园

活动内容：10月1日“花儿朵朵·献礼国庆”慕朵舞蹈专场；10月2日“秋风赴凤湖·舞步展韶华”凤湖乐舞舞蹈专场；10月2日“凤湖边的歌谣”文艺赋美民谣演出；10月7日“武动乾坤 传承不息”凤湖公园武术表演。

活动名称：坡南古街国庆系列文艺演出

活动时间：9月30日、10月1日、10月3日

活动地点：昆阳镇坡南历史文化街区

活动内容：9月30日“礼赞新中国·奋进新征程”文艺演出；10月1日“潭映千年·古驿坡南”——龙潭剧场音舞诗画文艺演出；10月3日开展“梦幻泡泡·欢度国庆”古街泡泡秀专场。

活动名称：“国风雅韵，月满鸣山”国庆主题活动

活动时间：10月1日-10月3日

活动地点：昆阳镇鸣山村

活动内容：结合中秋国庆双节同庆氛围，依托鸣山非遗资源，推出汉服民俗文化节、儿童歌舞演绎、非遗技艺展演、民谣乐队演出等活动，烘托节日氛围，营造视觉听觉盛宴。

活动名称：造梦家不止咖啡国际流动艺术国庆活动

活动时间：9月30日-10月2日

活动地点：造梦家不止咖啡

活动内容：国际艺术家表演、弯刀、丝绸扇、丝绸poi、led poi演出，为游客免费提供简易阿凡达部落面部彩绘、艺术互动、大地餐桌等项目。

鳌江镇

这个国庆，鳌江各大商圈趣味活动轮番上演！万达开启七天趣味挑战赛，中国地图拼图竞速、全民拧螺丝、叠薯条极限堆高、徒手剥玉米、敲万豆解压、硬核剥洋葱、极速数钱整活赛每日上新；银泰城可打卡水上飞人秀、冷焰火表演，欣赏舞狮、红歌、川剧变脸国风演出，体验扭扭车、抓塑料袋、嗑瓜子趣味闯关，还有二次元嘉宾见面会、随机宅舞、主题巡游；鳌江丰茂里带来手工DIY、主题巡游、游园集章互动，多样休闲玩法，这个国庆假期快约上亲友一起来鳌江解锁欢乐时光！

水头镇

活动名称：云知稻欢度国庆研学活动

活动时间：10月1日~10月7日

活动地点：云知稻农场

活动地点：咖啡、面包窑、手工制作、田园好物集、音乐会等。

活动名称：平阳黄汤茶博园音乐会

活动时间：10月2日

活动地点：水头镇新联村

活动内容：文艺表演、有奖竞赛等

活动名称：状元夜市？家国同欢

活动时间：10月1日~10月7日

活动地点：水头镇三桥状元夜市

活动内容：传统市集、特色摊位、互动体验、娱乐表演等

萧江镇

礼赞祖国，乐享假期。当“国庆场馆免费开放七日行”遇上“活力8号·萧江体育馆开放日”：10月01日至10月08日，萧江体育馆全馆畅玩，共8天。

预约开放时间：2026年9月28日 下午15:00

开放时段：08:30-11:30;14:00-17:00;18:00-22:00(小时预约制，每人每天限约1单）

活动地点：萧江体育馆

活动内容：萧江体育馆全馆畅玩

一号匹克球场

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二号羽毛球场

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三号匹克球场

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四号儿童篮球场

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五号匹克球场

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活动名称：小小粘土手，蛋糕献祖国

活动时间：10月1日 9:30-11:00 / 14:00-15:30

活动内容：用多彩粘土制作国庆主题蛋糕，小手捏出满满爱国心意，把对祖国的祝福藏进作品里。

活动名称：梦幻水母

活动时间：10月2日-10月3日 14:00-15:30/ 9:30-11:00

活动内容：晶莹灵动的水母手作，打造属于你的海底小精灵，感受海洋美学。

活动名称：拼豆发卡

活动时间：10月3日 14:00-15:30

活动内容：缤纷拼豆自由组合，亲手制作独一无二的可爱发卡，做完可以直接佩戴。

活动名称：圆滚滚蓝莓精灵

活动时间：10月4日 15:30-16:30

活动内容：捏制软萌蓝莓小摆件，感受粘土塑形乐趣，收获一份甜甜的手作成果。

活动名称：扇上生花

活动时间：10月7日 18:30-19:30

活动内容：在团扇上装饰繁花，一花一叶，古雅生趣，感受传统扇艺与花艺碰撞之美。

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活动名称：浙BA萧江第二现场观赛活动 观赛猜比分，赢好礼

