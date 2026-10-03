温度新闻 2026-10-03 10:35:17

国庆假期，永嘉楠溪江狮子岩景区迎来八方游客。竹筏慢漂、鸬鹚捕鱼、水上歌舞、花船琵琶……自然山水与传统民俗、休闲业态交融，让游客放慢脚步，沉浸式感受楠溪江的秋日慢生活与温柔诗意。

温州网讯 国庆假期，永嘉楠溪江狮子岩景区迎来八方游客。竹筏慢漂、鸬鹚捕鱼、水上歌舞、花船琵琶……自然山水与传统民俗、休闲业态交融，让游客放慢脚步，沉浸式感受楠溪江的秋日慢生活与温柔诗意。

10月2日上午，记者在狮子岩景区看到，天空偶尔飘着零星小雨，山间江面雾气轻柔，山水景色清幽雅致。相比晴天的热闹，阴雨天气让狮子岩多了几分静谧，澄澈的江水搭配翠绿的滩林，风光清新自然，不少游客放慢脚步，沉浸式体验楠溪江的秋日慢生活。

竹筏漂流是狮子岩的热门游玩项目，也是体验楠溪江风光的绝佳方式。雾气萦绕的江面上，竹筏缓缓驶出码头，艄公撑篙前行，江面泛起细碎水波。游客坐在竹筏上，顺着江水缓缓飘荡，近距离欣赏两岸滩林风光，远眺狮子岩的独特山石，江风轻柔拂面，流水潺潺相伴，全程悠闲舒缓。

国庆期间，景区还推出了多项特色水上演艺。经典的鸬鹚捕鱼表演定时上演，渔翁驾竹筏、驱鸬鹚入水捕鱼，生动还原楠溪江传统渔猎场景，展现当地水乡特色文化；水上舞台的舞蹈表演优美灵动，舞姿贴合山水景致，氛围感十足；特色花船上的琵琶演奏独具匠心，悠扬的乐声顺着江水飘散，为山水游玩增添了浓厚的文艺气息。不少游客表示，这里的山水和慢节奏让他们愿意多住几天。来自杭州的游客林女士说：“坐在竹筏上，雾气就在身边飘，鸬鹚捕鱼表演特别有味道，孩子看得目不转睛。”上海游客郭先生则对水上舞台印象深刻：“舞蹈和琵琶声顺着江水飘过来，感觉整个人都静下来了，这才是假期该有的样子。”

游玩之余，江边的咖啡厅成为不少游客休憩放松的好去处。临江落座，视野开阔，可以清晰眺望江面风光，看竹筏往来、云雾流转，静静享受悠闲的假期时光。

据了解，景区配套设施持续完善。新建停车场缓解了自驾停车难问题，加上细致的竹筏讲解和丰富的水上演艺，游客体验全面提升。如今的狮子岩将原生态山水、民俗演艺与休闲业态融为一体，让游客告别走马观花，轻松感受楠溪江的山水魅力。

来自上海的陈女士是第二次到访。“前几年来过一次，感觉就不错。”她说，这次特意带孩子再来，发现新建了标准化停车场，车位充足、停放有序，自驾方便多了，游玩舒心度大大提升。相比上海的快节奏，楠溪江有山有水、安静舒缓，很适合假期带孩子放松解压。

从竹筏慢漂的悠然，到鸬鹚捕鱼的乡愁，再到水上歌舞与花船琵琶的诗意，狮子岩景区以自然山水为底色，将传统民俗与休闲业态巧妙相融，让游客真正慢下来、住下来、沉浸其中。这个假期，不妨走进楠溪江狮子岩，乘一叶竹筏，感受山水相融的自然之美，在慢漂与慢游中，寻一份久违的宁静与诗意。

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原标题： 国庆假期，来楠溪江狮子岩沉浸式“漫游”山水

永嘉融媒记者 叶心如

本文转自：温州新闻网 66wz.com