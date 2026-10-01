温度新闻客户端 2026-10-01 09:44:28

这几天，美国佛蒙特州西新伯里镇迎来了一件喜事：一座8米长的木拱廊桥竣工。这是美国首座闽浙样式的木拱廊桥，由20名社区居民参与建造。这场中美民间文化交流的背后，是一年前两名美国当地匠人跨越山海，来泰顺“取经”，将来自中国流传千年的工艺带到美国，造福当地人。

温州网讯 这几天，美国佛蒙特州西新伯里镇迎来了一件喜事：一座8米长的木拱廊桥竣工。这是美国首座闽浙样式的木拱廊桥，由20名社区居民参与建造。这场中美民间文化交流的背后，是一年前两名美国当地匠人跨越山海，来泰顺“取经”，将来自中国流传千年的工艺带到美国，造福当地人。

时间回到大约一年半前。44岁的美国木构匠人亚当·米勒当时正在编辑木构架工匠协会出版的《木构架》杂志，偶尔读到了有关中国廊桥的文章，他被这种不用一颗铁钉、仅靠木料交错咬合便能横跨水流的建筑深深吸引。米勒把文章分享给自己的老友、70岁的老匠人约翰·尼宁格。

两人一拍即合，决定来中国“取经”。

米勒通过朋友联系上了上海交通大学设计学院木建筑研究中心主任刘杰教授。刘杰教授曾跑遍中国六大廊桥遗存圈上千座廊桥，在2019年出版了全英文著作《中国廊桥：水上的建筑》，填补了该领域英文专著的空白。刘杰教授还协助他们获得华侨基金会资助，解决来华考察的差旅费用。

2025年6月，米勒与尼宁格一行飞到泰顺。在刘杰教授学生的陪同下，他们用12天走访浙闽两地，实地考察50余座廊桥。

2025年6月，米勒（右）与尼宁格在浙江温州泰顺县东安村，参加一座木拱廊桥的上梁仪式。

在泰顺，他们还参观了温州市廊桥文化学会，了解中国廊桥的起源、发展、演变；去了泰顺泗溪镇参观溪东桥与北涧桥；在泰顺东安村参加了一座木拱廊桥的上梁仪式；还爬了泰顺古道，寻访深山里的廊桥……每走到一座桥前，米勒与尼宁格两人第一件事就是钻到桥底，仰头研究木构件如何咬合。

美国木匠慕名到泰顺溪东桥学习木拱桥传统营造技艺经验。庄通 摄

其间，他们拜访了五位木拱桥传统营造技艺非遗传承人，包括泰顺木拱桥传统营造技艺国家级非物质文化遗产代表性传承人——曾家快。

廊桥营造技艺历来依靠师徒口传心授、代代传承。曾家快就是米勒两人眼中的“廊桥百科全书”。在曾家快的工作室，中美两国工匠交流造桥技艺，探讨千年廊桥的建造奥秘。

米勒在接受采访时提到，他注意到廊桥除了实用功能，更是乡土村落的公共空间：劳作之余，听着桥下溪水流淌，当地人会坐在廊下长凳上纳凉、休憩，聊聊家常。

考察北涧桥。庄通 摄

这趟旅行，给米勒两人带来很多启发。结束泰顺之旅回到美国佛蒙特后，他们还借鉴泰顺全民建桥的模式，发动和组织当地20名社区居民共同集资参与这座廊桥的建造。

约20名社区居民参与这座廊桥的建造工作。

从公开的视频看到，这座8米长的美国廊桥还保留了泰顺廊桥的核心：全木主体、廊内长椅、居民参与雕刻装饰。“除了方便人们穿越小河往来小镇，我们也希望这座美国廊桥作为社交聚会空间，这是我们建造这座廊桥的目的。” 米勒还告诉当地居民，这座廊桥只是迷你版，在中国的原版廊桥更大、更迷人，更精致。“这座条桥是看中国文化的一个窗口。”

刘杰教授介绍，这座美国首座闽浙样式木拱廊桥，在复刻中国传统廊桥的过程中融合了美国本土建造技艺，独具特色。它是中美民间文化交流、中华优秀传统文化获得世界认同的生动案例。“以桥为桥，推动中华优秀传统文化走向世界，助力各国读懂中国传统文化，践行各美其美、美美与共的文明理念。”

来 源：温度新闻客户端

原标题： 北美首座中式廊桥竣工！这两位美国工匠曾来泰顺“取经”

记者 郑小萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com