温度新闻客户端 2026-10-01 10:13:59

泰顺文兴桥秋日美景登上《中国国家地理》视频号，一眼心动。

泰顺文兴桥秋日美景登上《中国国家地理》视频号，一眼心动。

当文兴桥遇上漫山金黄稻田，藏在筱村镇的浙南秋日画卷，被国家级镜头完整记录。

秋风拂过，桥畔稻田层层翻涌，满目金黄。古朴飞檐横跨玉溪，溪水潺潺，稻浪飘香，远山叠翠，古桥、溪流、稻田融为一体，每一帧都是治愈的秋日大片。廊窗之内，可静听秋风；登高远眺，尽览田园秋色，这也是《中国国家地理》镜头捕捉到的独属于泰顺的浪漫。

文兴桥坐落于泰顺筱村镇枫林村，始建于清咸丰七年（1857年），是全国重点文物保护单位，也是国内独一无二的左右不对称木拱廊桥，被大家称作 “廊桥里的比萨斜塔”。不用一钉一铆的编梁木拱技艺，尽显古人营造智慧。

这座历经百年风雨的国保廊桥，承载着泰顺深厚的廊桥文脉。如今，随着文兴桥秋景亮相国家级新媒体平台，更多人透过屏幕看见泰顺廊桥之美、读懂浙南山水诗意。

2026年9月30日是第十三个烈士纪念日，向烈士致敬！愿这盛世如您所盼，岁岁丰盈、山河安定！

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原标题： 赞！泰顺文兴桥，登上《中国国家地理》视频号

本文转自：温州新闻网 66wz.com