温州4条宝藏漫游线，承包你的整个国庆假期！

温度新闻客户端 2026-10-02 10:15:04

10月1日至10月7日，懒人式出游、省心式打卡、沉浸式逛温州，城东公交帮您搞定，坐上我们的国庆专属观光定制线，美景皆收眼底，轻松拿捏长假氛围，走起！

国庆七天小长假终于来啦！

不想堵车、不想找车位

不想做赶路特种兵？

安排！

10月1日至10月7日

懒人式出游、省心式打卡、沉浸式逛温州

城东公交帮您搞定，

坐上我们的国庆专属观光定制线，

美景皆收眼底，轻松拿捏长假氛围，

走起！

奔赴

满城怡人秋色｜定制公交园博漫游线

金秋最治愈的风景，都在园博园。这条线路主打轻松游园、沉浸式赏景，直达园博园核心片区。一路秋景盎然，逛园博、看园艺、打卡秋日大片，轻轻松松解锁国庆最美风景线。

线路走向

由状元公交枢纽站始发，途经机场大道、市府路、划龙桥路、六虹桥路、宁波路、瓯海大道辅道、仙门路、北新路，至园博印象停车点（往返）。

站点设置

由状元公交枢纽站始发，沿途设状元、天鹅湖住宅区北、造船厂、屿田、名人花园、汇金锦园、上江、市交运集团、汤家桥、大自然北、园博园北园，至园博印象停车点（往返）。

首末班时间

状元：8:00-16:30

园博印象：9:20-18:00

票价

执行一票制无人售票，票价5元。支持扫码、刷卡或投币。

温馨提示：线路详情可通过“畅行温州”APP（小程序）或致电温州交运集团服务热线96035实时查询。

标志性打卡点

温州园博园集湖光山色、瓯越园林于一体，满目锦绣，揽尽秋日好风光，趁着国庆假期，漫步园中，风光舒展，尽赏瓯越山水独有的浪漫。

王斌 摄

陈明铭 摄

慢逛

城市锦绣风光｜定制公交园博锦绣观光线

这条线路，我们专为观光党量身打造。线路串联城市生态美景，坐在车上就能一路看尽温州秋日锦绣风光，悠闲、松弛、氛围感拉满，适合全家慢游、轻松遛娃。

线路走向

由东游路始发，途经东游路、民航路、黎明西路、人民东路、人民中路、人民西路、鹿城路、郑桥路（返行）、过境路、康盛路、宁波路、瓯海大道辅道瓯海段、仙门路、北新路，至园博印象停车点（往返）。

站点设置

由东游路始发，沿途设黎明西路、中山公园、大南门、温州大厦、妙果寺、西站、奥林匹克广场、半腰桥、广化桥（返行）、翠微新村（返行）、广化桥翠微新村（往行）、太平寺、下寅、牌楼、郑桥、温金路半垟东路（往行）、园博北园，至园博印象停车点（往返）。

首末班时间

东游路：8:00-16:30

园博北园：9:30-18:00

票价

执行一票制无人售票，票价5元。支持扫码、刷卡或投币。

温馨提示：线路详情可通过“畅行温州”APP（小程序）或致电温州交运集团服务热线96035实时查询。

园博园风光

园博园风光

园博园风光

图源：温州园博会

触摸

老城烟火｜定制公交瓯韵古城寻游线

想感受温州古韵、烟火老城？选这条准没错！该线路穿梭老城街巷，串联城区人文景点，老街古巷、瓯越风情满满，坐一趟车，读懂老城韵味，随手一拍都是复古氛围感大片，简直不要太赞。

线路走向

由江心码头公交站点始发，途经望江东路、信河街、百里东路、府前街、人民西路、信河街、望江东路，至江心码头公交站点（环线）。

站点设置

按定线、不定点（即在固定的线路走向上，确保安全的前提下，招手上下车）。

首末班时间

9:00-20:00。

票价

执行一票制无人售票，票价3元。支持扫码、刷卡或投币。

温馨提示：线路详情可通过“畅行温州”APP（小程序）或致电温州交运集团服务热线96035实时查询。

沿途打卡点

要读懂老温州的风情，一定要来这条线路坐一坐。去五马街感受热闹市井，到古港码头回望千年海丝繁华，在朔门老街慢悠悠逛老巷，登上松台山俯瞰全城……老城的烟火气与历史底蕴，一站get。

图源：鹿城文广旅体局

图源：鹿城文广旅体局

图源：鹿城文广旅体局

图源：鹿城文广旅体局

解锁

醉美秋色｜定制公交龙湾古韵畅游线

这条线路，让你一站式打卡龙湾特色风光、古韵地标。它串联起山水、公园、人文点位，山水相融、古韵悠长。既能感受新城活力，又能品读老城底蕴，短途漫游、轻松散心、亲子出游全都适配。

线路走向

由S1奥体中心公交站始发，途经高新大道、永青路、天中路、上横河路、东嘉路、前房路、永汇路、永中东路、龙海路、高新大道，至S1奥体中心公交站（环线）。

站点设置

按定线、不定点（即在固定的线路走向上，确保安全的 前提下，招手上下车）。

首末班时间

9:00-20:00。

票价

执行一票制无人售票，票价3元。支持扫码、刷卡或投币。

温馨提示：线路详情可通过“畅行温州”APP（小程序）或致电温州交运集团服务热线96035实时查询。

沿途打卡点

来龙湾，就坐这条定制线路，到寺前街逛古街尝小吃，在永昌堡寻访抗倭历史遗迹，再打卡气派的奥体中心。老城烟火、明代古堡、现代地标一站直达，一次性感受龙湾独有的魅力。

图源：龙湾文广旅体局

图源：龙湾文广旅体局

图源：龙湾文广旅体局

图源：龙湾文广旅体局

这个国庆，

咱们不赶时间，把风景留给自己，

四条宝藏漫游线，承包您的小长假！

带上家人、约上好友，

坐上公交，轻松出发，

沉浸式玩转美好温州秋日。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 温州4条宝藏漫游线，承包你的整个国庆假期！

本文转自：温州新闻网 66wz.com