温州日报 2026-10-03 10:36:13

国庆假期，温州粮食中心市场应急保供提升改造项目施工现场一派繁忙。各施工单位坚守一线，抢抓假期施工黄金期，倒排工期、挂图作战，全力推动项目建设提质提速。

温州网讯 国庆假期，温州粮食中心市场应急保供提升改造项目施工现场一派繁忙。各施工单位坚守一线，抢抓假期施工黄金期，倒排工期、挂图作战，全力推动项目建设提质提速。

该项目于2026年8月29日正式开工，截至目前，已完成市场内四幢仓储屋面光伏板拆除，其中一幢仓储镀锌铝镁板屋面改造工程基本完工；市场综合大楼外立面翻新改造全面推进，主楼盘扣式脚手架、副楼钢管脚手架搭设已全部完成。

作为浙南闽北核心粮油集散交易枢纽，温州粮食中心市场紧扣省级专业市场高质量发展试点要求，投入1300余万元实施应急保供提升改造，涵盖仓储屋面提升改造、建筑物外立面翻新、市场配套系统升级、人工智能管控系统本地化部署等四大建设内容，总工期140天，是该市场落实国家粮食安全战略、夯实保供基础、推动转型升级的重要举措。

本次改造工程采用镀锌铝镁板金属屋面、一级防水、保温隔热等施工工艺，可全面提升屋面防水、保温效能与结构安全等级。为最大限度降低施工对市场经营带来的影响，项目在保障市场持续营业的前提下组织实施，通过科学统筹调配作业力量，严格落实安全文明施工各项要求，实现了改造施工与保供经营两不误。

据项目相关负责人介绍，参建各方将紧盯时间节点、严把工程质量关，高标准推进各项施工任务。项目建成后，将进一步增强市场应急保供硬件保障能力，为守牢区域粮食安全底线、推动粮食流通市场高质量发展提供坚实支撑。

来 源：温州日报

原标题： 假期不停工 温州粮食中心市场改造提升项目加速推进

通讯员 力玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com