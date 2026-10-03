温州两地入选省级榜单！秋日自驾温州这样走

温州发布 2026-10-03 10:36:13

活动现场还发布了“2026浙江省金秋文旅消费季十大自驾游目的地”和“2026浙江省金秋文旅消费十大精品自驾游公路”两大榜单。

日前，2026年全省秋季文化和旅游消费季在宁波启动，发布了2026秋季文化和旅游消费惠民举措、“跟着浙BA去旅行”惠民举措、全省中小学生秋假专项优惠等。

消费季精心打造赏秋、自驾游、露营等十大热门主题，共计100个优质文旅打卡点。全省11个设区市将围绕十大主题，推出2300余项重点活动，包含自然风光、乡村体验等多种类型。

消费季期间，全省将推出超3000项惠民福利，统筹发放文旅消费券6000余万元。全省11个设区市的重点景区将推出340余项免票、折扣及特色套票活动。

活动现场推出了“跟着浙BA去旅行”主题文旅产品。全省将布设419个观赛第二现场，整合75条品美食主题游线与1900余项票根优惠，汇集景区、餐饮等千余家合作商户资源。游客凭“浙BA”赛事票根即可享受优惠。

金秋时节恰逢秋假与双节叠加，为让青少年群体在秋日出行中读懂浙江人文山水，消费季期间将集结全省210家景区、文博场馆优质资源，配套多项面向青少年的门票惠民政策，助力亲子家庭秋日研学之旅。

浙江11个设区市各景区准备了超多福利，扫码看看有没有你心动的

活动现场还发布了“2026浙江省金秋文旅消费季十大自驾游目的地”和“2026浙江省金秋文旅消费十大精品自驾游公路”两大榜单。泰顺县和温州苍南168黄金海岸线分别上榜，随小编一起来看

泰顺县

藏在浙南的最美山城泰顺，坐拥清幽古村、千年廊桥、原始森林、天然氡泉，山水诗意与烟火气息交融。无需远行，就能沉浸式解锁山野秘境、田园风光与人文古韵。

如何轻松玩转泰顺？十大精品自驾线路请收好。依托廊氡、乌飞、文泰高速三大核心片区主线，串联全域特色景致，一日短途、多日深度游均可适配，走走泰顺，一切都顺！

乌飞片区

山水森氧线

线路一

畅游云湖 探秘深林

路线：百丈镇→司前白鹤山庄→乌岩岭景区

从溧宁高速筱村出口下高速，后前往百丈镇，即可开启短途森氧之旅。打卡碧波澄澈的飞云湖核心片区，漫步白鹤山庄，沉浸式吸氧洗肺，探秘温州第一高峰白云尖所在的乌岩岭景区，邂逅原生态山林秘境。

白鹤山庄

乌岩岭景区 包林森/摄

飞云湖桨板体验

线路二

仙桥问畲 山哈谣响

路线：泰顺5号绿道、仙居桥→红岩瀑布→司前万芳草坪→竹里畲乡

打卡泰顺网红30公里5号绿道，串联古廊桥、瀑布、古村景致，四季风光各异。一路穿行美丽乡村、司前、竹里畲乡，沉浸式感受浓郁畲族风情，慢享山野悠闲时光。

泰顺5号绿道 雷峥 摄

红岩瀑布

竹里畲族乡 张飞青 摄

文泰高速片区古村慢享线

线路三

古村寻踪 虹桥枕溪

路线：库村→南浦溪景区→筱村公社→徐岙底古村落→文兴桥→文重桥

溧宁高速入城首推线路，点位集中、轻松悠游。探访千年唐宋石头古村库村、百年徐岙底古村，畅游山水秘境南浦溪，打卡田园综合体筱村公社，品读文兴桥、文重桥两座经典古廊桥的古韵风华。

