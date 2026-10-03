温州两地入选省级榜单！秋日自驾温州这样走
日前，2026年全省秋季文化和旅游消费季在宁波启动，发布了2026秋季文化和旅游消费惠民举措、“跟着浙BA去旅行”惠民举措、全省中小学生秋假专项优惠等。
消费季精心打造赏秋、自驾游、露营等十大热门主题，共计100个优质文旅打卡点。全省11个设区市将围绕十大主题，推出2300余项重点活动，包含自然风光、乡村体验等多种类型。
消费季期间，全省将推出超3000项惠民福利，统筹发放文旅消费券6000余万元。全省11个设区市的重点景区将推出340余项免票、折扣及特色套票活动。
活动现场推出了“跟着浙BA去旅行”主题文旅产品。全省将布设419个观赛第二现场，整合75条品美食主题游线与1900余项票根优惠，汇集景区、餐饮等千余家合作商户资源。游客凭“浙BA”赛事票根即可享受优惠。
金秋时节恰逢秋假与双节叠加，为让青少年群体在秋日出行中读懂浙江人文山水，消费季期间将集结全省210家景区、文博场馆优质资源，配套多项面向青少年的门票惠民政策，助力亲子家庭秋日研学之旅。
浙江11个设区市各景区准备了超多福利，扫码看看有没有你心动的
活动现场还发布了“2026浙江省金秋文旅消费季十大自驾游目的地”和“2026浙江省金秋文旅消费十大精品自驾游公路”两大榜单。泰顺县和温州苍南168黄金海岸线分别上榜，随小编一起来看
泰顺县
藏在浙南的最美山城泰顺，坐拥清幽古村、千年廊桥、原始森林、天然氡泉，山水诗意与烟火气息交融。无需远行，就能沉浸式解锁山野秘境、田园风光与人文古韵。
如何轻松玩转泰顺？十大精品自驾线路请收好。依托廊氡、乌飞、文泰高速三大核心片区主线，串联全域特色景致，一日短途、多日深度游均可适配，走走泰顺，一切都顺！
乌飞片区
山水森氧线
线路一
畅游云湖 探秘深林
路线：百丈镇→司前白鹤山庄→乌岩岭景区
从溧宁高速筱村出口下高速，后前往百丈镇，即可开启短途森氧之旅。打卡碧波澄澈的飞云湖核心片区，漫步白鹤山庄，沉浸式吸氧洗肺，探秘温州第一高峰白云尖所在的乌岩岭景区，邂逅原生态山林秘境。
白鹤山庄
乌岩岭景区 包林森/摄
飞云湖桨板体验
线路二
仙桥问畲 山哈谣响
路线：泰顺5号绿道、仙居桥→红岩瀑布→司前万芳草坪→竹里畲乡
打卡泰顺网红30公里5号绿道，串联古廊桥、瀑布、古村景致，四季风光各异。一路穿行美丽乡村、司前、竹里畲乡，沉浸式感受浓郁畲族风情，慢享山野悠闲时光。
泰顺5号绿道 雷峥 摄
红岩瀑布
竹里畲族乡 张飞青 摄
文泰高速片区古村慢享线
线路三
古村寻踪 虹桥枕溪
路线：库村→南浦溪景区→筱村公社→徐岙底古村落→文兴桥→文重桥
溧宁高速入城首推线路，点位集中、轻松悠游。探访千年唐宋石头古村库村、百年徐岙底古村，畅游山水秘境南浦溪，打卡田园综合体筱村公社，品读文兴桥、文重桥两座经典古廊桥的古韵风华。
库村古村落 林作祥 摄
筱村公社
文兴桥 徐振辉 摄
线路四
云上煮梦 咖旅慢享
路线：南浦溪景区→库村→飞云湖云上咖啡→云顶之逸营地→廊桥文化园→云岚牧场
主打轻奢慢旅，在飞云湖悬崖云端咖啡俯瞰湖山日落，体验山野露营，打卡世界最美廊桥，漫步高山童话牧场，一站式集齐山水、休闲、网红打卡业态。
云岚牧场
南浦溪景区
飞云湖云上咖啡
廊氡片区康养度假线
线路五
温泉度假 寻古廊桥
路线：亿联华东大峡谷、松垟花开→种子星球、蝶乐堡→承天氡泉省级自然保护区→温泉酒店→廊桥文化园→云岚牧场
泰顺亲子度假王牌线路，囊括亲子乐园、峡谷风光、天然氡泉康养、古桥人文、高山牧场等多元业态，既能沉浸式游玩，又能泡汤疗愈，适配全年龄段出游。
松垟花开火车乐园
氡泉景区 周如妙 摄
北涧桥 林宗义 摄
线路六
廊氡度假 仕水畅玩
路线：Day1承天氡泉景区、温泉酒店；Day2浪肆咖啡→廊桥文化园→胡氏大院→仕水碇步→矿坑冰城→浙南运动飞行营地→大安土陶体验馆
两日深度康养游玩，白天体验飞行、冰城探险、土陶手作，寻访古民居、百年碇步，午后静坐网红咖啡看山野风光，夜晚泡天然氡泉放松身心，动静皆宜。
莲云谷温泉度假村
Lan’s浪肆咖啡
矿坑冰城
浙南运动飞行营地 潘小平/摄
县域中心烟火人文线
线路七
文湖灯影 土楼拾光
