温州都市报 2026-10-04 08:56:58

温州网讯 这个黄金周，温州文旅花式“上新”，在家门口就能一站式打卡潮玩、国风、治愈等多种玩法，未安排远行的市民低出行成本就可体验，可别错过了。

场景上新！老街区翻新“出场”

潮玩地主打“二次元”

这个国庆，温州市区解锁多处全新宝藏街区与场景。记者走访发现，以下几处地方，游客密度适中，对“喜新”人群友好。

松台街道隔岸路渡船巷 36 号，由原温州市轻纺服装厂改造而来的古织里街区，也在这个国庆假期进入试运营。项目采用 “微改造” 模式，保留老厂房原有建筑样貌，植入新潮业态，改造活化十余间老宅，让老厂房在留住城市记忆的同时重获新生。改造团队曾打造 “城南往事” 夜市、“天光糯米饭” 等网红项目，此次古织里将陆续引入特色小吃、原创文创、小众手作、中古家具等多元业态。避开人潮，来这里喝咖啡、闲逛淘好物，沉浸式感受老城区更新后的烟火与文艺，成为老城休闲的新选择。

年轻人专属的次元秘境漫谷全新开放，为温州潮玩圈再添新地标！作为新晋二次元文化共生社区，这里集结动漫潮玩、原创插画、三坑穿搭、COS拍摄、魔术剧场、话剧演出等多元玩法，一站式承包次元爱好者的所有快乐。国庆“次元初见季”重磅启幕，氛围感拉满的次元市集热闹开市，小众手作、原创IP、潮流周边琳琅满目；专属网红拍摄场景免费开放，随手一拍都是出圈大片。夜晚，Sketch喜剧、话剧剧场陆续开演，市民凭身份证就能免费领取演出门票，沉浸式感受现场演艺的魅力，解锁新潮夜间玩法。

玩法上新！江心屿上演“穿越风”

三垟湿地讲究“玩松弛”

不止全新街区，温州不少景区全面升级，老地方解锁全新体验！

千年诗岛江心屿解锁绝美夜游新范式，以光影为墨、非遗为韵，上演一场跨越古今的国风盛宴，点燃温州夜经济！国庆期间景区延时开放至22点，日夜皆有美景、时时皆有惊喜。白天，汉服巡游、国风百戏、机器狗潮酷互动、非遗木偶戏轮番上演，身着汉服即可免费登岛，一袭华服游走双塔江畔，沉浸式解锁宋韵风雅。傍晚时分，15米巨型鳌鱼灯璀璨巡游，流光溢彩的鱼灯穿梭古街江岸，灵动壮观、氛围感拉满。夜幕降临，重头戏轮番登场！千年瓯江之上，滚烫铁花凌空绽放，漫天星火坠落江面，搭配炫酷水上火壶秀，火舞流光、震撼人心；璀璨无人机编队划破夜空，幻化出双塔、白鹿衔花等温州专属纹样，与岸边璀璨灯海交相辉映，构筑出独属于江心屿的浪漫夜景。古今碰撞、光影交织，让千年孤屿焕发全新活力。

三垟湿地的青年聚地——“有时SPACE”，国庆则开启“有时疗愈节”。白天可以沉浸式解锁超多趣味体验：参与放空大会、打卡情绪雕塑展，解锁治愈时光；或是挑战落日普拉提、青年广场舞，在青山绿水间释放压力、挥洒活力。夜幕降临，精彩持续加码，电音疗愈、不插电演唱、露天电影、剧场沙龙轮番上演，还有艺术盲盒、情绪森林、集体艺术共创等新潮玩法，不管是一人独处放空、好友小聚，还是亲子遛娃，都能在这里解锁专属松弛假日。

活动上新！园博园解锁“江湖奇遇”

这个国庆，温州园博园打造“日有烟火热闹、夜有江湖浪漫”的全天候游园盛宴，把异域风情、武侠特技、古风巡游、市井逛吃一网打尽，成为全家出游、好友打卡的宝藏目的地。

白日的园博园，烟火气与趣味性拉满！高颜值九国花神盛装巡游全园，多国特色服饰惊艳亮相，演员载歌载舞、沿路互动送福，足不出城就能邂逅五洲风情、解锁异域氛围感。仙门湖上，超燃“轻功水上漂”古风特技震撼上演，古装侠客踏水而行、衣袂翻飞，行云流水的动作引得岸边游客欢呼不断。园内秋日限定活动趣味十足，热闹的剥板栗大赛全民可参与，软糯香甜的板栗市集香气四溢；随处可见的猜灯谜点位老少皆宜，趣味闯关还能解锁精美小礼品，逛吃玩乐一站式拉满假日氛围感。

夜幕降临，园博园瞬间切换古风江湖模式，氛围感直接封神！超高人气八仙过海主题灯彩巡游重磅回归，八位仙人NPC缓步巡游，搭配簪花少年郎、蝶影百鸟等国风角色，沿路与游客击掌互动、合影打卡，灯火璀璨、氛围感十足。王牌“园博水上江湖”游船航线如约开启，泛舟粼粼湖面之上，耳畔萦绕非遗木偶戏婉转唱腔、丝竹雅乐，眼前是流光溢彩的园林夜景、翩跹水上舞姿，一步一景皆是古韵瓯埠的市井盛景，沉浸式梦回千年瓯越江湖。

来 源：温州都市报

原标题： 新街区上线、老景区焕新……国庆假期“留守市民”可以排点新的阵

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com