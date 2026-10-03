洞头发布 2026-10-03 10:42:35

谁说来洞头只能在热门景区景点人挤人？这座浙南百岛小城藏着许多小众惊喜！海岸线、渔村小巷、渔港码头……避开人潮，满是鲜活烟火。

谁说来洞头

只能在热门景区景点人挤人？

这座浙南百岛小城

藏着许多小众惊喜！

海岸线、渔村小巷、渔港码头……

避开人潮，满是鲜活烟火

收下这份打卡清单

跟小编一起体验

国庆假期海岛“慢充旅行”

洞头最原生态的海岸风景线，礁石错落、海水澄澈，人少静谧，是假期看海、放空、拍照的绝佳去处。

梅花礁

海岛日落宝藏小众机位，傍晚驱车前来，落日坠入海面，霞光斜照礁石灯塔，远处田野白风车相伴橘子海，随手拍出氛围感山海大片。

导航Tips：导航至北岙街道隔头村小学旧址，往沙岙太阴宫方向行驶，驾车约8分钟，即可抵达梅花礁摄影基地。

东浪浪花谷

大门岛南岸小众观浪秘境，礁石海湾与特色石厝相依，涨潮七分是最佳观赏时段，巨浪拍岸，气势磅礴；退潮后，潮间滩涂展露，光影流转，是天然的摄影机位 。

导航Tips：导航至大门镇东浪村，沿着村内石步道，步行约6分钟可达浪花谷观浪点。

昌鱼礁防浪堤

童趣满满的海边堤坝，彩色涂鸦铺满墙面，清新又治愈。长长的堤坝延伸入海，不用刻意找角度，漫步、拍照、吹海风都合适。

导航Tips：导航至鹿西乡昌鱼礁村，即可抵达昌鱼礁防浪堤入口。

钻进洞头的渔村街巷，青石板路、老石屋、渔家小院，藏着最地道的海岛生活气息，适合假期慢逛松弛游。

东岙七夕古巷

藏在渔村里的古巷，保留着渔家民俗风情，蜿蜒青石板搭配错落石屋，渔灯点缀、花蔓缠绕，古朴又温柔。假日慢逛巷弄，步步皆是惊喜。

导航Tips：导航至东屏街道东岙沙滩，沿沙滩步行进入第二排小巷，即抵达东岙七夕古巷。

小朴社区

静谧原生态渔家村落，石屋错落分布，村道绿意盎然，沿白马古道登高，远眺望海楼。村内白日清净治愈，入夜排档飘香，可解锁真实的海岛日常。

导航Tips：导航至北岙街道小朴社区，沿路见到白马庙，即抵达社区入口。

金岙村

治愈感满满的临海古村，古道古树古井相伴，家家户户小院清新雅致，抬眼便是山海同框，静谧闲适。漫步其间，连呼吸都变得从容舒缓。

导航Tips：导航至东屏街道半屏社区金岙村，村落全域均可漫步游览。

假期游海岛，少不了去沙滩、码头，兼顾玩水乐趣与市井烟火，亲子出游、休闲散步都适配。

沙岙沙滩

观赏日落的绝佳位置，滩平沙软，潮缓水清，可踏浪赶海，也适合野餐露营、拍照打卡。在这里，静待落日漫染海面，伴着徐徐海风，尽享松弛海岛假期。

导航Tips：导航至伴·度假酒店，酒店对面设有停车场，由停车场左侧向下步行，即可抵达沙岙沙滩。

三盘西山头沙滩

潘慧 | 摄

藏于三盘社区的活力海岸，白日踏浪赶海，各式艺术装置很出片，闲坐岛咖临岸观海。入夜海鲜烧烤飘香，伴着涛声小聚，远处大桥灯火随波光摇曳，氛围感十足。

导航Tips：导航至三盘大桥（往三盘岛方向），过桥后沿公路向东行驶，即可抵达西山头沙滩。

三盘码头

本地人常逛的市井码头，清晨或傍晚渔船归港，新鲜海货上岸，吆喝声此起彼伏。夕阳西下，渔船静泊海面，氛围感拉满。假日里顺路打卡，感受最地道的海岛烟火日常。

导航Tips：导航至北岙街道三盘社区（三盘大岙公交站），行至沿港大道临海段，即可抵达三盘码头。

兼顾颜值与小众感的宝藏点位，既有网红清新氛围感，又不拥挤，拍照出片、休闲放空两不误。

花岗海边栈道

藏在渔村里的临海步道，沿石阶蜿蜒向上，沿途特色虎皮石厝错落而立，草木繁茂，一步一景。假日漫步其间，随手定格海岛氛围感大片。

导航Tips：导航至元觉街道花岗渔村，从停车场对面台阶进入村子，步行约5分钟途经一个小水库，于分岔路口左转，即可见到栏杆上镌刻的“海边栈道”标识。

梦幻海湾网红墙

极简清新的海边打卡墙，配色干净高级，背靠无垠大海，自带滤镜质感。不用费心构思构图，倚墙随手定格，就能拍出独一份的治愈大片。

导航Tips：导航至洞头峡跨海大桥（进入洞头方向）右侧，沿梦幻海湾标识一直走，由防洪堤坝入口继续向前约500米，即可拾级而下。

高山炮

尤小英 | 摄

高山炮位于鹿西岛，虽名为“炮”，却是山顶大草坪，小众冷门、视野绝佳，适合野餐、拍景、发呆。在这里，吹风远眺，看山海连绵、云卷云舒，治愈旅途疲惫。

导航Tips：导航至鹿西乡高山炮，沿着盘山土路，步行约15分钟，即可抵达山顶。

百岛洞头的美

远不止山海景致

总有一种美好

让你想来、想留、想回味～

这个国庆假期，就出发吧！

来 源：洞头发布

原标题： 避开人潮，畅享美景，洞头本地人私藏！

本文转自：温州新闻网 66wz.com