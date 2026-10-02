泰顺上榜省级十大自驾游目的地！十大精品线路请收好
温州网讯 近日，2026浙江省秋季文旅消费季正式启动，泰顺成功入选全省十大自驾游目的地，一起去看看。
藏在浙南的最美山城泰顺，坐拥清幽古村、千年廊桥、原始森林、天然氡泉，山水诗意与烟火气息交融。无需远行，就能沉浸式解锁山野秘境、田园风光与人文古韵。
如何轻松玩转泰顺？十大精品自驾线路，请收好！依托廊氡、乌飞、文泰高速三大核心片区主线，串联全域特色景致，一日短途、多日深度游均可适配，走走泰顺，一切都顺！
乌飞片区
山水森氧线
线路一｜畅游云湖 探秘深林
路线：百丈镇→司前白鹤山庄→乌岩岭景区
从溧宁高速筱村出口下高速，后前往百丈镇，即可开启短途森氧之旅。打卡碧波澄澈的飞云湖核心片区，漫步白鹤山庄，沉浸式吸氧洗肺，探秘温州第一高峰白云尖所在的乌岩岭景区，邂逅原生态山林秘境。
飞云湖桨板体验
白鹤山庄
乌岩岭景区 包林森/摄
线路二｜仙桥问畲 山哈谣响
路线：泰顺5号绿道、仙居桥→红岩瀑布→司前万芳草坪→竹里畲乡
打卡泰顺网红30公里5号绿道，串联古廊桥、瀑布、古村景致，四季风光各异。一路穿行美丽乡村、司前、竹里畲乡，沉浸式感受浓郁畲族风情，慢享山野悠闲时光。
泰顺5号绿道 雷峥/摄
红岩瀑布
竹里畲族乡 张飞青/摄
文泰高速片区
古村慢享线
线路三｜古村寻踪 虹桥枕溪
路线：库村→南浦溪景区→筱村公社→徐岙底古村落→文兴桥→文重桥
溧宁高速入城首推线路，点位集中、轻松悠游。探访千年唐宋石头古村库村、百年徐岙底古村，畅游山水秘境南浦溪，打卡田园综合体筱村公社，品读文兴桥、文重桥两座经典古廊桥的古韵风华。
库村古村落 林作祥/摄
筱村公社
文兴桥 徐振辉/摄
线路四｜云上煮梦 咖旅慢享
路线：南浦溪景区→库村→飞云湖云上咖啡→云顶之逸营地→廊桥文化园→云岚牧场
主打轻奢慢旅，在飞云湖悬崖云端咖啡俯瞰湖山日落，体验山野露营，打卡世界最美廊桥，漫步高山童话牧场，一站式集齐山水、休闲、网红打卡业态。
南浦溪景区
飞云湖云上咖啡
云岚牧场
廊氡片区
康养度假线
线路五｜温泉度假 寻古廊桥
路线：亿联华东大峡谷、松垟花开→种子星球、蝶乐堡→承天氡泉省级自然保护区→温泉酒店→廊桥文化园→云岚牧场
泰顺亲子度假王牌线路，囊括亲子乐园、峡谷风光、天然氡泉康养、古桥人文、高山牧场等多元业态，既能沉浸式游玩，又能泡汤疗愈，适配全年龄段出游。
松垟花开火车乐园
氡泉景区 周如妙/摄
北涧桥 林宗义/摄
线路六｜廊氡度假 仕水畅玩
路线：Day1承天氡泉景区、温泉酒店；Day2浪肆咖啡→廊桥文化园→胡氏大院→仕水碇步→矿坑冰城→浙南运动飞行营地→大安土陶体验馆
两日深度康养游玩，白天体验飞行、冰城探险、土陶手作，寻访古民居、百年碇步，午后静坐网红咖啡看山野风光，夜晚泡天然氡泉放松身心，动静皆宜。
莲云谷温泉度假村
Lan’s浪肆咖啡
矿坑冰城
浙南运动飞行营地 潘小平/摄
县域中心
烟火人文线
线路七｜文湖灯影 土楼拾光
路线：文祥湖飞行营地→泰顺文化中心→文创街区→文祥湖夜游→交垟土楼
打卡县城核心网红地标，白天空中俯瞰文祥湖520主题湖景，逛本土文创工坊、体验非遗手作；夜晚沉浸式观赏夜游演艺，漫步百年交垟土楼，感受山城日夜烟火。
泰顺文化中心
文祥湖夜游《缘来泰顺》光影秀
交垟土楼
线路八｜悠游文湖 漫步关山
路线：文祥湖→天关山森林公园→天关山千年古道→岭北
主打轻徒步、森氧休闲，行走千年唐代古道，穿行原生态森林公园，串联古村、古树、古民俗，沉浸式感受山城清幽静谧的自然人文风光。
文祥湖公园 胡黎明/摄
天关山古道 金晓飞/摄
岭北美丽乡村 胡昌新/摄
全域特色主题线
线路九｜舌尖泰味 顺宴飘香（美食专线）
路线：乌飞线（南浦溪一鹅五吃→飞云湖秘制鱼→司前泰顺婆饼→竹里乌米饭）；廊氡线（泗溪泥鳅汤→三魁天天百家宴→罗阳米面层）
一站式打卡泰顺特色乡愁美食，融合浙南、闽北风味，解锁百家宴、米面层、状元鱼头、畲族乌米饭等地道风味，吃透山城烟火味。
飞云湖秘制鱼
泰顺婆饼
米面层
线路十｜泰忆红军 顺瞻星火（红色专线）
路线：彭溪镇小南山浙南特委旧址→泗溪镇白柯塆中国工农红军挺进师纪念馆→三魁镇卢梨村
追寻红色足迹，探访浙南特委诞生地、红军挺进师革命旧址，重温刘英、粟裕等革命先辈的烽火岁月，在山野红色阵地感悟初心、传承红色文脉。
中共浙南特委展示馆
中国工农红军挺进师纪念馆
三魁镇卢梨村
来 源：温度新闻客户端
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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