掌上温州客户端 2026-10-03 09:18:00

博物馆里观展，图书馆里阅读……10月2日，是国庆假期的第二天，相较于奔赴各地热门景区，不少市民选择走进温州博物馆、市图书馆，在观展品读中充实假期生活，沉浸式享受文化盛宴，为身心“充电”。

温州网讯 博物馆里观展，图书馆里阅读……10月2日，是国庆假期的第二天，相较于奔赴各地热门景区，不少市民选择走进温州博物馆、市图书馆，在观展品读中充实假期生活，沉浸式享受文化盛宴，为身心“充电”。

当天上午，温州博物馆开馆仅两小时，展厅内就聚集了大批前来观展的市民与游客。市民王先生趁着国庆假期与好友相聚，特意带着朋友打卡温州文化地标。“他之前没来过温州，逛博物馆也能了解温州的历史文化。”王先生介绍，本次出行，他还计划带朋友走走江心屿、五马街以及朔门古港遗址公园。

“3、2、1！”在博物馆大厅显示屏播放的宣传片前，有市民在此合影留念。“假期带家人一起出来走走，还能让孩子长长见识。”和家人一起来观展的陈女士说。

走进历史馆，一件件珍贵文物串联起温州从古至今的发展脉络，吸引众多游客驻足观赏。现场，参与“小小文化讲解员”志愿服务的七年级学生小博，从容自信地为游客讲解馆藏文物。“大家请看这件鸡首壶……”稚嫩却清晰的讲解声娓娓响起，带领游客穿梭时光，从东瓯国到永嘉郡，从东晋的独木舟到温州第一代出租车“菲亚特”，从永嘉学派到温州精神……多方面解读温州千年历史与城市变迁。

生动翔实的讲解收获了游客的好评。“讲得真好，原来温州有这样悠久的历史文化，这一趟来得值。”市民赵女士伸出大拇指为小博点赞。

小博的讲解不仅为市民游客增进对温州的认识提供了便利的途径，也让他更加了解了家乡。“报名做讲解员，让我对温州有了更多了解，也为我在学校学习历史课打下了良好基础。”小博坦言，能够以自己的力量传播家乡文化，是一件十分有意义的事。

除历史展馆外，博物馆自然馆同样人气十足。海陆空各类动物标本栩栩如生、品类丰富，吸引了大批亲子家庭驻足观看，成为孩子们探索自然、认知自然的趣味课堂。“孩子挺喜欢的，假期带他来逛博物馆，既能满足他的好奇心，又能学到知识，我也格外省心。”一位陪同孩子观展的市民说道。

另一边的市图书馆，也成为市民假期“文化充电”的优选。当天下午，图书馆各楼层阅览室座无虚席，有些没有座位的市民索性席地而坐，静心阅读，氛围浓厚。

初中生小李喜欢阅读人物传记，在书架上拿起《苏东坡传》。“阅读人物传记，能从人物的性格和经历中了解到他的作品为什么是这样的风格，收获很大。”小李说。市民孙先生则带着孩子共同阅读《朝花夕拾》，在亲子共读中陪伴孩子成长。“和孩子一起读书，也是和他一起成长，趁着假期多陪陪他。”孙先生说。

高二学生小吴和同学结伴前来，计划高效完成作业后再安心出游。“独自在家写作业容易拖延，和同学一起在图书馆学习，效率高了很多。”小吴说。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 国庆假期市民走进文化场馆，乐享“文化充电”

记者 周望锟

本文转自：温州新闻网 66wz.com