正在阅读：泰顺上榜省级十大自驾游目的地！十大精品线路请收好

泰顺上榜省级十大自驾游目的地！十大精品线路请收好

温度新闻客户端 2026-10-02 10:29:38
近日，2026浙江省秋季文旅消费季正式启动，泰顺成功入选全省十大自驾游目的地，一起去看看。

　　温州网讯 近日，2026浙江省秋季文旅消费季正式启动，泰顺成功入选全省十大自驾游目的地，一起去看看。

　　藏在浙南的最美山城泰顺，坐拥清幽古村、千年廊桥、原始森林、天然氡泉，山水诗意与烟火气息交融。无需远行，就能沉浸式解锁山野秘境、田园风光与人文古韵。

　　如何轻松玩转泰顺？十大精品自驾线路，请收好！依托廊氡、乌飞、文泰高速三大核心片区主线，串联全域特色景致，一日短途、多日深度游均可适配，走走泰顺，一切都顺！

　　乌飞片区 

　　山水森氧线

　　线路一｜畅游云湖 探秘深林

　　路线百丈镇→司前白鹤山庄→乌岩岭景区

　　从溧宁高速筱村出口下高速，后前往百丈镇，即可开启短途森氧之旅。打卡碧波澄澈的飞云湖核心片区，漫步白鹤山庄，沉浸式吸氧洗肺，探秘温州第一高峰白云尖所在的乌岩岭景区，邂逅原生态山林秘境。

　　飞云湖桨板体验

　　白鹤山庄

　　乌岩岭景区 包林森/摄

　　线路二｜仙桥问畲 山哈谣响

　　路线泰顺5号绿道、仙居桥→红岩瀑布→司前万芳草坪→竹里畲乡

　　打卡泰顺网红30公里5号绿道，串联古廊桥、瀑布、古村景致，四季风光各异。一路穿行美丽乡村、司前、竹里畲乡，沉浸式感受浓郁畲族风情，慢享山野悠闲时光。

　　泰顺5号绿道 雷峥/摄

　　红岩瀑布 

　　竹里畲族乡 张飞青/摄

　　文泰高速片区 

　　古村慢享线

　　线路三｜古村寻踪 虹桥枕溪

　　路线库村→南浦溪景区→筱村公社→徐岙底古村落→文兴桥→文重桥

　　溧宁高速入城首推线路，点位集中、轻松悠游。探访千年唐宋石头古村库村、百年徐岙底古村，畅游山水秘境南浦溪，打卡田园综合体筱村公社，品读文兴桥、文重桥两座经典古廊桥的古韵风华。

　　库村古村落 林作祥/摄

　　筱村公社

　　文兴桥  徐振辉/摄

　　线路四｜云上煮梦 咖旅慢享

　　路线：南浦溪景区→库村→飞云湖云上咖啡→云顶之逸营地→廊桥文化园→云岚牧场

　　主打轻奢慢旅，在飞云湖悬崖云端咖啡俯瞰湖山日落，体验山野露营，打卡世界最美廊桥，漫步高山童话牧场，一站式集齐山水、休闲、网红打卡业态。

　　南浦溪景区

　　飞云湖云上咖啡

　　云岚牧场

　　廊氡片区

　　康养度假线

　　线路五｜温泉度假 寻古廊桥

　　路线亿联华东大峡谷、松垟花开→种子星球、蝶乐堡→承天氡泉省级自然保护区→温泉酒店→廊桥文化园→云岚牧场

　　泰顺亲子度假王牌线路，囊括亲子乐园、峡谷风光、天然氡泉康养、古桥人文、高山牧场等多元业态，既能沉浸式游玩，又能泡汤疗愈，适配全年龄段出游。

　　松垟花开火车乐园

　　氡泉景区 周如妙/摄

　　北涧桥 林宗义/摄

　　线路六｜廊氡度假 仕水畅玩

　　路线Day1承天氡泉景区、温泉酒店；Day2浪肆咖啡→廊桥文化园→胡氏大院→仕水碇步→矿坑冰城→浙南运动飞行营地→大安土陶体验馆

　　两日深度康养游玩，白天体验飞行、冰城探险、土陶手作，寻访古民居、百年碇步，午后静坐网红咖啡看山野风光，夜晚泡天然氡泉放松身心，动静皆宜。

　　莲云谷温泉度假村

　　Lan’s浪肆咖啡

　　矿坑冰城

　　浙南运动飞行营地 潘小平/摄

　　县域中心

　　烟火人文线

　　线路七｜文湖灯影 土楼拾光

　　路线文祥湖飞行营地→泰顺文化中心→文创街区→文祥湖夜游→交垟土楼

　　打卡县城核心网红地标，白天空中俯瞰文祥湖520主题湖景，逛本土文创工坊、体验非遗手作；夜晚沉浸式观赏夜游演艺，漫步百年交垟土楼，感受山城日夜烟火。

　　泰顺文化中心

　　文祥湖夜游《缘来泰顺》光影秀

　　交垟土楼

　　线路八｜悠游文湖 漫步关山

　　路线文祥湖→天关山森林公园→天关山千年古道→岭北

　　主打轻徒步、森氧休闲，行走千年唐代古道，穿行原生态森林公园，串联古村、古树、古民俗，沉浸式感受山城清幽静谧的自然人文风光。

　　文祥湖公园 胡黎明/摄

　　天关山古道 金晓飞/摄

　　岭北美丽乡村 胡昌新/摄

　　全域特色主题线

　　线路九｜舌尖泰味 顺宴飘香（美食专线）

　　路线乌飞线（南浦溪一鹅五吃→飞云湖秘制鱼→司前泰顺婆饼→竹里乌米饭）；廊氡线（泗溪泥鳅汤→三魁天天百家宴→罗阳米面层）

　　一站式打卡泰顺特色乡愁美食，融合浙南、闽北风味，解锁百家宴、米面层、状元鱼头、畲族乌米饭等地道风味，吃透山城烟火味。

　　飞云湖秘制鱼

　　泰顺婆饼

　　米面层

　　线路十｜泰忆红军 顺瞻星火（红色专线）

　　路线彭溪镇小南山浙南特委旧址→泗溪镇白柯塆中国工农红军挺进师纪念馆→三魁镇卢梨村

　　追寻红色足迹，探访浙南特委诞生地、红军挺进师革命旧址，重温刘英、粟裕等革命先辈的烽火岁月，在山野红色阵地感悟初心、传承红色文脉。

　　中共浙南特委展示馆

　　中国工农红军挺进师纪念馆

　　三魁镇卢梨村

来　源：温度新闻客户端

原标题： 泰顺上榜省级十大自驾游目的地！十大精品线路，请收好

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11