库村古村落 林作祥 摄

筱村公社

文兴桥 徐振辉 摄

线路四

云上煮梦 咖旅慢享

路线：南浦溪景区→库村→飞云湖云上咖啡→云顶之逸营地→廊桥文化园→云岚牧场

主打轻奢慢旅，在飞云湖悬崖云端咖啡俯瞰湖山日落，体验山野露营，打卡世界最美廊桥，漫步高山童话牧场，一站式集齐山水、休闲、网红打卡业态。

云岚牧场

南浦溪景区

飞云湖云上咖啡

廊氡片区康养度假线

线路五

温泉度假 寻古廊桥

路线：亿联华东大峡谷、松垟花开→种子星球、蝶乐堡→承天氡泉省级自然保护区→温泉酒店→廊桥文化园→云岚牧场

泰顺亲子度假王牌线路，囊括亲子乐园、峡谷风光、天然氡泉康养、古桥人文、高山牧场等多元业态，既能沉浸式游玩，又能泡汤疗愈，适配全年龄段出游。

松垟花开火车乐园

氡泉景区 周如妙 摄

北涧桥 林宗义 摄

线路六

廊氡度假 仕水畅玩

路线：Day1承天氡泉景区、温泉酒店；Day2浪肆咖啡→廊桥文化园→胡氏大院→仕水碇步→矿坑冰城→浙南运动飞行营地→大安土陶体验馆

两日深度康养游玩，白天体验飞行、冰城探险、土陶手作，寻访古民居、百年碇步，午后静坐网红咖啡看山野风光，夜晚泡天然氡泉放松身心，动静皆宜。

莲云谷温泉度假村

Lan’s浪肆咖啡

矿坑冰城

浙南运动飞行营地 潘小平/摄

县域中心烟火人文线

线路七

文湖灯影 土楼拾光

路线：文祥湖飞行营地→泰顺文化中心→文创街区→文祥湖夜游→交垟土楼

打卡县城核心网红地标，白天空中俯瞰文祥湖520主题湖景，逛本土文创工坊、体验非遗手作；夜晚沉浸式观赏夜游演艺，漫步百年交垟土楼，感受山城日夜烟火。

文祥湖夜游《缘来泰顺》光影秀

泰顺文化中心

交垟土楼

线路八

悠游文湖 漫步关山

路线：文祥湖→天关山森林公园→天关山千年古道→岭北

主打轻徒步、森氧休闲，行走千年唐代古道，穿行原生态森林公园，串联古村、古树、古民俗，沉浸式感受山城清幽静谧的自然人文风光。

文祥湖公园 胡黎明 摄

天关山古道 金晓飞 摄

岭北美丽乡村 胡昌新 摄

全域特色主题线

线路九

舌尖泰味 顺宴飘香（美食专线）

路线：乌飞线（南浦溪一鹅五吃→飞云湖秘制鱼→司前泰顺婆饼→竹里乌米饭）；廊氡线（泗溪泥鳅汤→三魁天天百家宴→罗阳米面层）

一站式打卡泰顺特色乡愁美食，融合浙南、闽北风味，解锁百家宴、米面层、状元鱼头、畲族乌米饭等地道风味，吃透山城烟火味。

飞云湖秘制鱼

泰顺婆饼

米面层

线路十

泰忆红军 顺瞻星火（红色专线）

路线：彭溪镇小南山浙南特委旧址→泗溪镇白柯塆中国工农红军挺进师纪念馆→三魁镇卢梨村

追寻红色足迹，探访浙南特委诞生地、红军挺进师革命旧址，重温刘英、粟裕等革命先辈的烽火岁月，在山野红色阵地感悟初心、传承红色文脉。

中共浙南特委展示馆

中国工农红军挺进师纪念馆

三魁镇卢梨村

苍南168黄金海岸线

苍南168黄金海岸线北起炎亭镇崇家岙，南至霞关镇，全长约168公里，全程免费。一路坐拥1处海洋生态湿地、2处天然美丽海湾、31个天然沙滩、84个天然海岛，以及约97平方公里的滩涂，山海环抱，海天一色，是一条适合自驾奔赴的滨海公路。

崇家岙168起点站

给168自驾一个正式的开场白。踩下油门出发，右侧青山连绵叠翠，左侧东海碧波万顷，蜿蜒公路顺着海岸线肆意延伸。在168海岸线起点牌下打卡，正式进入168节奏。

龙台背

龙台背以绝美悬崖海景出圈，高低错落的观景平台悬空而立，让人一眼沦陷。站在平台上，脚下是惊涛拍岸，远处是海天一色，随手一拍都是大片。

炎亭金沙滩

炎亭金沙滩坐拥细腻优质的金色沙滩，山海相依、沙净水清，是自驾途中放松休憩、逐海踏浪的绝佳站点。赤脚踩上柔软金沙，看浪花一层层漫过脚背，海风拂面，疲惫顿消，适合停留小憩、拍照玩水。

石砰油罐咖啡

由旧储油罐改造的工业风空间，搭配 270°环海观景台，点一杯海盐拿铁，在硬朗工业美学与温柔海景间拍氛围感大片。

大渔海塘

海塘边的硬核浪漫。满墙机车头盔，点一杯海盐拿铁，坐在海塘边看潮水涨落，松弛感拉满。拍照注意脚下，勿靠近海塘边缘。

小渔骑遇驿站

车友的江湖聚落。特色建筑搭配开阔草坪，白天看山海，入夜灯光亮，满墙骑行周边，聊路况、聊改装、聊弯道。风一吹，故事就有了。

168环海驿站

弯道、海景、草坪全部凑齐。观景平台上站一站，看海，看路，看车，看自己走过的路。

168落日营地

看太阳慢慢跌进海平面，天边从橘红到粉紫。车友们围坐，聊今天的风、今天的路、今天的咖啡……等天暗下来，星星亮起来。这一刻，自驾的意义不需要解释。

无尽蓝

咖啡冷饮轻食齐全，门口宽敞好停。点一杯冰拿铁，坐在临海露天座位，海风与引擎声交错，疲惫瞬间清零。

霞关终点渔港

渔港、老街、海鲜排档，还有浙江最南端的海风。停好车，沿着霞关老街慢慢走，吃一顿刚上岸的海鲜，给这趟骑行画个满足的句号。

从崇家岙出发到霞关收尾

168公里，不止是路

更是一段把山海、咖啡、落日和自由

都装进车窗的奇妙旅程

自驾tips

耗时安排：纯驾驶从北至南约4小时，但沿途值得停留的地方不少，建议预留1—2天慢慢玩；如果时间紧张，也可以把北段、南段分开体验，各取半天到一天。

最佳时段：下午光线通透，海水看起来更蓝；傍晚17:00—19:00是看日落的黄金时间，无尽蓝、霞关方向视野都不错。若想拍照，建议避开正午顶光，下午到傍晚出片率更高。

安全提醒：沿海公路弯道多、视线有限，不要在弯道处停车拍照；请找正规观景台或临时停车区停靠，下车前注意来车，开门时留意后方非机动车和行人。

其他建议：海边天气多变，备好防晒、防风外套和雨具；节假日部分观景台车位紧张，尽量早到或错峰。

来 源：温州发布

原标题： 温州两地入选省级榜单！秋日自驾温州这样走

本文转自：温州新闻网 66wz.com