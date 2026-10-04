掌上温州客户端 2026-10-04 09:38:15

10月3日下午，2026爱知·名古屋亚运会男足季军战在丰田体育场打响。中国U23男足在常规时间与乌兹别克斯坦队战成2:2平，最终通过点球大战力克对手，时隔28年再次夺得亚运会男子足球铜牌。温籍球员张玉宁首发出战。

温州网讯 10月3日下午，2026爱知·名古屋亚运会男足季军战在丰田体育场打响。中国U23男足在常规时间与乌兹别克斯坦队战成2:2平，最终通过点球大战力克对手，时隔28年再次夺得亚运会男子足球铜牌。温籍球员张玉宁首发出战。

后排左三为张玉宁

本场比赛，主教练安东尼奥排出442阵型，张玉宁与王钰栋搭档锋线。上半场，中国队左路打出精妙配合，胡荷韬前插破门，为中国队打入第一球。下半场，张玉宁在一次争顶中与队友杨希相撞，经过短暂恢复后继续投入战斗。第54分钟，张玉宁接门球后横向盘带，精准分球给王钰栋，后者半场奔袭轰出世界波，帮助中国队再度领先。此后，张玉宁还有一次射门击中立柱，险些扩大比分。第63分钟，张玉宁被木塔力甫换下。乌兹别克斯坦队随后扳平比分，双方进入点球大战。中国队门将李昊扑出两粒点球，帮助球队锁定胜局。

比赛截图 左一为张玉宁

回顾张玉宁本届亚运会的表现，这位29岁的温籍前锋在出战的六场比赛中贡献了2粒进球和1次助攻，是中国队进攻端最稳定的支点。小组赛首战对阵朝鲜队，张玉宁首发出战82分钟，贡献1射1传，先是头球扳平比分，随后又头球摆渡助攻吴曦完成逆转。次战对阵伊朗队，他继续首发登场。小组赛末战对阵阿联酋队，张玉宁连续制造险情，两次头球攻门均被对方门将没收，下半场还有一次小角度斜射稍稍偏出。四分之一决赛对阵泰国队，张玉宁在第58分钟替补登场，仅过5分钟便接到朱辰杰的头球摆渡，门前包抄扫射破门，将比分扩大为3:0。半决赛对阵韩国队，张玉宁回归首发，开场便接连制造威胁，并在补时阶段的一次射门中疑似造成对方手球，但裁判未予判罚。

从小组赛三场全部首发，到八强战轮休后替补建功，再到半决赛和季军战的关键战役中重回首发，张玉宁用稳定的表现证明了自己作为超龄球员的价值。这枚时隔28年的亚运铜牌，是对这位温州籍锋霸最好的回报。

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原标题： 亚运铜牌战中国男足点球获胜，温籍锋霸张玉宁首发出战

记者 严嘉瑜

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