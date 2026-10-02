收藏！国庆假期，温州流感疫苗接种门诊时间表
温度新闻客户端 2026-10-02 10:07:32
有一件事，比出游攻略更值得您花点时间安排上 ——带家里的 "一老一小" 去打流感疫苗。重点提醒：继前几年只有老年人流感疫苗接种有免费政策，今年首次义务教育阶段的中小学生也可以享受免费。
温州网讯 国庆长假，走亲访友、出游聚会都安排上了吗？
但有一件事，比出游攻略更值得您花点时间安排上 ——带家里的 "一老一小" 去打流感疫苗。
重点提醒：继前几年只有老年人流感疫苗接种有免费政策，今年首次义务教育阶段的中小学生也可以享受免费。
2026年国庆期间
温州市各接种门诊服务时间一览表
鹿城区
龙湾区
瓯海区
洞头区
乐清市
瑞安市
永嘉县
文成县
平阳县
泰顺县
苍南县
龙港市
来 源：温度新闻客户端
原标题： 收藏！国庆假期，温州流感疫苗接种门诊时间表
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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