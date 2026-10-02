八年八问，青科会年度议题是怎样“炼”成的？

温州晚报 2026-10-02 10:18:08

八载春秋，从瓯江之畔出发，青科会始终以“汇聚天下英才 共创美好未来”为不变主题，以及一年一题的年度议题回应时代之问。

第八届世界青年科学家峰会即将召开。

八载春秋，从瓯江之畔出发，青科会始终以“汇聚天下英才 共创美好未来”为不变主题，以及一年一题的年度议题回应时代之问。

历年大会主题、年度议题回顾

2019年，首届青科会落户温州，主题为“汇聚天下英才 共创美好未来”，习近平主席致贺信，指出“科技的未来在青年”。

2020年，青科会继续沿用“汇聚天下英才 共创美好未来”主题，聚焦科技抗“疫”、环境与健康、青年与未来等联合国可持续发展目标议题。联合国秘书长古特雷斯致信肯定。

2021年，青科会首次设置年度议题：“责任、创新、合作——青年为人类可持续发展行动”。钟南山视频致辞。

2022年，年度议题为“基础科学促进可持续发展”，呼应联合国基础科学促进可持续发展国际年。当年青科会被纳入基础科学可持续发展国际年系列活动。

2023年，年度议题为“青年创新聚力可持续发展未来”，呼应构建人类命运共同体理念提出十周年。首次设立“可持续发展青年科学家奖”。

2024年，年度议题为“青年创新塑造新质生产力”。世界青年科学家联合会正式成立，业务总部落户温州。

2025年，年度议题为“拥抱变革：青年科学家共塑未来”，聚焦AI变革。峰会发布《全球职业早期青年科学家成长发展现状情况调查》等成果，启动世界青年科学家创新创业成长支持计划。

2026年，年度议题“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”，首次设置“主宾国际组织”机制，发展中国家科学院（TWAS）受邀担任，组织约30名来自20个国家的青年院士代表团成建制参会。

揭秘议题背后的“变”与“不变”

八年，八个议题，像脚印，一步步踩在时代的脉搏上。这些议题是如何诞生的？背后遵循怎样的逻辑？连续8年参与筹办的温州市科协有关负责人接受记者采访，揭开议题幕后故事。

01.议题是怎么“定”下来的？

年度议题的诞生遵循一套严谨、规范、多层把关的流程。筹办组面向全球开放征集选题，系统研究全球科技前沿与国家政策导向，分头调研形成初步方案。

随后集体研讨草拟多个备选议题，提交专家多轮讨论和审核，再按程序上报主办单位，获批后正式确立。从酝酿到最终确定通常需要数月，每一轮讨论都是对方向的一次再校准。

02.议题的“魂”：三条不变的内核

翻看八届议题，“青年”“可持续发展”“创新协作”作为高频词贯穿始终。可以说，每年的议题都是“不变的内核+每年的时代新变量”。

第一条是“青年”。青科会始终把青年科学家置于舞台中央。

第二条是“可持续发展”。这是联合国框架下全球共识的最大公约数。

第三条是“创新协作”。青科会不是自说自话的会议，而是把全球创新智慧聚到一起。

03.“变”的是什么？注入时代变量

在不变的内核之上，每年注入新的时代变量。纵观八年，议题始终在不断演进：

2019-2021：从确立青年主体到提出“责任、创新、合作”，回应抗疫、人类命运共同体等时代命题，把青科会打造成全球青年科技交流的公共产品。

2022-2024：从“基础科学促进可持续发展”到“青年创新塑造新质生产力”，把可持续发展落到具体科学领域和中国发展方略上，让议题有了更实的抓手。

2025：2025年大模型集中爆发，全社会期待。年度议题“拥抱变革”，呼吁科研领域正视AI、探讨科研范式改变。

到了2026年，议题升级为“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”。关键词从“拥抱变革”变成“全球行动”。

AI已像水、电、网络一样成为基础设施，渗透生产生活，成为与蒸汽、电气、互联网同性质的时代。去年重在调整适应，今年则转向行动：青年科学家如何运用AI工具、AI思维、AI规则，共建可持续发展未来？

这是从“适应”到“行动”的升级，从“围观”到“下场”的转变。

此外，今年议题还呈现出一些明显特点：比如紧扣习近平主席致首届青科会贺信精神，积极倡导让青年科学家参与全球科技治理提出“中国方案”；比如首次通过设置“主宾国际组织”机制，发展中国家科学院（TWAS）组织青年院士代表团成建制参会，把“全球行动”从口号变成南南科技合作的机制化安排。

04.怎么把一个大议题“拆”开？

年度议题定了，怎么落地？以今年为例，12个平行论坛紧扣总议题，分成三大板块，各有分议题，对应“科学前沿—人才成长—产业转化”的全链条。

第一板块：前沿科技。探讨各类前沿领域如何借助AI赋能，AI技术如何交叉融合应用。

第二板块：青年科学家成长成才。话题包括AI时代女性科学家如何发展、AI冲击下一流学术期刊如何建设，以及“飞鸟论坛”等专题探讨人本智能。设置女性科学家论坛，是因为AI时代科研组织形式以及女性群体面临的机遇与挑战都在变化，这一视角不可或缺。

第三板块是创新创业，关注正在冒头的新现象“一人公司”。AI工具让一个人可以完成过去一个团队的工作，创业形态正在被重塑。青年科创创业的新路径成为现实而紧迫的问题。

12个论坛从三个维度把总议题拆解成可以深入讨论的话题，让议题落地，落到具体的人、具体的行业、具体的问题上。

05.散会不散场，如何让议题“闭环”

青科会筹备组还会收集整理各论坛现场发言、专家观点，进行学术加工提炼，形成峰会共识、观点汇编，作为大会产出成果。更关键的是，这种产出会成为下一年议题迭代的输入。

从议题酝酿时的反复打磨，到平行论坛设计时的多维拆解，再到把散落的观点“串珠成链”，青科会正在形成“议题设置—论坛研讨—共识凝练—成果发布—次年迭代”的年度闭环。

这个闭环，不是封闭的圆，而是螺旋上升的梯。每一届的共识，都是下一届的起点，八年八问，议题在变，时代变量在变，但青科会汇聚全球青年智慧、回应世界之问的底色不变。

来 源：温州晚报

原标题： 八年八问，青科会年度议题是怎样“炼”成的？

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com