看浙BA游温州三座城！还有文旅福利别错过

温州发布 2026-10-02 09:43:39

这个夏天，温州发布特别推出“跟着浙BA游温州”系列，邀你带上篮球与热情，开启一场“文体旅融合”的深度体验！

2026浙江省城市篮球联赛正在火热进行！温州联队、苍南队、瑞安队三支队伍将在国庆假期迎来六场比赛，这不仅是体育赛事的狂欢，更是地方文旅的盛宴。这个夏天，温州发布特别推出“跟着浙BA游温州”系列，邀你带上篮球与热情，开启一场“文体旅融合”的深度体验！

这个假期温州三支球队的比赛赛程如下

山海不远，赛事够燃小布整理的游玩线路把假期精华全部打包让你不走弯路，直接尽兴

热血赛事开启前

先带你解锁鹿城的N种玩法

从谢灵运笔下的山水诗发源地，到朔门古港的千年商港遗址；从婉转悠扬的南戏故里，到巧夺天工的百工之乡……白天深度游鹿城，夜晚决战体育馆，这份四日攻略，带你解锁鹿城的N种玩法，让热血赛事与文化底蕴撞个满怀！

01.千年斗城·古韵寻踪

江心屿

江心屿静卧于瓯江中游，属于中国四大名屿之一，轮渡须臾可达，风景秀丽。午后登岛，从东园古建一路漫步至西园宋韵水街，傍晚在西塔下等候“瓯江夕照”，感受跨越千年的诗意与风骨。

建议游玩2-3小时。

朔门古港考古遗址公园

从江心屿渡江归来，沿望江路东行，便撞见了朔门古港遗址公园。气膜结构的遗址展示馆里，将北宋江岸、南宋码头、元代沉船尽收眼底；考古陈列馆以“一片繁华海上头”为主题，沉船、瓷片铺陈出唐宋“港通天下”的盛景；周达观展览馆里，宋代航海“黑科技”触手可及；温州漆器什物铺中，千年漆艺可亲手体验。场馆之外，朔门街保留着“山、城、港、江、屿”的斗城肌理，瓷片打卡墙、指南针地雕把海丝记忆玩出了花。

目前公园免费对外开放，建议游玩1-1.5小时。

墨池坊

沿华盖山西麓而行，一座精巧的江南园林藏于闹市。相传王羲之任永嘉郡守时在此洗砚，池水尽墨，故名“墨池”。如今公园连着古巷摇身一变，成了超有范儿的“书画第一坊”。逛累了就钻进“墨咖啡”，隔着木格窗看人来人往，慢节奏解锁鹿城人独属的“松弛感”。

免费观展、免费入园，建议游玩40分钟。

五马历史文化街区

入夜，五马街的烟火气升腾起来，这里是温州“山水斗城”的重要组成部分。从保留千年古城东庙文化的公园路，逛到具有中西合璧近代建筑风格的五马街，再到文艺又新潮的蝉街，时空仿佛在这里折叠。沿五马街转向纱帽河，便可见一座清代民国院落群——吴百亨故居，沉浸式庭院剧《吴家老宅》在此上演，邀您成为“戏中人”，让二十世纪初温州实业发展的历史氛围触手可及。

建议傍晚前往，边逛边吃，游玩2-3小时。《吴家老宅》需提前购票，可通过大麦、抖音平台预订。

02.诗画山水·塘河夜色

九山公园

九山路，一边是松台山的静，一边是九山河的柔。绿荫深深，故事悠悠，这里是温州人走不厌的林荫道。循童谣《叮叮当》的余韵，登松台山谒净光塔，俯瞰老城烟火；偶遇九山书会古戏台，听一曲瓯剧即兴唱腔，千年南戏余音未散。河畔荷花正好，歇脚松台别业，品咖啡翻看教育史；或躲进徐定超旧居，就一壶清茶，听老宅细说旧事。

免费开放，清晨或傍晚最佳，建议游玩1小时，更有“九山十景”待您解锁。

南塘文化旅游区

“一部温州史，半部在塘河。”南塘的白天是小桥流水，入夜则化作“光影交织的梦境”。乘画舫穿梭于《塘河夜画》——国内首个大型行进式夜游实景演出。散场后别急着走，南塘风貌街的夜宵已经支棱起来了：温州鱼丸、灯盏糕、糯米饭、杏仁腐……从街头吃到街尾，才算完整。

