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收藏！国庆假期，温州流感疫苗接种门诊时间表

温度新闻客户端 2026-10-02 10:07:32
有一件事，比出游攻略更值得您花点时间安排上 ——带家里的 "一老一小" 去打流感疫苗。重点提醒：继前几年只有老年人流感疫苗接种有免费政策，今年首次义务教育阶段的中小学生也可以享受免费。

　　温州网讯 国庆长假，走亲访友、出游聚会都安排上了吗？

　　但有一件事，比出游攻略更值得您花点时间安排上 ——带家里的 "一老一小" 去打流感疫苗。

　　重点提醒：继前几年只有老年人流感疫苗接种有免费政策，今年首次义务教育阶段的中小学生也可以享受免费。

　　2026年国庆期间

　　温州市各接种门诊服务时间一览表

　　鹿城区

　　龙湾区

　　瓯海区

　　洞头区

　　乐清市

　　瑞安市

　　永嘉县

　　文成县

　　平阳县

　　泰顺县

　　苍南县

　　龙港市

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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