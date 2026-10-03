中国蓝新闻客户端 2026-10-03 10:36:00

今年国庆长假，温州近郊的文旅市场再次迎来升温。厌倦了千篇一律的打卡景点，国庆长假去哪儿寻找“别处没有的”新体验？

今年国庆长假，温州近郊的文旅市场再次迎来升温。厌倦了千篇一律的打卡景点，国庆长假去哪儿寻找“别处没有的”新体验？

10月1日至7日，大罗山麓的山根艺术村给出了一份颇具实验性的答卷——“PLAY PLAY艺术玩家碰头大会”。这场以自然共创为核心的秋日企划，打破了传统景区的观光模式，将百年的古村落转化为一处开放式的城市公共文化现场，为市民提供了一种全新的节假日休闲选择。

先锋玩法解构传统游园

百年古村变身“无墙剧场”

走进山根，最直观的感受是空间边界与传统玩法的双重消解。本次活动被划分为“蹦蹦、麦麦、野野、松松、造造”五大核心版块。这些光听名字就有些“抽象”的板块设计，恰好精准踩中了年轻人的文化语感，将他们最熟悉的社交方式无缝平移到了古村落里。在“野野Play”区域，平底锅与人字拖交替上阵的趣味乒乓、挑战身体柔韧度的“弯腰捡秋”等轻运动，用一种略带“鬼马”的松弛感，解构了大众对节假日游览的刻板印象。

而在“蹦蹦Play”音舞现场，草坪复古摇摆舞会、动次打次DJ之夜，甚至自带网络热梗属性的“爱情碰个头”PPT相亲大会接续上演。当百年塘河遇上这些带有先锋性质的前卫企划，强烈的视觉与体验反差，造就了山根无法被轻易复制的新锐气质。

这种精准契合年轻人语感的先锋气质，其实并非凭空而来，而是得益于前期青年力量的持续积蓄。早在今年9月，山根便联动多所高校推出了“IN山根·从大学‘生’玩到大学‘熟’”开学季迎新主题活动。艺术村主动走进温州大学城，通过“ART(er)'s Call”向青年征集落地创意，并开展“校园玩家合伙人”招募、大学生市集等一系列鲜活的玩法。不仅如此，随着温州大学美术与设计学院的入驻展出，以及温州理工学院设计学院完成入驻签约，深度的校地联动正努力让山根成为大学新生来温的“第一站”。正是这股在秋日里早早埋下伏笔的青春动能，为国庆的“碰头大会”注入了最饱满的底气。

告别定线走马观花

“开盲盒”式漫游唤回假日松弛感

与传统景区的“打卡定线”游览不同，此次大会将整个村落变成了一个巨大的探索空间。活动期间，市民在草坪广场领取“游园手册”后，即可自由穿梭于街头巷尾，在老屋的转角或石桥的尽头偶遇不同的关卡挑战。

这种“开盲盒”般的随性游逛，剥离了走马观花式的疲惫。游客不再被既定路线裹挟，而是凭借集章兑换纪念品的主线任务，真正在漫游中慢下来，把时间留给一阵穿堂风、一场水岸展览或是一次不期而遇的共创体验，找回了久违的假日松弛感。

全龄段业态温情联动

延展在地文化消费场景

值得注意的是，这场带着“野生”气质的节庆企划并未将受众仅仅局限于青年圈层，而是温情地关照了全龄段市民的诉求。面向亲子家庭的“麦麦Play”将美育研学与定向赛搬进大自然；而在10月4日至7日晚间，《太行山上》《鹿鼎记》等经典影片将在星空的见证下轮番放映。当光影投射在草坪上，一家老小围坐的温馨画面，成为了这座村落最动人的注脚。

此外，村内数十家文创、餐饮与住宿业态也深度入局，进一步丰满了‘松松Play’的疗愈体验与‘造造Play’的手作共创版图。无论是野也书店的文创让利、叙季森林鲤的扎染体验，还是暖屿空间的颂钵疗愈打卡，均以专属福利的形式，将文化体验转化为可触及的在地消费场景。

这个国庆假期，山根艺术村正用一种别处难寻的“新”与“野”，为城市点亮了一处值得细细品味的假日新坐标。

来 源：中国蓝新闻客户端

原标题： 温州近郊游持续升温，重塑城市微度假体验

本文转自：温州新闻网 66wz.com