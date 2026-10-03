温州晚报 2026-10-03 10:36:12

9月30日，温州市公安局水上分局联合市局巡特警支队，鹿城、永嘉巡特警大队，鹿城蓝天救援队，在永嘉沙头镇楠溪江水域启动秋季水域应急救援科目实训。

温州网讯 9月30日，温州市公安局水上分局联合市局巡特警支队，鹿城、永嘉巡特警大队，鹿城蓝天救援队，在永嘉沙头镇楠溪江水域启动秋季水域应急救援科目实训。

本次训练坚持理论实操并重。理论课围绕翻船自救、离心力救援、落水救援、孤岛救援等科目，讲解救援要点、处置流程与安全注意事项，夯实参训人员理论根基。

在水上实操训练中，全体人员在资深教官指导下，克服酷热天气影响，全力投入，协同配合，认真训练。依次开展翻船自救、离心力救援、落水救援、孤岛救援等实战演练。训练间隙水上分局还穿插开展了水面推进器、水域机器人、无人机、橡皮艇等救援装备操作实训，提升装备实操水平。

此次多警种、社会救援力量联合实训，进一步磨合多方协同处置机制，补齐水域救援实战短板，全面强化队伍水上险情应急处置能力，展示了温州水警的实战技能和精神风貌 ，为守护辖区水域安全打下坚实基础。

来 源：温州晚报

原标题： 劈波砺兵 楠溪江上演水域救援实战大练兵

记者 叶雄伟 通讯员 董振武

本文转自：温州新闻网 66wz.com