温度新闻客户端 2026-10-02 10:07:32

有一件事，比出游攻略更值得您花点时间安排上 ——带家里的 "一老一小" 去打流感疫苗。重点提醒：继前几年只有老年人流感疫苗接种有免费政策，今年首次义务教育阶段的中小学生也可以享受免费。

温州网讯 国庆长假，走亲访友、出游聚会都安排上了吗？ 但有一件事，比出游攻略更值得您花点时间安排上 ——带家里的 "一老一小" 去打流感疫苗。 重点提醒：继前几年只有老年人流感疫苗接种有免费政策，今年首次义务教育阶段的中小学生也可以享受免费。 2026年国庆期间 温州市各接种门诊服务时间一览表 鹿城区 龙湾区 瓯海区 洞头区 乐清市 瑞安市 永嘉县 文成县 平阳县 泰顺县 苍南县 龙港市 来 源：温度新闻客户端 原标题： 收藏！国庆假期，温州流感疫苗接种门诊时间表 本文转自：温州新闻网 66wz.com