画舫需购票，建议提前预订。建议游玩2-3小时，演出+美食两不误。

03.江岛漫游·田园野趣

七都岛环岛骑行

想过一天“岛民生活”？七都岛安排！15公里环岛绿道串联起江边灯塔、稻田咖啡馆、孤独的树，骑行其中，江风拂面，仿佛闯进宫崎骏的动画世界。大草坪露营基地任你奔跑、野餐、放风筝——这是离温州市区最近的“诗和远方”。

岛上有共享单车和租车点，建议游玩2-3小时。

温州罗丹艺术中心

骑行前往龙形公园，一座极具现代感的玻璃建筑静立河畔，这是温州罗丹艺术中心，七都岛新晋文艺地标。这里以法国雕塑大师奥古斯特·罗丹的作品为核心，《吻》《行走的人》等经典原作齐聚一堂。中心还设有临时展厅，不定期举办当代艺术与中法文化交流展。建筑本身也值得细品——清水混凝土与玻璃幕墙交错，光影随时间流动，随手一拍就是高级感大片。逛完展览，别忘了去文创区带一件罗丹主题的小物件回家。

开放时间10:00-18:00（下午5:30停止入场），可通过“温州罗丹艺术中心”官方微信公众号、小程序等平台线上购票，建议游玩1-1.5小时。馆内允许拍照，但请勿使用闪光灯。

樟里村

全国文明村樟里村，河道纵横，小桥流水——最特别的是全村房屋外墙上遍布艺术墙绘，让整个村庄就是一个开放的画廊。由侨乡老宅改造的文创空间、茶馆、咖啡馆隐匿在巷弄深处，点一杯手冲，翻几页闲书，偷得浮生半日闲。

免费游览，建议游玩1.5小时。超好出片，手机记得清内存！

岛中岛生态园

丛林拓展、无动力游乐、萌宠互动、农耕体验……大人躺平、孩子放电的宝藏地。陪孩子钻爬网洞、荡秋千，做一回“野孩子”。傍晚沿环岛堤塘骑行，看湿地鹭鸟与瓯江落日晚霞同框。入夜后的七都夜市，天南地北的风味小吃汇聚一堂——用烟火气熨平生活的褶皱。

生态园需购票，建议游玩2-3小时。傍晚环岛看日落绝美！

04.西寻藤桥·山野寻踪

看过市区的繁华地标，不妨把最后一天留给鹿城西部的宝藏小镇——藤桥镇。

曹湾山遗址公园

藤桥的第一站，从曹湾山遗址开始，这里是东瓯文化的源头，遗址之上矗立着一座极具设计感的博物馆，馆内通过AI数字人对话、古法制陶工坊等沉浸式体验，让四千年前的瓯越先民生活“活”了过来。馆外是开阔的公园绿地，可自带帐篷露营野餐，也有挖沙池、秋千、滑梯等儿童游乐设施。

博物馆免费开放，9:00-17:00（周一闭馆）。建议游玩1.5-2小时。

石垟古道与龙娘山

从曹湾山出发，驱车沿双藤公路向西，约一小时便可抵达龙娘湖。紧挨湖边的龙娘宫旁，便是通往龙娘峰的古道入口。沿宽敞石阶拾级而上，密林蔽日，浓荫如盖。匀速步行约半小时即可登顶海拔858米的龙娘峰——鹿城最高点。下山若有余力，可探访石垟古道。

龙娘山登山免费，古道免费。自驾可导航至“龙娘山水库”。建议游玩2-3小时。

岩雅山古道与滑翔伞

想换个视角看藤桥？岩雅山滑翔伞基地等你来挑战。这里舒缓起伏的山坡是滑翔伞起降的天然良场。由专业教练带飞，从300米高空掠过青山、田园与小镇，五分钟的云端飞行足以解锁“空中观景台”的限定视角。飞累了，就去走走岩雅山古道。古道修建于明清时期，最高海拔460米。全程约3公里，徒步约1个半小时，沿途松竹相映、凉亭隐现，还有梯田风光，仿佛置身诗画之中。

滑翔伞需提前预约，受天气影响较大，建议5-11月前往。古道免费，建议游玩1.5小时。

戍浦江公园与农芯谷

傍晚时分，去戍浦江公园走走。江面开阔，白鹭纷飞，江畔是藤桥最大最美的田园。若想感受田园与文艺的奇妙碰撞，不妨拐进不远处的鹿城农芯谷。当下正值早稻丰收季，稻香田园里，连片稻田如金黄地毯铺展至山脚，风过处稻浪翻涌；而那间静卧田间的石头屋咖啡，落地窗将整片田野框成画。

