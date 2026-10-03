温度新闻综合中国天气、浙江天气、温州气象 2026-10-03 10:36:12

从目前预报来看，预计到假日末尾两天，天气才会正式转晴，如想安心的安排户外活动，可选择在6日和7日。

据@浙江天气，国庆假期先雨后晴，气温有起伏。今天雨区转到浙西，全省大部有时有阵雨；5日前全省多阴雨，5-6日天气逐渐转好，7日早晨全省最低气温只有10-12℃，早晚的凉会认真起来。

另据@中国天气，近日，下半年以来最强冷空气影响已经展开。今天（10月2日），冷空气将继续影响长江以南地区，南方高温基本消退。同时，今天至5日，新一股冷空气将影响我国，西北地区、内蒙古中西部、华北、黄淮、江汉等地先后有4至6级偏北风，阵风7至8级，气温下降4至6℃，局地降幅可达8至10℃。在冷空气接连影响下，我国多地气温将创新低。

两股冷空气接连来袭

多地将经历换季式降温

10月1日起，今年下半年以来最强冷空气继续东移南下，黄淮、江淮、江南、华南中北部等地有4至8℃降温，局地10℃左右。同时，北方气温则陆续开始回升。

不过，假期期间冷空气活跃，预计10月3日至4日还有一股冷空气接力南下，届时北方气温又会出现波动，陕甘宁、华北北部等部分地区将降温8至10℃，同时多地会伴有4至6级偏北风，阵风7至8级。

假期前半段南方降雨范围较大

华北等地2日至4日将迎来降水

预计在10月5日前，受到冷暖气流交汇影响，南方降雨范围较大，西南地区等地将持续阴雨天气，江南、华南等地部分地区则可能出现强对流天气。10月2日至4日，随着高空槽东移，华北、东北也会自西向东有一次降水过程。

温州天气趋势

据温州气象台预报，3日阴到多云，局部有阵雨；4日，随着新一波冷空气的到来，雨势增大，阴有阵雨或雷雨，部分大到暴雨！从目前预报来看，预计到假日末尾两天，天气才会正式转晴，如想安心的安排户外活动，可选择在6日和7日。

国庆当天，温州五马历史文化街区迎来大批市民游客。天空飘起细雨，却挡不住大家出游的热情。苏巧将 摄

气温方面，在两波冷空气的影响下，假日期间气温持续下降。1日市区最高气温29.2℃、最低气温23.1℃，较假日前都有不小的降幅。预计接下来几天气温会继续逐步下调，3日、4日市区最低气温21-23℃，最高气温26℃、27℃；到假日末尾时市区的最低气温会跌至14℃上下，大家稍厚一点的衣服要准备起来了！

温州近期天气预报

10月3日（周六） 阴到多云 21～27℃

10月4日（周日） 阴有阵雨或雷雨，部分中到大雨 21～28℃

10月5日（周一） 阵雨转阴到多云 19～25℃

10月6日（周二） 晴 16～26℃

10月7日（周三） 晴 14～26℃

来 源：温度新闻综合中国天气、浙江天气、温州气象

原标题： 气温骤降10℃！？两股冷空气接连来袭，温州接下来天气→

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