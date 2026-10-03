温度新闻 2026-10-03 10:34:46

国庆假期进入第二天，尽管天气不是很给力，苍南各地假日氛围依然持续升温。从“向海”到“入林” ， 从“阅书”到“逛街” ，全域文旅消费市场多点开花，为市民游客带来了丰富多元的假日体验。

国庆假期进入第二天

尽管天气不是很给力

苍南各地假日氛围依然持续升温

从“向海”到“入林”

从“阅书”到“逛街”

全域文旅消费市场多点开花

为市民游客带来了

丰富多元的假日体验

滨海燃情

音浪烟花点亮海岸之夜

金秋海风徐徐，苍南滨海沿线持续迎来客流热潮。

炎亭金沙滩如期开启“海承非遗·炎亭宴山海”主题文旅活动。活动设置美食市集、非遗展演、沙滩音乐、夜间烟花、海岸打卡等丰富业态，山海风光与人文烟火相融，为市民游客带来沉浸式滨海休闲体验。

假期期间，不少周边游客慕名前来游玩，其中有不少来自杭州、金华、绍兴等地的外地游客。据了解，金沙滩国庆浪漫音乐节将在10月3日晚继续上演，持续丰富国庆滨海文旅生活。

山林寻幽

森系慢享治愈秋日身心

陈裕良 摄

莒溪镇大坪云上梯田秋收游园会热闹非凡。金黄梯田间，游客化身“畲田神将”，体验割稻谷、古法打谷、浑水摸鱼尽享农趣；在DIY团扇、彩绘草帽等手作项目，感受山野慢时光。现场0元起拍的山野拍卖会更是人气十足，高山稻米、土蜂蜜等原生态农货轮番亮相，现场竞拍声不断。

田边捶年糕、畲家长桌宴则香气弥漫，满满畲乡丰收风味扑面而来。活动把农耕体验、农产展销融为一体，激活乡村文旅活力，拓宽村民增收渠道.。假期前两天客流近千人，为乡村振兴注入乡土动能。

矾矿奇妙嘉年华活动热度持续攀升，入园客流爆满。活动依托温州矾矿工业遗址，以多元业态赋能工业遗产活化，核心游玩项目广受游客喜爱。矿硐剧场魔术、变脸、小丑互动轮番上演，四大闯关游戏排起长队，矿区观光小火车载着游客沉浸式领略工业遗址风光。

福德湾古村游人如织，街巷鱼灯装点一新。齿轮广场美食市集烟火升腾，泡泡秘境搭配精彩演艺，一站式满足逛吃、游乐、观演需求。当夜幕降临，800架无人机天幕秀点亮夜空，沉浸式东方美学光影秀带来强烈视觉冲击，为游客带来全新游玩体验。

玉苍山 “森活季” 把松弛感藏进青山林海间。游客在草木环绕间听音疗愈、制香品韵、漫步寻幽，搭配探云？新中式茶饮、岩浪咖啡、森咖啡等特色休憩点位，沉浸式享受一段安静治愈的国庆慢时光。此外，景区内随处可见森系美学布置，随手定格皆是山林意境大片。

书香润心

非遗剪纸传递家国祝福

国庆假期，矾山镇矾都广场黄传会书屋内暖意融融、书香氤氲，不少本地居民与外地游客携家人驻足翻阅，静坐品读间尽享悠然假日时光。

书屋同步开展“方寸小剪刀？走遍大中国” 剪纸雕刻体验活动，大家以刀为笔、以纸为媒，巧手勾勒祖国山川风貌与人文风情。孩子们沉浸在非遗剪纸的乐趣中，在动手实践里认识祖国广袤大地，用指尖温度向伟大祖国送上真挚祝福。不少家长也表示，“家门口”的书屋既能让孩子沉心阅读，又能通过手工实践锻炼动手能力，是假日休闲的优质选择。

商圈潮涌

多元玩法点燃城市活力

假日次日，受阴雨天气影响，不少市民将假日休闲转向室内场景，城市商圈消费热度持续攀升。

新晋开业的宝龙广场人气爆棚，商场内外人流如织，年轻家庭客群成为主力消费群体。体验类潮玩店、电玩城成为年轻人钟爱的假期娱乐场所，盒马鲜生、三号仓库等商超与餐饮品牌，也是市民吃逛消费的热门去处。

苍南银泰城“艺起出逃”浙江首展火热开启，吸引了大批亲子家庭与年轻潮人前来打卡。假期好戏不间断，偷吃小赛、甩锅小赛、雀神大赛等 “有趣人类小赛” 轮番上演；焕新升级后的玉苍广场同步开启树下音乐会，每日歌手驻唱，松弛氛围感拉满。后续商场还将联动零售商户带来秋日主题秀场，视觉盛宴即将精彩上线。

苍南县内各大影院同样迎来观影热潮，不少市民选择赴一场光影之约充实假期。《神探之痕迹》《什么意思夫妇》等国庆档新片观影人次居高不下，复映影片《复仇者联盟 4》以及《龙餐馆》《八仙》等暑期档佳作，也吸引了不少市民前来观影。

来 源：温度新闻

原标题： 从“向海”到“入林”，从“阅书”到“逛街”！苍南国庆假期人气爆棚

苍南融媒记者 李虹蝶 徐舒婷 叶娜娜 秦子瀚

本文转自：温州新闻网 66wz.com