温度新闻客户端 2026-10-02 10:32:02

2026年中国·温州乡村龙舟大赛将于10月5日至6日，在温州龙舟运动中心火热开赛。

温州网讯 金秋十月，瓯海之畔，百舸争流的激昂号角即将吹响。2026年中国·温州乡村龙舟大赛将于10月5日至6日，在温州龙舟运动中心火热开赛。来自广东、江苏、江西、浙江、福建等省份的52支劲旅齐聚瓯海，将在村居22人龙舟、村居12人龙舟、大众男子12人龙舟和大众女子12人龙舟四个组别中，角逐200米、500米直道赛的至高荣誉。

本届大赛设四大竞技组别，涵盖200米、500米直道赛两个经典项目，52支省内外队伍将在瓯海“最美亚运赛道”上展开激烈角逐。温州龙舟竞渡的传统可追溯千年，瓯海两岸声声鼓点，早已深深镌刻进这片土地的文化基因。本次赛事旨在弘扬中华优秀传统龙舟文化，推动龙舟运动普及发展，助力全民健身事业高质量发展。本届赛事以“跟着龙舟去旅行”为主题，将龙舟竞技与文旅体验深度融合，同时以“村龙”为核心IP，让乡村龙舟队站上更高舞台。以舟为媒赋能乡村振兴，联动瓯海及周边景区、民宿、餐饮、特色农产品等多元业态，推进“文旅体农商”深入融合，打造集竞技观赏、文化体验、休闲度假于一体的龙舟主题消费场景。

赛事汇聚各地龙舟队伍同台竞技，52支劲旅将展现龙舟健儿奋勇争先、团结拼搏的精神风貌。各路英豪狭路相逢……今年龙舟“村王”到底花落谁家？一切悬念，让我们拭目以待！

如果你也想亲临现场

这份竞赛日程请收好

锣鼓已备，只待开赛！

谁能问鼎新一届龙舟“村王”？

10月5–6日，相约瓯海，共赴水上盛宴！

来 源：温度新闻客户端

原标题： 10月5日至6日开赛，温州这里将诞生龙舟“村王”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com