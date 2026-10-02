温度新闻客户端 2026-10-02 09:29:16

10月1日，在爱知·名古屋亚运会帆船帆板男子49人级帆船决赛中，中国组合温在鼎（温籍选手）/刘添成功夺金！

温州网讯 10月1日，在爱知·名古屋亚运会帆船帆板男子49人级帆船决赛中，中国组合温在鼎（温籍选手）/刘添成功夺金！这也是本届亚运会温籍健儿收获的第11枚金牌。

温在鼎来自温州苍南，是上届杭州亚运会帆船男子快速艇49er级金牌得主，也是温州首位亚运会帆船冠军。今年4月，他在法国伊尔奥林匹克帆船周上夺得男子49er级金牌，这是中国队在该项目上首次在境外赛事中夺冠。

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原标题： 温州第11金，温在鼎夺金！

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