温度新闻 2026-10-03 10:43:19

10月1日，怀溪镇“来嬉鸭·溪风作伴”国庆潮玩季在杭坑临水区域火热开启。为期两天的活动融合亲水游乐、民俗演艺、山野休闲、特色市集等场景，传统韵味与潮流新风交融碰撞，山野风光与市井烟火交相辉映，为广大市民游客打造一场沉浸式、多元化、有温度的假日嘉年华。

温州网讯 10月1日，怀溪镇“来嬉鸭·溪风作伴”国庆潮玩季在杭坑临水区域火热开启。为期两天的活动融合亲水游乐、民俗演艺、山野休闲、特色市集等场景，传统韵味与潮流新风交融碰撞，山野风光与市井烟火交相辉映，为广大市民游客打造一场沉浸式、多元化、有温度的假日嘉年华。

本次国庆潮玩季立足怀溪镇优质山水生态与特色番鸭IP，围绕“午后水岸”“日落焰火”“夜间星空”三大篇章，设置抓鸭大赛、水上闯关、特技展演、草坪音乐会、风物市集、手作体验等子项目，以新潮玩法激活乡村活力，丰富群众假日文化生活，进一步擦亮怀溪特色文旅品牌。

地道怀溪番鸭、本地特色小吃、清爽特调饮品……“舌尖上的怀溪”一网打尽；泳圈涂鸦、肌理油画、趣味文创好物……亲手制作专属国庆记忆。活动现场，水岸双集沿岸摊位琳琅满目，抓鸭子等趣味游戏人气十足，围栏内番鸭扑棱着翅膀四处逃窜，游客们撸起袖子比拼手速，争相赢取番鸭奖品。亲子戏水区域则童趣满满，小朋友们扎堆捕捞小黄鸭，憨萌番鸭人偶巡游互动送出惊喜福利，处处洋溢着欢声笑语。

水上特色项目同样精彩纷呈，持续点燃假日氛围。“男生女生向前冲”水上赛道上，游客们凭借身手挑战通关电动自行车大奖。大家踩着充气关卡或跨越或攀爬，有人一气呵成，有的脚下一滑中途落水，爬起来抹着脸上的水咧嘴直笑。“既有挑战的刺激，又有玩水的快乐，热闹又解压，这个国庆玩得非常尽兴。”假期回到老家的温女士说。

此次国庆潮玩季充分展现怀溪乡土风情，游客们既能在趣味互动、水上闯关中肆意狂欢，体验番鸭文化带来的别样乐趣，也可以观赏水上飞人特技、飞天鳌鱼民俗展演和水上火壶秀，领略山水间的动感与古韵。待到暮色降临，漫步开阔草坪，沉浸式感受草坪音乐会的动人旋律，邂逅浪漫的星空电影，在溪谷晚风之中品味乡村独有的休闲意趣，成为怀溪展现美丽乡村建设成果的新舞台。

“活动融合乡村文旅发展与乡土特色文化，将游乐体验、民俗文化、乡村消费有机结合，有效盘活乡村文旅资源、聚集乡镇人气。”怀溪镇相关负责人表示。近年来，怀溪镇持续做优山水文章，串联杭坑游泳池、番鸭特色产业等资源，推动文旅融合向纵深发展。希望以本次国庆潮玩季为契机，吸引更多游客前来领略山水怀溪的旖旎风光，体验当地多彩人文，通过打造一场高质量的文旅盛会扩大怀溪文旅影响力的同时，助力平阳乡村文旅产业高质量发展。

来 源：温度新闻

原标题： 平阳怀溪“来嬉鸭”潮玩季，国庆一起冲鸭！

平阳融者记者 宋宛

本文转自：温州新闻网 66wz.com