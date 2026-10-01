温州日报 2026-10-01 08:55:14

昨天，温州港状元岙码头，汽笛声盖过潮声。“NF VISION”轮缓缓离泊，将横跨印度洋、途经好望角，直达博拉、特马、科纳克里等西非主要港口。

温州网讯 9月30日，温州港状元岙码头，汽笛声盖过潮声。“NF VISION”轮缓缓离泊，将横跨印度洋，途经好望角，直达博拉、特马、科纳克里等西非主要港口。该轮首航标志着温州港首条直航西非集装箱航线正式开通，实现温州港国际航线西非方向“零的突破”。

工作人员正在状元岙码头卸载货物

据悉，“NF VISION”轮总长289米、载重吨10.1万吨，本航次计划载货约9543吨，单程航行约55天。航线初期投入3艘船舶运营，后续将逐步增加至6艘，班期保持半月一班。

“航线开通后，浙南、闽北外贸企业可通过温州港直达西非主要港口，比传统路径快约7天，周转效率提升11.3%。”温州海事局相关工作人员介绍。

首航保障期间，温州海事局还结合状元岙港区航道、泊位和水域通航条件，提前掌握船舶尺度、吃水、抵离港计划等信息，制定《NF VISION轮进港状元岙码头引航方案》，细化进港安全保障任务；并在船舶进港前，安排2艘海巡艇开展进港航路巡航，及时发现、处置通航隐患，确保首航船舶安全顺利进港靠泊。

“NF VISION”轮进港期间，海巡艇劈浪领航，4艘拖轮贴身护航，AIS、VTS、CCTV与无人机织成一张立体监控网，实时掌握船舶航行及周边水域通航情况，重点关注大型船舶操纵、商渔船交汇等风险，及时做好安全提醒和交通引导。

船舶在港期间，温州海事局联合温州边检等部门对船舶开展联合检查，并针对开渔期商渔船通航特点，开展商渔船防碰撞登轮宣贯测试，加强明火作业现场监管，做好船舶装卸、作业期间安全管控。

据了解，温州港近年来持续拓展国际班轮航线，目前已开通20条国际航线，通达东南亚、中东等区域。此次西非航线开通，填补了温州港直航西非航线的空白，也为浙南、闽北外贸企业拓展非洲市场增加了一条直达海运线路。

来 源：温州日报

原标题： 温州港首条直航西非集装箱航线正式开通！

记者 潘培期 通讯员 关锐

本文转自：温州新闻网 66wz.com