路线：文祥湖飞行营地→泰顺文化中心→文创街区→文祥湖夜游→交垟土楼
打卡县城核心网红地标，白天空中俯瞰文祥湖520主题湖景，逛本土文创工坊、体验非遗手作；夜晚沉浸式观赏夜游演艺，漫步百年交垟土楼，感受山城日夜烟火。
文祥湖夜游《缘来泰顺》光影秀
泰顺文化中心
交垟土楼
线路八
悠游文湖 漫步关山
路线：文祥湖→天关山森林公园→天关山千年古道→岭北
主打轻徒步、森氧休闲，行走千年唐代古道，穿行原生态森林公园，串联古村、古树、古民俗，沉浸式感受山城清幽静谧的自然人文风光。
文祥湖公园 胡黎明 摄
天关山古道 金晓飞 摄
岭北美丽乡村 胡昌新 摄
全域特色主题线
线路九
舌尖泰味 顺宴飘香（美食专线）
路线：乌飞线（南浦溪一鹅五吃→飞云湖秘制鱼→司前泰顺婆饼→竹里乌米饭）；廊氡线（泗溪泥鳅汤→三魁天天百家宴→罗阳米面层）
一站式打卡泰顺特色乡愁美食，融合浙南、闽北风味，解锁百家宴、米面层、状元鱼头、畲族乌米饭等地道风味，吃透山城烟火味。
飞云湖秘制鱼
泰顺婆饼
米面层
线路十
泰忆红军 顺瞻星火（红色专线）
路线：彭溪镇小南山浙南特委旧址→泗溪镇白柯塆中国工农红军挺进师纪念馆→三魁镇卢梨村
追寻红色足迹，探访浙南特委诞生地、红军挺进师革命旧址，重温刘英、粟裕等革命先辈的烽火岁月，在山野红色阵地感悟初心、传承红色文脉。
中共浙南特委展示馆
中国工农红军挺进师纪念馆
三魁镇卢梨村
苍南168黄金海岸线
苍南168黄金海岸线北起炎亭镇崇家岙，南至霞关镇，全长约168公里，全程免费。一路坐拥1处海洋生态湿地、2处天然美丽海湾、31个天然沙滩、84个天然海岛，以及约97平方公里的滩涂，山海环抱，海天一色，是一条适合自驾奔赴的滨海公路。
崇家岙168起点站
给168自驾一个正式的开场白。踩下油门出发，右侧青山连绵叠翠，左侧东海碧波万顷，蜿蜒公路顺着海岸线肆意延伸。在168海岸线起点牌下打卡，正式进入168节奏。
龙台背
龙台背以绝美悬崖海景出圈，高低错落的观景平台悬空而立，让人一眼沦陷。站在平台上，脚下是惊涛拍岸，远处是海天一色，随手一拍都是大片。
炎亭金沙滩
炎亭金沙滩坐拥细腻优质的金色沙滩，山海相依、沙净水清，是自驾途中放松休憩、逐海踏浪的绝佳站点。赤脚踩上柔软金沙，看浪花一层层漫过脚背，海风拂面，疲惫顿消，适合停留小憩、拍照玩水。
石砰油罐咖啡
由旧储油罐改造的工业风空间，搭配 270°环海观景台，点一杯海盐拿铁，在硬朗工业美学与温柔海景间拍氛围感大片。
大渔海塘
海塘边的硬核浪漫。满墙机车头盔，点一杯海盐拿铁，坐在海塘边看潮水涨落，松弛感拉满。拍照注意脚下，勿靠近海塘边缘。
小渔骑遇驿站
车友的江湖聚落。特色建筑搭配开阔草坪，白天看山海，入夜灯光亮，满墙骑行周边，聊路况、聊改装、聊弯道。风一吹，故事就有了。
168环海驿站
弯道、海景、草坪全部凑齐。观景平台上站一站，看海，看路，看车，看自己走过的路。
168落日营地
看太阳慢慢跌进海平面，天边从橘红到粉紫。车友们围坐，聊今天的风、今天的路、今天的咖啡……等天暗下来，星星亮起来。这一刻，自驾的意义不需要解释。
无尽蓝
咖啡冷饮轻食齐全，门口宽敞好停。点一杯冰拿铁，坐在临海露天座位，海风与引擎声交错，疲惫瞬间清零。
霞关终点渔港
渔港、老街、海鲜排档，还有浙江最南端的海风。停好车，沿着霞关老街慢慢走，吃一顿刚上岸的海鲜，给这趟骑行画个满足的句号。
从崇家岙出发到霞关收尾
168公里，不止是路
更是一段把山海、咖啡、落日和自由
都装进车窗的奇妙旅程
自驾tips
耗时安排：纯驾驶从北至南约4小时，但沿途值得停留的地方不少，建议预留1—2天慢慢玩；如果时间紧张，也可以把北段、南段分开体验，各取半天到一天。
最佳时段：下午光线通透，海水看起来更蓝；傍晚17:00—19:00是看日落的黄金时间，无尽蓝、霞关方向视野都不错。若想拍照，建议避开正午顶光，下午到傍晚出片率更高。
安全提醒：沿海公路弯道多、视线有限，不要在弯道处停车拍照；请找正规观景台或临时停车区停靠，下车前注意来车，开门时留意后方非机动车和行人。
其他建议：海边天气多变，备好防晒、防风外套和雨具；节假日部分观景台车位紧张，尽量早到或错峰。
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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