活动时间：10月2日、10月3日、10月6日、10月7日 19:00

活动内容：相聚第二现场，一起呐喊助威，参与猜比分互动，惊喜好礼等你来赢，感受篮球的火热氛围！

万全镇

活动名称：2026年万全镇老农伯国庆美食音乐节

活动时间：10月1日~10月7日

活动地点：万全镇老农伯商场

活动内容：国潮美食、乐队驻唱、神兽乐园、儿童游乐场、转发送福利等

腾蛟镇

活动名称：趣味游戏

活动时间：10月4日~10月7日

活动地点：腾蛟镇数学奥妙馆

活动内容：甩拖鞋大赛、石头剪子布挑战赛、甩锅大赛、赶猪大赛

海西镇

活动名称：双节赴海西·宿享山海月度假活动

活动时间：9月25日~10月7日

活动地点：海西镇民宿集群

活动内容：告别拥挤的热门景区，解锁海西镇赶海度假新模式，海西镇携手海栖、依山等镇域内民宿集群推出特惠包吃包住套餐，解锁西湾滩涂赶海捡螺抓蟹渔家乐趣、星空电影，户外K歌、围炉煮茶、煮酒等文旅活动，山顶风车观景。

山门镇

活动名称：十一红都集市

活动时间：10月1日~10月3日

活动地点：山门镇平西路

活动内容：美食展示、民俗活动、文化展示、互动体验

顺溪镇

活动名称：山河顺溪，举国同欢

活动时间：10月1日~10月5日

活动地点：顺溪镇

活动内容：户外音乐现场，融合民谣、国风器乐、轻流行，分日间点歌场、夜间轻摇滚场篝火，与溯溪活动形成日间玩水、傍晚听歌的动线搭配。

凤卧镇

活动名称：非遗戏剧演出

活动时间：9月25日~10月1日

活动地点：凤卧镇

活动内容：木偶戏、布袋戏演出

怀溪镇

活动名称：溪风作伴 国庆趣玩——2026年怀溪镇国庆嘉年华

活动时间：10月1日~10月3日

活动地点：怀溪镇

活动内容：轻休闲玩水派对，融合野趣市集、露营休憩、草坪演艺

南麂镇

双节游南麂，山海话团圆

活动时间：国庆期间

活动地点：南麂镇

活动内容：游园打卡，沙滩篝火晚会、音乐会，民俗活动、互动游戏等。

闹村乡

活动名称：「宠遇雾谷·趣动闹村」2026国庆萌宠嘉年华

活动时间：10月1日~10月3日·主线活动

活动地点：闹村乡·山海雾园·农博馆

活动内容：障碍挑战｜异宠科普｜撸猫空间等活动详情及报名方式↓「宠遇雾谷·趣动闹村」2026国庆萌宠嘉年华来了！

活动名称：金秋十月·趣玩闹村国庆节主题活动

活动时间：10月1日~10月7日

活动地点：闹村乡龙中、南阳片区

活动内容：推出草坪音乐会、亲子研学、携宠竞技、农耕与美食体验等系列活动，国庆期间每日一主题，重点面向亲子和携宠对象。

青街畲族乡

活动名称：十一赴畲乡·长桌盛宴篝火音乐晚会

活动时间：10月1日

活动地点：青街畲族乡九岱村

活动内容：日间打造沉浸式民俗体验专场，开展畲族非遗手工DIY、摇锅竞技、柿子采摘等亲子民俗体验；傍晚开展畲族特色长桌宴，呈上九宫格精致糕点与特色茶饮；配套开启篝火狂欢晚会，上演畲族文艺展演、潮流音乐节，实现传统民俗与现代潮流的深度融合。

活动名称：竹海漾红韵 畲乡颂华章国庆主题系列活动

活动时间：10月1日~10月2日

活动地点：青街畲族乡

活动内容：设置畲歌畲舞、平阳南拳、瓯剧木偶戏、舞狮、畲族婚嫁巡游等特色展演，同步开展NPC闯关、畲族民俗游戏、文创DIY、非遗体验。活动依托古村落点位，深挖畲族传统文化，以沉浸式文旅活动展现畲乡风貌，丰富假期文旅供给。

来 源：温度

原标题： 国庆玩转平阳，看这一条就够了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com