戍浦江公园免费，建议游玩1小时；农芯谷免费开放，稻田咖啡等体验需现场咨询，建议游玩1.5小时。傍晚前往光线最佳，随手一拍即是稻田大片。

看完球，别急着走

瑞安，值得你多留一会儿

01.环西山爱国主义教育精品带

环西山爱国主义教育精品带位于玉海街道西山公园及周边，以国旗教育馆IP为引领，串联起7个核心教育点位，打造全国首个以“江·城·山·旗”为叙事脉络的沉浸式爱国主义教育精品带。

位于西山之巅的国旗教育馆，是全国首家集国旗科普、红色教育、特色文旅于一体的综合性国旗教育展馆。逛完国旗教育馆后，可以顺路到山脚下的“39间·理想村”创意园区感受一下古城的新活力。

02.玉海楼

玉海楼是浙江四大著名藏书楼之一，距今已有138年的历史，它保留着古朴的风貌，是全国重点文物保护单位。

玉海楼所在地忠义街是省级特色商业街区培育对象，在这里可以参观林庆云宅、利济医学堂、鼓词馆、南戏馆、非遗馆、心兰书社等场所，一路品尝猪油饼、九层糕、茯苓糕、双炊糕、百打糕等瑞安特色美食。

03.寨寮青空

寨寮青空青山环绕，碧波荡漾，曾成功举办各类大型活动，是帐篷露营、水上摩托艇、桨板的好去处。出片公式：12万平方米大草坪+一杯手冲咖啡+不用滤镜的蓝天=今日朋友圈满分作业。

高楼的炒双粉、猪头爿、溪鱼、本地鸡等美食值得一试，还可以再带一份明朝贡茶“瑞安清明早”作为伴手礼。

04.圣井山

圣井山景区于2026年7月被评为国家4A级旅游景区。圣井山石殿是浙南地区建筑年代最早、规模最大、保存最完整的石构建筑群。2006年被列为第六批全国重点文物保护单位。

逛圣井山，品尝一杯“圣井红茶”，再带一份马屿手工红糖回家。马屿红糖坚持千年古法工艺，具有益气补血、健脾暖胃、暖中止痛、活血化瘀的作用。

05.曹村田园

曹村田园综合体是温州最大的连片田园，在这里，游客可骑行穿梭于花海稻田间，或漫步进士文化长廊感受“采菊东篱下”的田园诗意，在自然与人文的交织中，深度体验曹村“耕以养身，读以明道”的生活哲学。

位于天井垟万亩良田核心区域山顶的曹村滑翔伞基地，是温州周边极具人气的户外运动网红打卡点，可以从空中俯瞰曹村镇的田园美景。

曹村最出名的美食是进士索面。曹村历史上出过82名进士，有“中华进士第一村”之称。当地的索面因为晾晒时横着放，形似宋代官帽，所以得名“进士索面”。

06.陶山窑

陶山瓯窑古镇以窑址所在的村落为载体，以大师工作室为核心，成功还原瓯窑完整产业链。瑞安市陶山瓯窑青瓷博物馆，是浙江省第一批乡村博物馆，在这里，游客不仅可以近距离感受历史的沉淀，还可以亲自动手制作陶艺。

陶山拥有国家地理标志产品“陶山甘蔗”，皮薄质脆，清甜爽口，关键是咀嚼后的蔗渣松软不扎嘴，采收季在每年10月到12月。

07.北麂岛

北麂岛是一座原生态海岛，这里完好保留了原始的渔村风貌和自然美景，是一处可以让人真正远离喧嚣、拥抱山海的“世外桃源”。在这里，看日出、赏日落、追蓝眼泪，还可以品尝海鲜大餐，北麂大黄鱼是必吃的金字招牌。

苍南邀你开启一场

山海与美食之旅

苍南地处浙江最南端，素有“浙江南大门”之称，山海相依，风光壮丽。坐拥168公里黄金海岸，串联沙滩、湿地、海湾、海岛、滩涂等自然美景；玉苍山国家森林公园、莒溪大峡谷等青山秀水环绕；明代抗倭海防遗址蒲壮所城、浙南古民窑碗窑古村、世界矾都福德湾矿工村承载三个六百年深厚文脉。“无尽蓝绿 山海苍南”诚邀您共赴诗意之旅。

01.苍南168黄金海岸

苍南168黄金海岸长168公里，坐拥1处海洋生态湿地、2处天然美丽海湾、31处天然沙滩、140个天然岛礁，以及约97平方公里的滩涂，海域能见度高、蓝海景观全年可观赏天数200天以上。海岸公路依山傍海蜿蜒延伸，串联沙滩渔港、渔村古寨、海防古堡等自然人文节点，配套房车露营、海上冲浪、高空滑翔、滨海休闲咖啡等多元业态。可自驾短途漫游，也适合长线深度游览，全程山海环抱，品美食、赏美景，体验绝佳。

02.玉苍山国家森林公园

玉苍山高921.5米，山势高峻，林木茂密，以 “奇石、云海、日出”三绝闻名。公园森林覆盖率高达98%以上，林下空间上万平米苔藓如翠绿绒毯，参天柳杉似碧绿帷幕，配合不定时喷洒的人工雾气，营造出“绿野仙踪”般的秘境氛围。且夏季平均气温低于25℃，是名副其实的“天然氧吧”和“避暑胜地”。

03.世界矾都

矾山坐拥约1.9亿年前地质构造运动形成的明矾石矿藏，已探明矾矿储量达2.4亿吨，约占全国储量的80%、世界储量的60%，素有“世界矾都”之称。其中，福德湾景区沿鸡笼山明矾矿区而建，集古矿硐、古街、传统民居、古老的采炼矾生产技艺、近现代工业遗址及矾塑、肉燕制作技艺等非物质文化遗产于一体，被列入中国世界文化遗产预备名单。

04.渔寮景区

渔寮景区是集避暑、度假、休闲、娱乐为一体的国家AAAA级旅游景区，素有“东方夏威夷”的美誉。核心景观渔寮大沙滩长2000米，宽800米，是我国东南沿海大陆架上最大、最平缓的沙滩之一。这里具有山青、水碧、沙净、海阔、浪缓、石奇等特点，沙滩外虽然有辽阔海面，但因有天然屏障，平时海面风平浪静，碧波荡漾，是理想的海滨浴场和沙滩、海上运动场所。

05.炎亭景区

炎亭景区是集山海风光与人文底蕴于一体的省级风景名胜区。景区拥有23平方公里的广阔空间，囊括了“金沙滩”、前屿“爱心岛”、海口度假村等核心景点，金沙滩长达800米，沙质细腻金黄。而500米外的前屿岛，因其天然的心形轮廓被誉为“爱心岛”，岛上绿树成荫，礁石奇观迭出。炎亭不仅风光旖旎，更深耕地方文化，是著名的“中国梭子蟹之乡”，有着浓厚的渔港风情。

06.蒲壮所城

作为全国重点文物保护单位，蒲壮所城历经六百余年风雨，城内保留有城隍庙、文昌阁、东林寺等明清历史建筑，以及铁械局、马房巷等古代军事后勤设施遗址。至今保留着一些独特的民俗活动，如被列为浙江省非物质文化遗产的“拔五更”民俗活动，曾吸引了央视《地理·中国》等媒体前来拍摄报道。

07.流石山景区

流石山古称“楼石山”，以三峰鼎立、远望如楼阁的独特山形而闻名。景区内不仅拥有奇石峭壁，还建有550米环形栈道，行走其上可俯瞰苍南县城全景、田园云海及连绵山峦，已成为远近闻名的网红打卡点。

“南哥一条街”火爆开启观赛福利多多

随着2026浙BA揭幕苍南同步开启“南哥一条街”特色市集汇聚了非遗美食、老字号、农特产品等苍南地道风味及各类文创产品赛事期间还有多重福利

热血赛事、非遗市集、NPC互动一站式拉满，赛场第二观赛区同步直播赛事，无票也能沉浸式感受篮球狂欢。逛遍南哥一条街，还可以打卡苍南旅投专属主题餐车，三大板块齐上线，好物、好礼、限定大礼包一次性解锁，把山海苍南的风味与诚意全部带回家！

苍南旅投餐车把全县特色好物浓缩于一车，一站购齐地道苍南伴手礼。本次推出9款苍南旅投限定大礼包，组合搭配、价格超值，球迷送礼、家庭囤货、亲友伴手礼首选，把地道苍南风物收入囊中。

来 源：温州发布

原标题： 看浙BA游温州三座城！还有文旅福利别错过

本文转自：温州新闻网 66wz.com